https://crimea.ria.ru/20250211/strelba-v-prigorode-evpatorii---vlasti-nazval-prichinu-1144076017.html
Стрельба в пригороде Евпатории - власти назвал причину
Стрельба в пригороде Евпатории - власти назвал причину - РИА Новости Крым, 11.02.2025
Стрельба в пригороде Евпатории - власти назвал причину
Громкие звуки стрельбы, которые слышны во вторник в поселке Заозерном под Евпаторией, связаны с учениями военных. Об этом сообщается в официальном... РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T09:26
2025-02-11T09:26
2025-02-11T09:26
крым
новости крыма
евпатория
учения
безопасность республики крым и севастополя
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0a/1143232302_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c86e85aae13f1660d54bda92e00eb66.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Громкие звуки стрельбы, которые слышны во вторник в поселке Заозерном под Евпаторией, связаны с учениями военных. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале евпаторийского муниципалитета.Жителей и гостей Евпатории просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Учения военных проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиАксенов оценил безопасность КрымаВ Крыму ученые разрабатывают системы управления БПЛА
крым
евпатория
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0a/1143232302_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_99464b1f195f29b4a494064478d8699b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, евпатория, учения, безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии
Стрельба в пригороде Евпатории - власти назвал причину
Звуки стрельбы в Заозерном под Евпаторией связаны с учениями военных - власти