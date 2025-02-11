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Стрельба в пригороде Евпатории - власти назвал причину - РИА Новости Крым, 11.02.2025
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Стрельба в пригороде Евпатории - власти назвал причину
Стрельба в пригороде Евпатории - власти назвал причину - РИА Новости Крым, 11.02.2025
Стрельба в пригороде Евпатории - власти назвал причину
Громкие звуки стрельбы, которые слышны во вторник в поселке Заозерном под Евпаторией, связаны с учениями военных. Об этом сообщается в официальном... РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T09:26
2025-02-11T09:26
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новости крыма
евпатория
учения
безопасность республики крым и севастополя
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Громкие звуки стрельбы, которые слышны во вторник в поселке Заозерном под Евпаторией, связаны с учениями военных. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале евпаторийского муниципалитета.Жителей и гостей Евпатории просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Учения военных проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиАксенов оценил безопасность КрымаВ Крыму ученые разрабатывают системы управления БПЛА
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крым, новости крыма, евпатория, учения, безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии
Стрельба в пригороде Евпатории - власти назвал причину

Звуки стрельбы в Заозерном под Евпаторией связаны с учениями военных - власти

09:26 11.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЕвпатория
Евпатория - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Громкие звуки стрельбы, которые слышны во вторник в поселке Заозерном под Евпаторией, связаны с учениями военных. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале евпаторийского муниципалитета.

"Информируем, что сегодня будут проходить учения военнослужащих. Могут быть слышны громкие звуки", - сказано в сообщении.

Жителей и гостей Евпатории просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Учения военных проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
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КрымНовости КрымаЕвпаторияУченияБезопасность Республики Крым и СевастополяВооруженные силы России
 
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