https://crimea.ria.ru/20250211/morozy-ne-otstupayut-pogoda-v-krymu-11-fevralya-1143929732.html

Морозы не отступают: погода в Крыму 11 февраля

Морозы не отступают: погода в Крыму 11 февраля - РИА Новости Крым, 10.02.2025

Морозы не отступают: погода в Крыму 11 февраля

Во вторник погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Без существенных осадков, лишь 11 февраля местами пройдет небольшой снег. На... РИА Новости Крым, 10.02.2025

2025-02-11T00:01

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2025-02-10T21:10

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симферополь

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феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Без существенных осадков, лишь 11 февраля местами пройдет небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Местами небольшой снег. Гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем около 0 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +1...+3.В Ялте и Алуште, переменная облачность, без осадков, ночью 0...-2, днем +4...6 градусов. В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью -1...-0 градуса, днем столбики термометров покажут +1...+3.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250210/kogda-potepleet-v-krymu-1144066347.html

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феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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