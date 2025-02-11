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В четырех аэропортах РФ ограничили полеты для безопасности
В четырех аэропортах РФ ограничили полеты для безопасности - РИА Новости Крым, 11.02.2025
В четырех аэропортах РФ ограничили полеты для безопасности
В аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска введены временные ограничения на полеты из соображений безопасности. Об этом сообщает утром во вторник... РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T07:39
2025-02-11T07:39
2025-02-11T07:39
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росавиация
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска введены временные ограничения на полеты из соображений безопасности. Об этом сообщает утром во вторник пресс-служба Росавиации.Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет, подчеркнули в Росавиации.Во вторник вражеские беспилотники атаковали ряд регионов России, в том числе Саратовскую область, где повреждено промышленное предприятие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аэропорты в Крыму и на юге России получат поддержку на 10,5 млрдАэропорт Симферополь и "Черноморнефтегаз" освободили от налога из-за СВОКрым адаптировался к отсутствию авиасообщения – Константинов
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аэропорт, росавиация, безопасность, саратов, казань, ульяновск, киров, новости
В четырех аэропортах РФ ограничили полеты для безопасности
Временно закрыты аэропорты Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска - Росавиация