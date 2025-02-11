https://crimea.ria.ru/20250211/v-aeroportu-sochi-zaderzhali-kontrabandistku-s-dragotsennostyami-na-56-mln-1144092617.html

В аэропорту Сочи задержали контрабандистку с драгоценностями на 56 млн

В аэропорту Сочи задержали контрабандистку с драгоценностями на 56 млн - РИА Новости Крым, 11.02.2025

В аэропорту Сочи задержали контрабандистку с драгоценностями на 56 млн

Более 1,5 тысяч ювелирных изделий на сумму 56 миллионов рублей обнаружили сотрудники таможенного поста "Аэропорт Сочи" в чемодане прибывшей из Турции гражданки... РИА Новости Крым, 11.02.2025

2025-02-11T14:32

2025-02-11T14:32

2025-02-11T14:32

сочи

аэропорт

контрабанда

таможня

новости

происшествия

контрабанда драгоценных металлов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Более 1,5 тысяч ювелирных изделий на сумму 56 миллионов рублей обнаружили сотрудники таможенного поста "Аэропорт Сочи" в чемодане прибывшей из Турции гражданки России. Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления, контрабанду выявили в совместной операции с сотрудниками ФСБ.По данным пресс-службы, во время таможенного контроля женщину остановили в "зеленом коридоре". Часть драгоценностей нашли в сумочке, другую часть она спрятала в специальном поясном бандаже. Общий вес нелегальных украшений составил 6,5 кг. Среди них были цепочки, подвески, браслеты, серьги и кольца, в том числе с гравировками Cartier и BVLGARI.По словам самой задержанной, драгоценности в Россию она пыталась ввезти по просьбе знакомой из Турции для передачи получателю в Сочи. Проверка достоверности ее показаний еще предстоит. Уголовное дело открыто по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Расследование продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские пограничники пресекли контрабанду на полмиллиарда рублейКрымчанин попался на контрабанде военной продукции в БританиюЗа контрабанду драгметаллов на 70 млн задержаны четыре иностранца

сочи

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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