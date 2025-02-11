https://crimea.ria.ru/20250211/ukraina-stanet-chastyu-rossii--na-chto-namekaet-tramp-1144089243.html

Украина станет частью России – на что намекает Трамп

Украина станет частью России – на что намекает Трамп - РИА Новости Крым, 11.02.2025

Украина станет частью России – на что намекает Трамп

Говоря о том, что Украина может стать частью России, американский президент Дональд Трамп может иметь в виду восточные регионы. В их недрах сосредоточены... РИА Новости Крым, 11.02.2025

2025-02-11T13:48

2025-02-11T13:48

2025-02-11T13:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Говоря о том, что Украина может стать частью России, американский президент Дональд Трамп может иметь в виду восточные регионы. В их недрах сосредоточены основные запасы природных ресурсов и они и так уже вписаны в Конституцию РФ как российские регионы, а значит, неизбежно будут освобождены до конца. Пока этого не произошло, американский лидер хочет извлечь максимальную выгоду и посылает сигнал Москве. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Дмитрий Журавлев.Украина должна гарантировать безопасность и возврат вложенных в нее средств, поскольку "может стать Россией в какой-то день", заявил ранее в интервью Fox News президент США Дональд Трамп. По его словам, США доводят до Украины свою позицию о необходимости вернуть вложенные средства. Это, по данным Трампа, более 300 млрд долларов. Рассчитаться можно редкоземельными металлами, нефтью и газом."Трамп считает, что не может быть вложенных денег, которые не приносят прямую прибыль. Обычная логика бизнесмена. Поэтому встал вопрос о редкоземельных ресурсах. Что касается заявлений о том, что Украина может стать частью России - это, вероятно, и есть часть их (американского – ред.) плана, который они пока так и не озвучили", – говорит политолог.Речь в данном случае, полагает эксперт, идет о восточных регионах, где как раз и сосредоточены основные богатства недр. Пока еще не освобожденные части новых российских регионов Россия все равно освободит – понимая это, Трамп, возможно, пытается подать сигнал Москве: США примут это обстоятельство в обмен на ресурсы. При этом политолог напоминает: добыча "редкоземов" – очень трудоемкий процесс, вытащить все США не успеют, на это нужно время, но речь в целом пока и не идет о каких-то быстрых решениях по окончанию украинского конфликта. При этом именно новые регионы, с точки зрения Трампа-предпринимателя, могут стать предметом будущей сделки."Как только мир будет подписан, он в любом случае на эту часть страны никак не сможет уже повлиять. Но дело в том, что существует тупик в наших отношениях с Америкой, связанный именно с тем, что нет такого плана, который бы гарантировал нашу безопасность. Поэтому ставится вопрос о той формуле, которую мы, по мнению Трампа, можем принять. Он понимает, что с нами надо договариваться. И второе, он поясняет нам свою позицию: "Мы согласны, что Украина станет частью России, но отдайте нам что-нибудь, чтобы окупить наши затраты", – считает Журавлев.Впервые о том, что США хотят от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном военную помощь Трамп заявил 8 февраля. По мнению экспертов, США могут даже не добывать редкоземельные металлы на Украине – им достаточно контроля над месторождениями, чтобы делать деньги из ничего: влияя на стоимость продаваемого стратегического сырья и акций добывающих его компаний по всему миру.Как считает политолог-американист Малек Дудаков, такое требование - еще один формальный повод урезать внешние транши Киеву. Европейским ястребам вкупе с украинскими лоббистами остается лишь гадать, как им теперь откупаться от Трампа. Хороших вариантов остается не так-то много.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Стратегия безумца": зачем Трампу войны и редкоземельные металлы УкраиныТрамп: США нужен эквивалент потраченных на Украину денегДелать деньги из ничего: зачем Трампу редкоземельные металлы на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, россия, украина, переговоры, экономика, политика, редкоземельные металлы, полезные ископаемые, новые регионы россии