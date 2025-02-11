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Трамп сам себя загнал: сроки сделки по Украине "горят синим пламенем" - РИА Новости Крым, 11.02.2025
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Трамп сам себя загнал: сроки сделки по Украине "горят синим пламенем"
Трамп сам себя загнал: сроки сделки по Украине "горят синим пламенем" - РИА Новости Крым, 11.02.2025
Трамп сам себя загнал: сроки сделки по Украине "горят синим пламенем"
Обещанные сроки "урегулирования" конфликта на Украине, заявленные Дональдом Трампом, один за другим начинают "гореть синим пламенем" из-за подконтрольной... РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T21:52
2025-02-11T21:52
дональд трамп
дмитрий дробницкий
мнения
сша
европа
политика
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Обещанные сроки "урегулирования" конфликта на Украине, заявленные Дональдом Трампом, один за другим начинают "гореть синим пламенем" из-за подконтрольной демократам США Европы. Такое мнение высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.Эксперт обращает внимание на то, что в эти дни большая делегация из США, в рядах которой представители команды Трампа – советник по нацбезопасности Майкл Уолц, вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс и спецпосланник по Украине и России Кит Келлогг – находится в Европе.По его мнению, своими заявлениями о весьма коротких сроках урегулирования конфликта на Украине "Трамп сам себя загнал в цейтнот". И теперь давление его противников как внутри страны, так и извне вынуждает американского лидера отказаться от своих намерений переложить украинский вопрос на Европу.Это заставляет Трампа действовать еще быстрее, чтобы не проиграть, считает американист.Напомним, среди предвыборных заявлений Дональда Трампа звучал обещания решить конфликт на Украине за 24 часа. В начале января он выразил надежду, ему удастся это в течение полугода. После инаугурации 47-го президента США стало известно, что Трамп поручил своему представителю, генералу-лейтенанту в отставке Киту Келлогу завершить конфликт на Украине за 100 дней.На днях итальянское агентство ANSA со ссылкой на собственные источники в Брюсселе сообщило, что план президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине не готов и не будет представлен ни в Брюсселе на министерской встрече, ни на Мюнхенской конференции по безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина станет частью России – на что намекает ТрампДруг или враг: правда ли Трамп хочет договориться с ПутинымВ Совфеде назвали последствия участия Киева и ЕС в переговорах по Украине
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РИА Новости Крым
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96
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дональд трамп, дмитрий дробницкий, мнения, сша, европа, политика, украина
Трамп сам себя загнал: сроки сделки по Украине "горят синим пламенем"

Послушная демократам США Европа срывает сроки Трампа о соглашениях по Украине – эксперт

21:52 11.02.2025
 
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Обещанные сроки "урегулирования" конфликта на Украине, заявленные Дональдом Трампом, один за другим начинают "гореть синим пламенем" из-за подконтрольной демократам США Европы. Такое мнение высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Эксперт обращает внимание на то, что в эти дни большая делегация из США, в рядах которой представители команды Трампа – советник по нацбезопасности Майкл Уолц, вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс и спецпосланник по Украине и России Кит Келлогг – находится в Европе.

"И… его делегация в Брюсселе вполне уже осознала, что "послушная Европа" послушна вовсе не любому хозяину Белого Дома. Европейским истеблишментом рулит демпартия США и ее структуры", – отмечает Дробниций.

По его мнению, своими заявлениями о весьма коротких сроках урегулирования конфликта на Украине "Трамп сам себя загнал в цейтнот". И теперь давление его противников как внутри страны, так и извне вынуждает американского лидера отказаться от своих намерений переложить украинский вопрос на Европу.
"Пока суды блокируют решения Трампа о кадровых чистках, а европейские бюрократы демонстрируют "непоколебимую поддержку Украины", все разумные (для Трампа) сроки того "урегулирования", которое он обещал, начинают гореть синим пламенем. А значит, подгорает и весь его план отказа от участия в европейских делах", – делает вывод эксперт.
Это заставляет Трампа действовать еще быстрее, чтобы не проиграть, считает американист.
Напомним, среди предвыборных заявлений Дональда Трампа звучал обещания решить конфликт на Украине за 24 часа. В начале января он выразил надежду, ему удастся это в течение полугода. После инаугурации 47-го президента США стало известно, что Трамп поручил своему представителю, генералу-лейтенанту в отставке Киту Келлогу завершить конфликт на Украине за 100 дней.
На днях итальянское агентство ANSA со ссылкой на собственные источники в Брюсселе сообщило, что план президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине не готов и не будет представлен ни в Брюсселе на министерской встрече, ни на Мюнхенской конференции по безопасности.
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Дональд ТрампДмитрий ДробницкийМненияСШАЕвропаПолитикаУкраина
 
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