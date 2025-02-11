https://crimea.ria.ru/20250211/poteri-kieva-na-peredovoy---novye-dannye-minoborony-1144091199.html

Потери Киева на передовой - новые данные Минобороны

Потери Киева на передовой - новые данные Минобороны - РИА Новости Крым, 11.02.2025

Потери Киева на передовой - новые данные Минобороны

Еще 1160 боевиков за сутки потеряли ВСУ на всех направлениях спецоперации, также разбито вражеское вооружение, техника и склады. Об этом сообщает во вторник... РИА Новости Крым, 11.02.2025

2025-02-11T13:37

2025-02-11T13:37

2025-02-11T13:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Еще 1160 боевиков за сутки потеряли ВСУ на всех направлениях спецоперации, также разбито вражеское вооружение, техника и склады. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Минобороны РФВоеннослужащие группировки войск "Север" уничтожили 20 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину, артиллерийское орудие и склад боеприпасов.Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение, уничтожили 215 неонацистов, два танка, два американских бронетранспортера М113 и два автомобиля, три орудия полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.Потери противника в зоне действия "Южной" группировки составили 210 человек, две американские боевые бронированные машины HMMWV, два орудия полевой артиллерии и три автомобиля.Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, уничтожив по пути 155 украинских боевиков, два автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии.Подразделения "Днепра" ликвидировали 55 солдат ВСУ, два артиллерийских орудия и семь автомобилей.Бойцы "Центра" разбили 505 боевиков, танк, боевую бронированную машину, четыре артиллерийских орудия и семь автомобилей, а также освободили населенный пункт Ясеновое в Донбассе.Скопления живой силы и техники противника поражены в 137 районах. Средствами ПВО уничтожены три французские управляемые авиационные бомбы Hammer, американский реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 128 вражеских беспилотников.Всего с начала спецоперации уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 42979 беспилотных летательных аппаратов, 592 зенитных ракетных комплекса, 21287 танков и других боевых бронированных машин, 1514 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21495 орудий полевой артиллерии и минометов, 31459 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар нанесен по газо-энергетической инфраструктуре Украины - МинобороныБолее тысячи боевиков и пять складов боеприпасов: потери ВСУ за суткиВСУ несут катастрофические потери на всех направлениях спецоперации

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, инфографика