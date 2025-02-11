https://crimea.ria.ru/20250211/tramp-sam-sebya-zagnal-sroki-sdelki-po-ukraine-goryat-sinim-plamenem-1144102778.html

Трамп сам себя загнал: сроки сделки по Украине "горят синим пламенем"

Трамп сам себя загнал: сроки сделки по Украине "горят синим пламенем" - РИА Новости Крым, 11.02.2025

Трамп сам себя загнал: сроки сделки по Украине "горят синим пламенем"

Обещанные сроки "урегулирования" конфликта на Украине, заявленные Дональдом Трампом, один за другим начинают "гореть синим пламенем" из-за подконтрольной... РИА Новости Крым, 11.02.2025

2025-02-11T21:52

2025-02-11T21:52

2025-02-11T21:52

дональд трамп

дмитрий дробницкий

мнения

сша

европа

политика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/01/1141529731_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_30907560cd95774533d68ae9e1ac0ee0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Обещанные сроки "урегулирования" конфликта на Украине, заявленные Дональдом Трампом, один за другим начинают "гореть синим пламенем" из-за подконтрольной демократам США Европы. Такое мнение высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.Эксперт обращает внимание на то, что в эти дни большая делегация из США, в рядах которой представители команды Трампа – советник по нацбезопасности Майкл Уолц, вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс и спецпосланник по Украине и России Кит Келлогг – находится в Европе.По его мнению, своими заявлениями о весьма коротких сроках урегулирования конфликта на Украине "Трамп сам себя загнал в цейтнот". И теперь давление его противников как внутри страны, так и извне вынуждает американского лидера отказаться от своих намерений переложить украинский вопрос на Европу.Это заставляет Трампа действовать еще быстрее, чтобы не проиграть, считает американист.Напомним, среди предвыборных заявлений Дональда Трампа звучал обещания решить конфликт на Украине за 24 часа. В начале января он выразил надежду, ему удастся это в течение полугода. После инаугурации 47-го президента США стало известно, что Трамп поручил своему представителю, генералу-лейтенанту в отставке Киту Келлогу завершить конфликт на Украине за 100 дней.На днях итальянское агентство ANSA со ссылкой на собственные источники в Брюсселе сообщило, что план президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине не готов и не будет представлен ни в Брюсселе на министерской встрече, ни на Мюнхенской конференции по безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина станет частью России – на что намекает ТрампДруг или враг: правда ли Трамп хочет договориться с ПутинымВ Совфеде назвали последствия участия Киева и ЕС в переговорах по Украине

сша

европа

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, дмитрий дробницкий, мнения, сша, европа, политика, украина