https://crimea.ria.ru/20250211/promyshlennoe-predpriyatie-povrezhdeno-v-saratove-posle-ataki-bpla-1144073368.html

Промышленное предприятие повреждено в Саратове после налета беспилотников

Промышленное предприятие повреждено в Саратове после налета беспилотников - РИА Новости Крым, 11.02.2025

Промышленное предприятие повреждено в Саратове после налета беспилотников

В Саратове в результате атаки беспилотников повреждено промышленное предприятие, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. РИА Новости Крым, 11.02.2025

2025-02-11T06:17

2025-02-11T06:17

2025-02-11T06:27

саратов

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

роман бусаргин

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В Саратове в результате атаки беспилотников повреждено промышленное предприятие, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.Пострадавших, по предварительным данным, нет.8 января украинские беспилотники атаковали Саратов и Энгельс, обломки сбитого дрона повредили промпредприятие.10 декабря 2024 года ВСУ атаковали военный аэродром в Саратовской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО сработала над Крымом в третий раз за вечер: сбит еще один беспилотник Беспилотники атаковали Краснодар - повреждена многоэтажкаВСУ атаковали две школы в Запорожской области

саратов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратов, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, роман бусаргин, новости