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Погибшему вице-губернатору Приморья присвоили звание Героя России - РИА Новости Крым, 11.02.2025
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Погибшему вице-губернатору Приморья присвоили звание Героя России
Погибшему вице-губернатору Приморья присвоили звание Героя России - РИА Новости Крым, 11.02.2025
Погибшему вице-губернатору Приморья присвоили звание Героя России
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации погибшему в Курской области вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову. Об... РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T07:35
2025-02-11T07:18
сергей ефремов
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приморье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации погибшему в Курской области вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко на церемонии прощания с погибшими.О гибели Сергея Ефремова стало известно 2 февраля.Сергей Викторович Ефремов родился 5 августа 1973 года. Он окончил Военную академию Генштаба, в разные годы был вице-мэром Уссурийска и зампредседателя ДОСААФ России по экономике и финансам, после чего возглавил добровольческий отряд "Тигр" — его сформировали летом 2022-го на базе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.В феврале 2024 года Кожемяко назначил Ефремова вице-губернатором, курирующим внутреннюю политику региона.Летом 2024 года вице-губернатор вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ на Курском направлении.Ефремов удостоен званий "Герой Приморья" с формулировкой "За заслуги перед государством, связанные с совершением героического подвига в ходе проведения спецоперации" и "Герой ДНР".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сергей ефремов, награды, герои сво, приморье, новости, россия
Погибшему вице-губернатору Приморья присвоили звание Героя России

Погибшему вице-губернатору Приморья Ефремову присвоили звание Героя России

07:35 11.02.2025
 
© Sputnik Ближнее зарубежьеВице-губернатор Приморья Сергей Ефремов
Вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов
© Sputnik Ближнее зарубежье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации погибшему в Курской области вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко на церемонии прощания с погибшими.
"Решением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Сергею Ефремову присвоено высокое звание Героя Российской Федерации с вручением ордена "Золотая звезда", — цитирует Кожемяко РИА Новости.
О гибели Сергея Ефремова стало известно 2 февраля.
Сергей Викторович Ефремов родился 5 августа 1973 года. Он окончил Военную академию Генштаба, в разные годы был вице-мэром Уссурийска и зампредседателя ДОСААФ России по экономике и финансам, после чего возглавил добровольческий отряд "Тигр" — его сформировали летом 2022-го на базе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.
В феврале 2024 года Кожемяко назначил Ефремова вице-губернатором, курирующим внутреннюю политику региона.
Летом 2024 года вице-губернатор вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ на Курском направлении.
Ефремов удостоен званий "Герой Приморья" с формулировкой "За заслуги перед государством, связанные с совершением героического подвига в ходе проведения спецоперации" и "Герой ДНР".
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Сергей ЕфремовНаградыГерои СВОПриморьеНовостиРоссия
 
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