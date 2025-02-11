https://crimea.ria.ru/20250211/ukraina-mozhet-stat-chastyu-rossii-v-kremle-otvetili-na-slova-trampa-1144087537.html

Украина может стать частью России: в Кремле ответили на слова Трампа

Украина может стать частью России: в Кремле ответили на слова Трампа - РИА Новости Крым, 11.02.2025

Украина может стать частью России: в Кремле ответили на слова Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина должна гарантировать безопасность... РИА Новости Крым, 11.02.2025

2025-02-11T12:27

2025-02-11T12:27

2025-02-11T12:57

дмитрий песков

россия

украина

кремль

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политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина должна гарантировать безопасность и возврат вложенных в нее средств, поскольку "может стать Россией в какой-то день".И отметил, что значительная часть Украины хочет стать Россией, и то, что она уже стала Россией, – это факт. "Это факт, который случился на земле, четыре новых российских региона. Люди, которые, несмотря на множество опасностей, стояли в очередях и голосовали на референдуме за вступление в Российскую Федерацию, – это во многом корреспондируется со словами президента Трампа", – сказал пресс-секретарь президента России.Также он подчеркнул, что контакты России и США осуществляются по определенным каналам, и они интенсифицировались.Ранее президент США в интервью американскому изданию New York Post заявил, что провел телефонные переговоры с президентом РФ.Контакты России и США по линии отдельных ведомств идут и усиливаются, заявлял Песков ранее. Трамп, в свою очередь, сообщал, что Вашингтон ведет "очень конструктивные переговоры" с Москвой и Киевом по урегулированию украинского конфликта.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Умывают руки: США возложат гарантии безопасности по Украине на ЕвропуЛед тронулся: что значат слова спецпосланника Трампа Келлогга об Украине"Стратегия безумца": зачем Трампу войны и редкоземельные металлы Украины

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, россия, украина, кремль, мнения, политика, сша