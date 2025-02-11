https://crimea.ria.ru/20250211/morozy-ne-otstupayut-pogoda-v-krymu-11-fevralya-1143929732.html
Морозы не отступают: погода в Крыму 11 февраля
Морозы не отступают: погода в Крыму 11 февраля - РИА Новости Крым, 10.02.2025
Морозы не отступают: погода в Крыму 11 февраля
Во вторник погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Без существенных осадков, лишь 11 февраля местами пройдет небольшой снег. На... РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-11T00:01
2025-02-11T00:01
2025-02-10T21:10
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Без существенных осадков, лишь 11 февраля местами пройдет небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Местами небольшой снег. Гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем около 0 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +1...+3.В Ялте и Алуште, переменная облачность, без осадков, ночью 0...-2, днем +4...6 градусов. В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью -1...-0 градуса, днем столбики термометров покажут +1...+3.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Морозы не отступают: погода в Крыму 11 февраля
Погода в Крыму 11 февраля
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Без существенных осадков, лишь 11 февраля местами пройдет небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6, в горах -8…-10; днем -2…+3, на южном побережье до +6, в горах -3…-6", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Местами небольшой снег. Гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем около 0 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +1...+3.
В Ялте и Алуште, переменная облачность, без осадков, ночью 0...-2, днем +4...6 градусов.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью -1...-0 градуса, днем столбики термометров покажут +1...+3.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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