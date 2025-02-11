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В аэропорту Сочи задержали контрабандистку с драгоценностями на 56 млн - РИА Новости Крым, 11.02.2025
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В аэропорту Сочи задержали контрабандистку с драгоценностями на 56 млн
В аэропорту Сочи задержали контрабандистку с драгоценностями на 56 млн - РИА Новости Крым, 11.02.2025
В аэропорту Сочи задержали контрабандистку с драгоценностями на 56 млн
Более 1,5 тысяч ювелирных изделий на сумму 56 миллионов рублей обнаружили сотрудники таможенного поста "Аэропорт Сочи" в чемодане прибывшей из Турции гражданки... РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T14:32
2025-02-11T14:32
сочи
аэропорт
контрабанда
таможня
новости
происшествия
контрабанда драгоценных металлов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Более 1,5 тысяч ювелирных изделий на сумму 56 миллионов рублей обнаружили сотрудники таможенного поста "Аэропорт Сочи" в чемодане прибывшей из Турции гражданки России. Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления, контрабанду выявили в совместной операции с сотрудниками ФСБ.По данным пресс-службы, во время таможенного контроля женщину остановили в "зеленом коридоре". Часть драгоценностей нашли в сумочке, другую часть она спрятала в специальном поясном бандаже. Общий вес нелегальных украшений составил 6,5 кг. Среди них были цепочки, подвески, браслеты, серьги и кольца, в том числе с гравировками Cartier и BVLGARI.По словам самой задержанной, драгоценности в Россию она пыталась ввезти по просьбе знакомой из Турции для передачи получателю в Сочи. Проверка достоверности ее показаний еще предстоит. Уголовное дело открыто по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Расследование продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские пограничники пресекли контрабанду на полмиллиарда рублейКрымчанин попался на контрабанде военной продукции в БританиюЗа контрабанду драгметаллов на 70 млн задержаны четыре иностранца
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РИА Новости Крым
1
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сочи, аэропорт, контрабанда, таможня, новости, происшествия, контрабанда драгоценных металлов
В аэропорту Сочи задержали контрабандистку с драгоценностями на 56 млн

Контрабандные драгоценности на 56 миллионов рублей обнаружили в аэропорту Сочи

14:32 11.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоПункт пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Пункт пропуска Джанкой на границе России и Украины - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Более 1,5 тысяч ювелирных изделий на сумму 56 миллионов рублей обнаружили сотрудники таможенного поста "Аэропорт Сочи" в чемодане прибывшей из Турции гражданки России. Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления, контрабанду выявили в совместной операции с сотрудниками ФСБ.
По данным пресс-службы, во время таможенного контроля женщину остановили в "зеленом коридоре". Часть драгоценностей нашли в сумочке, другую часть она спрятала в специальном поясном бандаже. Общий вес нелегальных украшений составил 6,5 кг. Среди них были цепочки, подвески, браслеты, серьги и кольца, в том числе с гравировками Cartier и BVLGARI.

"Экспертиза показала, что изделия изготовлены из золота 750, 585 и 500 проб, со вставками из бриллиантов, фианитов, оникса, перламутра, малахита, культивированного жемчуга, аметиста, цитрина и других материалов, как природных, так и искусственных", – цитирует пресс-служба замначальника таможенного поста Александра Артамонова.

По словам самой задержанной, драгоценности в Россию она пыталась ввезти по просьбе знакомой из Турции для передачи получателю в Сочи. Проверка достоверности ее показаний еще предстоит. Уголовное дело открыто по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Расследование продолжается.
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СочиАэропортКонтрабандаТаможняНовостиПроисшествияКонтрабанда драгоценных металлов
 
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