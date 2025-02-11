https://crimea.ria.ru/20250211/mirnyy-plan-trampa-po-ukraine-pochemu-on-mozhet-ne-srabotat-1144087669.html

Мирный план Трампа по Украине: почему он может не сработать

Мирный план Трампа по Украине: почему он может не сработать - РИА Новости Крым, 11.02.2025

Мирный план Трампа по Украине: почему он может не сработать

Мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, даже если он будет поддержан Россией, может не принять Европа в лице тех... РИА Новости Крым, 11.02.2025

2025-02-11T20:52

2025-02-11T20:52

2025-02-11T20:52

радио "спутник в крыму"

мнения

александр бедрицкий

политика

сша

россия

европа

переговоры

нато

украина

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Договоренности России и США по Украине могут блокировать три страны Европы – эксперт Договоренности России и США по Украине могут блокировать три страны Европы – эксперт audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, даже если он будет поддержан Россией, может не принять Европа в лице тех стран, которые преследуют собственные интересы на Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.По его словам, на экспертном и непубличном уровне консультации по вопросу урегулирования украинского конфликта, безусловно, ведутся. США ведет такой диалог и с Россией, и с Европой, полагает политолог.Утечки, касающиеся "мирного плана Трампа", которые позволяют себе американские и европейские СМИ, являются прощупыванием общественного мнения прежде всего в России, "потому что субъектность Украины практически ничтожна", сказал эксперт.Но что в действительности содержится в этом плане пока доподлинно не известно, как не известно и к чему приведут подобные переговоры, отметил эксперт.В частности, потому что, "когда Трамп говорит о том, что США должны получить гарантии своих инвестиций на Украине, это означает, что американские солдаты будут контролировать районы добычи", сказал Бедрицкий.США не могут договориться с Россией по вопросу того, что эти земли будут принадлежать американцам, но это определенная заявка, своего рода претензии для обсуждения условий возможной сделки, добавил он. В процессе будут учитываться все интересы сторон: те, которыми они никогда и ни при каких условиях не поступятся, и те, которые могут стать предметом торга, отметил Бедрицкий.Есть и другие аспекты, требующие урегулирования, но даже если предположить, что определенные американские предложения Россия примет, нет никаких гарантий, что их поддержит Европа, считает эксперт.Сложность, по мнению политолога, объясняется тем, что основная задача стран Запада остается прежней – максимально ослабить Россию. А в идеале – добиться ее фрагментации и нейтрализации как государства с ограниченным суверенитетом. В том числе по вопросам в других регионах: в Центральной Азии, Африке, на Ближнем Востоке."То есть затрагивается целый комплекс интересов, который гораздо больше, чем Украина", – подчеркнул Бедрицкий.И хотя Запад уже не выглядит таким коллективным, как раньше, процессы антироссийского курса в какой-то степени происходят по инерции, поскольку это жизненно необходимо для евроатлантических блоков, добавил эксперт.Парадоксально при этом, что именно НАТО "уберегало последние три года от прямого военного столкновения Россию и Запад", добавил он."Потому что если бы любая из стран вмешалась в конфликт, это поставило бы под удар всю коалицию. И для России это определенный сдерживающий фактор, потому что поставки вооружений идут на Украину, а ударить по складам и базам в той же Польше или Румынии мы нем можем, потому что тогда воюем с целым блоком", – пояснил эксперт.Но если администрации Трампа удастся достигнуть соглашения с Россией по Украине и это будет сильно противоречить целям союзников США в Европе, то "возникают риски вовлечения отдельных европейских стран в прямую конфронтацию с РФ", считает он."Сможет ли Трамп, даже если будет достигнуто соглашение с Россией, добиться от своих союзников, чтобы они оказались выполненными? Вряд ли. Больше того, возникает вопрос: сможет и захочет ли он это делать", – резюмировал эксперт.А согласие с Европой необходимо, подчеркнул Бедрицкий.Он напомнил, что в 2021 году именно Россия выступила с инициативами по взаимной европейской безопасности, но они были проигнорированы. А вскоре Киев заявил, что не будет соблюдать Минские соглашения. Из-за этого наша страна оказалась в уязвимом положении, причем на фоне готовящегося наступления на Донецк и Луганск, подчеркнул Бедрицкий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина может стать частью России: в Кремле ответили на слова ТрампаДруг или враг: правда ли Трамп хочет договориться с Путиным В Совфеде назвали последствия участия Киева и ЕС в переговорах по Украине

https://crimea.ria.ru/20250211/ukraina-stanet-chastyu-rossii--na-chto-namekaet-tramp-1144089243.html

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россия

европа

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мнения, александр бедрицкий, политика, сша, россия, европа, переговоры, нато, украина