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Россиянин из Херсонской области проведет в колонии 11 лет за шпионаж - РИА Новости Крым, 11.02.2025
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Россиянин из Херсонской области проведет в колонии 11 лет за шпионаж
Россиянин из Херсонской области проведет в колонии 11 лет за шпионаж - РИА Новости Крым, 11.02.2025
Россиянин из Херсонской области проведет в колонии 11 лет за шпионаж
Житель Херсонской области за шпионаж приговорен к 11 годам и шести месяцам лишения свободы. Он собирал и передавал спецслужбам Украины данные о передвижении... РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T11:12
2025-02-11T11:12
херсонская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
шпионаж
приговор
украина
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Житель Херсонской области за шпионаж приговорен к 11 годам и шести месяцам лишения свободы. Он собирал и передавал спецслужбам Украины данные о передвижении российских войск, сообщает пресс-служба УФСБ России по Херсонской области.Херсонский областной суд признал гражданина России 1983 года рождения виновным в шпионаже и приговорил его к 11,5 годам лишения свободы. Это время он проведет в исправительной колонии строгого режима.В конце прошлого года еще один житель Херсонской области был осужден за госизмену и экстремизм. Обвиняемый также передавал данные о расположении Вооруженных сил Российской Федерации, кроме того, он размещал в интернете публикации экстремистского толка.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Херсонщины получил 12 лет колонии за шпионаж в пользу ВСУВ Херсонской области гражданина Украины приговорили к 12 годам за шпионаж14 лет за госизмену дали жительнице Мелитополя
херсонская область
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РИА Новости Крым
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херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), шпионаж, приговор, украина, закон и право, новости
Россиянин из Херсонской области проведет в колонии 11 лет за шпионаж

Житель Херсонской области приговорен к 11 годам колонии за шпионаж

11:12 11.02.2025
 
© УФСБ России по Херсонской областиЖителя Херсонской области приговорили к 11,6 годам колонии за шпионаж
Жителя Херсонской области приговорили к 11,6 годам колонии за шпионаж
© УФСБ России по Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Житель Херсонской области за шпионаж приговорен к 11 годам и шести месяцам лишения свободы. Он собирал и передавал спецслужбам Украины данные о передвижении российских войск, сообщает пресс-служба УФСБ России по Херсонской области.
"Фигурант в период с марта по апрель 2023 года с помощью мессенджера Telegram осуществлял сбор и передачу представителям спецслужб Украины сведений о местах дислокации ВС России и расположении объектов связи на территории Херсонской области", - говорится в сообщении.
Херсонский областной суд признал гражданина России 1983 года рождения виновным в шпионаже и приговорил его к 11,5 годам лишения свободы. Это время он проведет в исправительной колонии строгого режима.
В конце прошлого года еще один житель Херсонской области был осужден за госизмену и экстремизм. Обвиняемый также передавал данные о расположении Вооруженных сил Российской Федерации, кроме того, он размещал в интернете публикации экстремистского толка.
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Херсонская областьФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ШпионажПриговорУкраинаЗакон и правоНовости
 
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