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Потери Киева на передовой - новые данные Минобороны - РИА Новости Крым, 11.02.2025
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Потери Киева на передовой - новые данные Минобороны
Потери Киева на передовой - новые данные Минобороны - РИА Новости Крым, 11.02.2025
Потери Киева на передовой - новые данные Минобороны
Еще 1160 боевиков за сутки потеряли ВСУ на всех направлениях спецоперации, также разбито вражеское вооружение, техника и склады. Об этом сообщает во вторник... РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T13:37
2025-02-11T13:38
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Еще 1160 боевиков за сутки потеряли ВСУ на всех направлениях спецоперации, также разбито вражеское вооружение, техника и склады. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Минобороны РФВоеннослужащие группировки войск "Север" уничтожили 20 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину, артиллерийское орудие и склад боеприпасов.Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение, уничтожили 215 неонацистов, два танка, два американских бронетранспортера М113 и два автомобиля, три орудия полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.Потери противника в зоне действия "Южной" группировки составили 210 человек, две американские боевые бронированные машины HMMWV, два орудия полевой артиллерии и три автомобиля.Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, уничтожив по пути 155 украинских боевиков, два автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии.Подразделения "Днепра" ликвидировали 55 солдат ВСУ, два артиллерийских орудия и семь автомобилей.Бойцы "Центра" разбили 505 боевиков, танк, боевую бронированную машину, четыре артиллерийских орудия и семь автомобилей, а также освободили населенный пункт Ясеновое в Донбассе.Скопления живой силы и техники противника поражены в 137 районах. Средствами ПВО уничтожены три французские управляемые авиационные бомбы Hammer, американский реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 128 вражеских беспилотников.Всего с начала спецоперации уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 42979 беспилотных летательных аппаратов, 592 зенитных ракетных комплекса, 21287 танков и других боевых бронированных машин, 1514 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21495 орудий полевой артиллерии и минометов, 31459 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар нанесен по газо-энергетической инфраструктуре Украины - МинобороныБолее тысячи боевиков и пять складов боеприпасов: потери ВСУ за суткиВСУ несут катастрофические потери на всех направлениях спецоперации
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, инфографика
Потери Киева на передовой - новые данные Минобороны

Минобороны: еще 1160 боевиков за сутки потерял Киев на всех фронтах

13:37 11.02.2025 (обновлено: 13:38 11.02.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Еще 1160 боевиков за сутки потеряли ВСУ на всех направлениях спецоперации, также разбито вражеское вооружение, техника и склады. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Минобороны РФ
Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили 20 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину, артиллерийское орудие и склад боеприпасов.
Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение, уничтожили 215 неонацистов, два танка, два американских бронетранспортера М113 и два автомобиля, три орудия полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.
Потери противника в зоне действия "Южной" группировки составили 210 человек, две американские боевые бронированные машины HMMWV, два орудия полевой артиллерии и три автомобиля.
Сводка Минобороны РФ на 11 февраля 2025 годаСводка Минобороны РФ на 11 февраля 2025 года
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, уничтожив по пути 155 украинских боевиков, два автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии.
Подразделения "Днепра" ликвидировали 55 солдат ВСУ, два артиллерийских орудия и семь автомобилей.
Бойцы "Центра" разбили 505 боевиков, танк, боевую бронированную машину, четыре артиллерийских орудия и семь автомобилей, а также освободили населенный пункт Ясеновое в Донбассе.
Скопления живой силы и техники противника поражены в 137 районах. Средствами ПВО уничтожены три французские управляемые авиационные бомбы Hammer, американский реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 128 вражеских беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 42979 беспилотных летательных аппаратов, 592 зенитных ракетных комплекса, 21287 танков и других боевых бронированных машин, 1514 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21495 орудий полевой артиллерии и минометов, 31459 единиц специальной военной автомобильной техники.
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ВСУ несут катастрофические потери на всех направлениях спецоперации
 
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