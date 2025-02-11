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Стрельба в пригороде Евпатории - власти назвал причину

Стрельба в пригороде Евпатории - власти назвал причину - РИА Новости Крым, 11.02.2025

Стрельба в пригороде Евпатории - власти назвал причину

Громкие звуки стрельбы, которые слышны во вторник в поселке Заозерном под Евпаторией, связаны с учениями военных. Об этом сообщается в официальном... РИА Новости Крым, 11.02.2025

2025-02-11T09:26

2025-02-11T09:26

2025-02-11T09:26

крым

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безопасность республики крым и севастополя

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Громкие звуки стрельбы, которые слышны во вторник в поселке Заозерном под Евпаторией, связаны с учениями военных. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале евпаторийского муниципалитета.Жителей и гостей Евпатории просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Учения военных проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиАксенов оценил безопасность КрымаВ Крыму ученые разрабатывают системы управления БПЛА

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, евпатория, учения, безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии