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Промышленное предприятие повреждено в Саратове после налета беспилотников
Промышленное предприятие повреждено в Саратове после налета беспилотников - РИА Новости Крым, 11.02.2025
Промышленное предприятие повреждено в Саратове после налета беспилотников
В Саратове в результате атаки беспилотников повреждено промышленное предприятие, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T06:17
2025-02-11T06:17
2025-02-11T06:27
саратов
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
роман бусаргин
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В Саратове в результате атаки беспилотников повреждено промышленное предприятие, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.Пострадавших, по предварительным данным, нет.8 января украинские беспилотники атаковали Саратов и Энгельс, обломки сбитого дрона повредили промпредприятие.10 декабря 2024 года ВСУ атаковали военный аэродром в Саратовской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО сработала над Крымом в третий раз за вечер: сбит еще один беспилотник Беспилотники атаковали Краснодар - повреждена многоэтажкаВСУ атаковали две школы в Запорожской области
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РИА Новости Крым
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саратов, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, роман бусаргин, новости
Промышленное предприятие повреждено в Саратове после налета беспилотников
В Саратове в результате атаки беспилотников повреждено промышленное предприятие
06:17 11.02.2025 (обновлено: 06:27 11.02.2025)