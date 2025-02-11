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Украина может стать частью России: в Кремле ответили на слова Трампа - РИА Новости Крым, 11.02.2025
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Украина может стать частью России: в Кремле ответили на слова Трампа
Украина может стать частью России: в Кремле ответили на слова Трампа - РИА Новости Крым, 11.02.2025
Украина может стать частью России: в Кремле ответили на слова Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина должна гарантировать безопасность... РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T12:27
2025-02-11T12:57
дмитрий песков
россия
украина
кремль
мнения
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина должна гарантировать безопасность и возврат вложенных в нее средств, поскольку "может стать Россией в какой-то день".И отметил, что значительная часть Украины хочет стать Россией, и то, что она уже стала Россией, – это факт. "Это факт, который случился на земле, четыре новых российских региона. Люди, которые, несмотря на множество опасностей, стояли в очередях и голосовали на референдуме за вступление в Российскую Федерацию, – это во многом корреспондируется со словами президента Трампа", – сказал пресс-секретарь президента России.Также он подчеркнул, что контакты России и США осуществляются по определенным каналам, и они интенсифицировались.Ранее президент США в интервью американскому изданию New York Post заявил, что провел телефонные переговоры с президентом РФ.Контакты России и США по линии отдельных ведомств идут и усиливаются, заявлял Песков ранее. Трамп, в свою очередь, сообщал, что Вашингтон ведет "очень конструктивные переговоры" с Москвой и Киевом по урегулированию украинского конфликта.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Умывают руки: США возложат гарантии безопасности по Украине на ЕвропуЛед тронулся: что значат слова спецпосланника Трампа Келлогга об Украине"Стратегия безумца": зачем Трампу войны и редкоземельные металлы Украины
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дмитрий песков, россия, украина, кремль, мнения, политика, сша
Украина может стать частью России: в Кремле ответили на слова Трампа

Значительная часть Украины хочет стать Россией – Песков

12:27 11.02.2025 (обновлено: 12:57 11.02.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина должна гарантировать безопасность и возврат вложенных в нее средств, поскольку "может стать Россией в какой-то день".

"Вы знаете, любое явление происходит с вероятностью в 50% – или да, или нет. Больше я не могу сказать", – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как восприняли заявление Трампа в Кремле.

И отметил, что значительная часть Украины хочет стать Россией, и то, что она уже стала Россией, – это факт. "Это факт, который случился на земле, четыре новых российских региона. Люди, которые, несмотря на множество опасностей, стояли в очередях и голосовали на референдуме за вступление в Российскую Федерацию, – это во многом корреспондируется со словами президента Трампа", – сказал пресс-секретарь президента России.
Также он подчеркнул, что контакты России и США осуществляются по определенным каналам, и они интенсифицировались.
Ранее президент США в интервью американскому изданию New York Post заявил, что провел телефонные переговоры с президентом РФ.
Контакты России и США по линии отдельных ведомств идут и усиливаются, заявлял Песков ранее. Трамп, в свою очередь, сообщал, что Вашингтон ведет "очень конструктивные переговоры" с Москвой и Киевом по урегулированию украинского конфликта.
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