https://crimea.ria.ru/20250211/novaya-optsiya-na-gosuslugakh-poyavilis-chaty-dlya-avtovladeltsev-1144086964.html

Новая опция: на Госуслугах появились чаты для автовладельцев

Новая опция: на Госуслугах появились чаты для автовладельцев - РИА Новости Крым, 11.02.2025

Новая опция: на Госуслугах появились чаты для автовладельцев

На портале "Госуслуги" появилась возможность отправки анонимных сообщений автовладельцам. Соответствующее обновление начало приходить пользователям смартфонов. РИА Новости Крым, 11.02.2025

2025-02-11T11:53

2025-02-11T11:53

2025-02-11T11:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. На портале "Госуслуги" появилась возможность отправки анонимных сообщений автовладельцам. Соответствующее обновление начало приходить пользователям смартфонов.Сервис предлагает ограниченный набор сообщений, касающихся дорожной ситуации. В частности, новая опция позволяет проинформировать автовладельца о том, что его машина мешает проезду или о том, что авто эвакуируют, о сработавшей сигнализации, спущенном колесе, включенных фарах или открытом окне.При этом автовладелец, которому адресовано анонимное сообщение, может выбрать один из доступных вариантов ответа: "спасибо", "уже выхожу", "выйду через 5 минут", "выйду через 10 минут". Если машина попала в аварию или заблокировала проезд, в чате можно обменяться указанными на "Госуслугах" номерами телефонов.Перечень функций "Госуслуг" постоянно расширяется. Ранее появилась возможность регистрировать рождение ребенка в ЗАГСе с помощью специального электронного сервиса. Долги по ЖКХ теперь также могут взыскивать через этот портал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убрать пробки: улучшить обстановку на дорогах Крыма поможет новый законШтрафы стали больше: что меняется для водителей в Крыму в 2025 годуИндексация выплат и безопасные напитки: что ждет россиян в феврале

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госуслуги, россия, общество, новости, автомобиль