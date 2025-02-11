https://crimea.ria.ru/20250211/novaya-optsiya-na-gosuslugakh-poyavilis-chaty-dlya-avtovladeltsev-1144086964.html
Новая опция: на Госуслугах появились чаты для автовладельцев
Новая опция: на Госуслугах появились чаты для автовладельцев - РИА Новости Крым, 11.02.2025
Новая опция: на Госуслугах появились чаты для автовладельцев
На портале "Госуслуги" появилась возможность отправки анонимных сообщений автовладельцам. Соответствующее обновление начало приходить пользователям смартфонов. РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T11:53
2025-02-11T11:53
2025-02-11T11:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. На портале "Госуслуги" появилась возможность отправки анонимных сообщений автовладельцам. Соответствующее обновление начало приходить пользователям смартфонов.Сервис предлагает ограниченный набор сообщений, касающихся дорожной ситуации. В частности, новая опция позволяет проинформировать автовладельца о том, что его машина мешает проезду или о том, что авто эвакуируют, о сработавшей сигнализации, спущенном колесе, включенных фарах или открытом окне.При этом автовладелец, которому адресовано анонимное сообщение, может выбрать один из доступных вариантов ответа: "спасибо", "уже выхожу", "выйду через 5 минут", "выйду через 10 минут". Если машина попала в аварию или заблокировала проезд, в чате можно обменяться указанными на "Госуслугах" номерами телефонов.Перечень функций "Госуслуг" постоянно расширяется. Ранее появилась возможность регистрировать рождение ребенка в ЗАГСе с помощью специального электронного сервиса. Долги по ЖКХ теперь также могут взыскивать через этот портал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убрать пробки: улучшить обстановку на дорогах Крыма поможет новый законШтрафы стали больше: что меняется для водителей в Крыму в 2025 годуИндексация выплат и безопасные напитки: что ждет россиян в феврале
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госуслуги, россия, общество, новости, автомобиль
Новая опция: на Госуслугах появились чаты для автовладельцев
На Госуслугах появилась новая опция для анонимных сообщений автовладельцам
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. На портале "Госуслуги" появилась возможность отправки анонимных сообщений автовладельцам. Соответствующее обновление начало приходить пользователям смартфонов.
Сервис предлагает ограниченный набор сообщений, касающихся дорожной ситуации. В частности, новая опция позволяет проинформировать автовладельца о том, что его машина мешает проезду или о том, что авто эвакуируют, о сработавшей сигнализации, спущенном колесе, включенных фарах или открытом окне.
Для этого достаточно перейти в раздел "Транспорт Права" и написать в раздел "Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства". Начать чат по одной машине можно не чаще, чем раз в сутки. Всего доступно для отправки не более пяти сообщений в день.
При этом автовладелец, которому адресовано анонимное сообщение, может выбрать один из доступных вариантов ответа: "спасибо", "уже выхожу", "выйду через 5 минут", "выйду через 10 минут". Если машина попала в аварию или заблокировала проезд, в чате можно обменяться указанными на "Госуслугах" номерами телефонов.
Перечень функций "Госуслуг" постоянно расширяется. Ранее появилась возможность регистрировать рождение ребенка
в ЗАГСе с помощью специального электронного сервиса. Долги по ЖКХ
теперь также могут взыскивать через этот портал.
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