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Морозы не отступают: погода в Крыму 11 февраля - РИА Новости Крым, 10.02.2025
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Морозы не отступают: погода в Крыму 11 февраля
Морозы не отступают: погода в Крыму 11 февраля - РИА Новости Крым, 10.02.2025
Морозы не отступают: погода в Крыму 11 февраля
Во вторник погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Без существенных осадков, лишь 11 февраля местами пройдет небольшой снег. На... РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-11T00:01
2025-02-10T21:10
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Без существенных осадков, лишь 11 февраля местами пройдет небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Местами небольшой снег. Гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем около 0 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +1...+3.В Ялте и Алуште, переменная облачность, без осадков, ночью 0...-2, днем +4...6 градусов. В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью -1...-0 градуса, днем столбики термометров покажут +1...+3.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250210/kogda-potepleet-v-krymu-1144066347.html
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Морозы не отступают: погода в Крыму 11 февраля

Погода в Крыму 11 февраля

00:01 11.02.2025
 
© РИА Новости КрымЗима в Крыму
Зима в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Без существенных осадков, лишь 11 февраля местами пройдет небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6, в горах -8…-10; днем -2…+3, на южном побережье до +6, в горах -3…-6", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Местами небольшой снег. Гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем около 0 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +1...+3.
В Ялте и Алуште, переменная облачность, без осадков, ночью 0...-2, днем +4...6 градусов.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью -1...-0 градуса, днем столбики термометров покажут +1...+3.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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Зима в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Вчера, 16:09
Когда потеплеет в Крыму
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Морозы не отступают: погода в Крыму 11 февраля
00:00Какой сегодня праздник: 11 февраля
22:42ПВО сработала над Крымом в третий раз за вечер: сбит еще один беспилотник
22:35Диалог Путина с Трампом и дело о покушении на Аксенова: главное за день
21:45Что Зеленский предложил 18-летним украинцам в обмен на контракты с ВСУ
21:02МИД: Россия пересмотрит обязательства перед международными организациями
20:48Часть Симферополя останется без тепла из-за прорыва на сетях
20:32Над Крымом сбиты еще два беспилотника
20:10Ученые прогнозируют новые магнитные бури
19:37ПВО отработала над Крымом
19:15Какую судьбу Трамп готовит сектору Газа
18:35ДТП на "Тавриде" парализовало движение из Симферополя в Севастополь
18:19ПСБ запустил в Крыму продажу наличных юаней и драгоценных монет
18:06На Крымском мосту выросла очередь
17:50Трамп исключил возвращение палестинцев в Газу после ее восстановления
17:38Россия наладила диалог с новыми властями Сирии – МИД
17:17Рост ОРВИ в Крыму - целые школы уводят на дистант
17:11В Севастополе задержали курьера с 2 кг синтетических наркотиков
16:55Что с водными запасами на Южном берегу Крыма
16:31Дрон атаковал машину с ребенком и двумя взрослыми в Запорожской области
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