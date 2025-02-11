https://crimea.ria.ru/20250211/neotlozhnye-remonty---gde-v-sevastopole-ne-budet-sveta-vo-vtornik-1144069755.html

Неотложные ремонты - где в Севастополе не будет света во вторник

Неотложные ремонты - где в Севастополе не будет света во вторник - РИА Новости Крым, 11.02.2025

Неотложные ремонты - где в Севастополе не будет света во вторник

Отключение электроэнергии запланировано по ряду улиц в Севастополе на 11 февраля из-за неотложных ремонтов на сетях. Об этом предупреждает пресс-служба компании РИА Новости Крым, 11.02.2025

2025-02-11T07:53

2025-02-11T07:53

2025-02-11T07:53

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Отключение электроэнергии запланировано по ряду улиц в Севастополе на 11 февраля из-за неотложных ремонтов на сетях. Об этом предупреждает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".По данным предприятия, с 8 часов утра до 16.00 из-за плановых ремонтных работ свет отключат по некоторым адресам на улицах Коли Пищенко, Елецкой, Ереванской, Казанской, Багрия, Брянской, Владимирской, Литовской, Силантьева, Скалистой, Тарутинской, Эстонской, Гоголя а в Каменистом переулке.Кроме того, с 13 до 16 часов света не будет в Балаклаве по улице Калича, с 8.30 до 17 часов — по заявке управляющей компании "Север" работы будут вести по улице Юбилейной в селе Фронтовом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за ремонта в Севастополе меняют схему движения транспортаВ Симферопольском районе заменят 25 трансформаторных подстанций370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установят

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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