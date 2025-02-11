https://crimea.ria.ru/20250211/v-chetyrekh-aeroportakh-rf-ogranichili-polety-dlya-bezopasnosti-1144074861.html

В четырех аэропортах РФ ограничили полеты для безопасности

В четырех аэропортах РФ ограничили полеты для безопасности - РИА Новости Крым, 11.02.2025

В четырех аэропортах РФ ограничили полеты для безопасности

В аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска введены временные ограничения на полеты из соображений безопасности. Об этом сообщает утром во вторник... РИА Новости Крым, 11.02.2025

2025-02-11T07:39

2025-02-11T07:39

2025-02-11T07:39

аэропорт

росавиация

безопасность

саратов

казань

ульяновск

киров

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска введены временные ограничения на полеты из соображений безопасности. Об этом сообщает утром во вторник пресс-служба Росавиации.Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет, подчеркнули в Росавиации.Во вторник вражеские беспилотники атаковали ряд регионов России, в том числе Саратовскую область, где повреждено промышленное предприятие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аэропорты в Крыму и на юге России получат поддержку на 10,5 млрдАэропорт Симферополь и "Черноморнефтегаз" освободили от налога из-за СВОКрым адаптировался к отсутствию авиасообщения – Константинов

саратов

казань

ульяновск

киров

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аэропорт, росавиация, безопасность, саратов, казань, ульяновск, киров, новости