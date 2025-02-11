https://crimea.ria.ru/20250211/neotlozhnye-remonty---gde-v-sevastopole-ne-budet-sveta-vo-vtornik-1144069755.html
Неотложные ремонты - где в Севастополе не будет света во вторник
Неотложные ремонты - где в Севастополе не будет света во вторник - РИА Новости Крым, 11.02.2025
Неотложные ремонты - где в Севастополе не будет света во вторник
Отключение электроэнергии запланировано по ряду улиц в Севастополе на 11 февраля из-за неотложных ремонтов на сетях. Об этом предупреждает пресс-служба компании РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T07:53
2025-02-11T07:53
2025-02-11T07:53
новости
севастополь
новости севастополя
крым
новости крыма
отключение электроэнергии в крыму
электроэнергия
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143291316_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_afb380fcba446474d26635a96c8cfdee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Отключение электроэнергии запланировано по ряду улиц в Севастополе на 11 февраля из-за неотложных ремонтов на сетях. Об этом предупреждает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".По данным предприятия, с 8 часов утра до 16.00 из-за плановых ремонтных работ свет отключат по некоторым адресам на улицах Коли Пищенко, Елецкой, Ереванской, Казанской, Багрия, Брянской, Владимирской, Литовской, Силантьева, Скалистой, Тарутинской, Эстонской, Гоголя а в Каменистом переулке.Кроме того, с 13 до 16 часов света не будет в Балаклаве по улице Калича, с 8.30 до 17 часов — по заявке управляющей компании "Север" работы будут вести по улице Юбилейной в селе Фронтовом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за ремонта в Севастополе меняют схему движения транспортаВ Симферопольском районе заменят 25 трансформаторных подстанций370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установят
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143291316_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_40b88303370b3b1d056b1c31c018e243.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму, электроэнергия, отключение электроэнергии
Неотложные ремонты - где в Севастополе не будет света во вторник
Часть улиц в Севастополе во вторник обесточат - "Севастопольэнерго"
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Отключение электроэнергии запланировано по ряду улиц в Севастополе на 11 февраля из-за неотложных ремонтов на сетях. Об этом предупреждает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".
По данным предприятия, с 8 часов утра до 16.00 из-за плановых ремонтных работ свет отключат по некоторым адресам на улицах Коли Пищенко, Елецкой, Ереванской, Казанской, Багрия, Брянской, Владимирской, Литовской, Силантьева, Скалистой, Тарутинской, Эстонской, Гоголя а в Каменистом переулке.
Кроме того, с 13 до 16 часов света не будет в Балаклаве по улице Калича, с 8.30 до 17 часов — по заявке управляющей компании "Север" работы будут вести по улице Юбилейной в селе Фронтовом.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: