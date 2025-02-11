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Неотложные ремонты - где в Севастополе не будет света во вторник - РИА Новости Крым, 11.02.2025
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Неотложные ремонты - где в Севастополе не будет света во вторник
Неотложные ремонты - где в Севастополе не будет света во вторник - РИА Новости Крым, 11.02.2025
Неотложные ремонты - где в Севастополе не будет света во вторник
Отключение электроэнергии запланировано по ряду улиц в Севастополе на 11 февраля из-за неотложных ремонтов на сетях. Об этом предупреждает пресс-служба компании РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T07:53
2025-02-11T07:53
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отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Отключение электроэнергии запланировано по ряду улиц в Севастополе на 11 февраля из-за неотложных ремонтов на сетях. Об этом предупреждает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".По данным предприятия, с 8 часов утра до 16.00 из-за плановых ремонтных работ свет отключат по некоторым адресам на улицах Коли Пищенко, Елецкой, Ереванской, Казанской, Багрия, Брянской, Владимирской, Литовской, Силантьева, Скалистой, Тарутинской, Эстонской, Гоголя а в Каменистом переулке.Кроме того, с 13 до 16 часов света не будет в Балаклаве по улице Калича, с 8.30 до 17 часов — по заявке управляющей компании "Север" работы будут вести по улице Юбилейной в селе Фронтовом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за ремонта в Севастополе меняют схему движения транспортаВ Симферопольском районе заменят 25 трансформаторных подстанций370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установят
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РИА Новости Крым
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4.7
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Неотложные ремонты - где в Севастополе не будет света во вторник

Часть улиц в Севастополе во вторник обесточат - "Севастопольэнерго"

07:53 11.02.2025
 
© КрымэнергоинформРемонт электросетей
Ремонт электросетей
© Крымэнергоинформ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Отключение электроэнергии запланировано по ряду улиц в Севастополе на 11 февраля из-за неотложных ремонтов на сетях. Об этом предупреждает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".
По данным предприятия, с 8 часов утра до 16.00 из-за плановых ремонтных работ свет отключат по некоторым адресам на улицах Коли Пищенко, Елецкой, Ереванской, Казанской, Багрия, Брянской, Владимирской, Литовской, Силантьева, Скалистой, Тарутинской, Эстонской, Гоголя а в Каменистом переулке.
Кроме того, с 13 до 16 часов света не будет в Балаклаве по улице Калича, с 8.30 до 17 часов — по заявке управляющей компании "Север" работы будут вести по улице Юбилейной в селе Фронтовом.
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