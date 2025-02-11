https://crimea.ria.ru/20250211/rossiyanin-iz-khersonskoy-oblasti-provedet-v-kolonii-11-let-za-shpionazh-1144086523.html
Россиянин из Херсонской области проведет в колонии 11 лет за шпионаж
Россиянин из Херсонской области проведет в колонии 11 лет за шпионаж - РИА Новости Крым, 11.02.2025
Россиянин из Херсонской области проведет в колонии 11 лет за шпионаж
Житель Херсонской области за шпионаж приговорен к 11 годам и шести месяцам лишения свободы. Он собирал и передавал спецслужбам Украины данные о передвижении... РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T11:12
2025-02-11T11:12
2025-02-11T11:12
херсонская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
шпионаж
приговор
украина
закон и право
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Житель Херсонской области за шпионаж приговорен к 11 годам и шести месяцам лишения свободы. Он собирал и передавал спецслужбам Украины данные о передвижении российских войск, сообщает пресс-служба УФСБ России по Херсонской области.Херсонский областной суд признал гражданина России 1983 года рождения виновным в шпионаже и приговорил его к 11,5 годам лишения свободы. Это время он проведет в исправительной колонии строгого режима.В конце прошлого года еще один житель Херсонской области был осужден за госизмену и экстремизм. Обвиняемый также передавал данные о расположении Вооруженных сил Российской Федерации, кроме того, он размещал в интернете публикации экстремистского толка.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Херсонщины получил 12 лет колонии за шпионаж в пользу ВСУВ Херсонской области гражданина Украины приговорили к 12 годам за шпионаж14 лет за госизмену дали жительнице Мелитополя
херсонская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), шпионаж, приговор, украина, закон и право, новости
Россиянин из Херсонской области проведет в колонии 11 лет за шпионаж
Житель Херсонской области приговорен к 11 годам колонии за шпионаж