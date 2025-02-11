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Погибшему вице-губернатору Приморья присвоили звание Героя России

Погибшему вице-губернатору Приморья присвоили звание Героя России - РИА Новости Крым, 11.02.2025

Погибшему вице-губернатору Приморья присвоили звание Героя России

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации погибшему в Курской области вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову. Об... РИА Новости Крым, 11.02.2025

2025-02-11T07:35

2025-02-11T07:35

2025-02-11T07:18

сергей ефремов

награды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации погибшему в Курской области вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко на церемонии прощания с погибшими.О гибели Сергея Ефремова стало известно 2 февраля.Сергей Викторович Ефремов родился 5 августа 1973 года. Он окончил Военную академию Генштаба, в разные годы был вице-мэром Уссурийска и зампредседателя ДОСААФ России по экономике и финансам, после чего возглавил добровольческий отряд "Тигр" — его сформировали летом 2022-го на базе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.В феврале 2024 года Кожемяко назначил Ефремова вице-губернатором, курирующим внутреннюю политику региона.Летом 2024 года вице-губернатор вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ на Курском направлении.Ефремов удостоен званий "Герой Приморья" с формулировкой "За заслуги перед государством, связанные с совершением героического подвига в ходе проведения спецоперации" и "Герой ДНР".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей ефремов, награды, герои сво, приморье, новости, россия