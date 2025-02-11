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Крымский участок трассы "Новороссия" расширят до 4-х полос
Крымский участок трассы "Новороссия" расширят до 4-х полос - РИА Новости Крым, 11.02.2025
Крымский участок трассы "Новороссия" расширят до 4-х полос
Росавтодор планирует капитально отремонтировать участок трассы "Новороссия" от пункта пропуска "Джанкой" до населенного пункта Островское. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T07:17
2025-02-11T07:17
2025-02-11T07:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Росавтодор планирует капитально отремонтировать участок трассы "Новороссия" от пункта пропуска "Джанкой" до населенного пункта Островское. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.До конца года также планируют привести в порядок около 70 км трассы на разных отрезках. Как отметили в Росавтодоре, трасса не ремонтировалась несколько лет, поэтому сейчас активно ведутся работы по ликвидации образовавшихся дефектов покрытия. Трасса "Новороссия" идет от Ростова-на-Дону через Мариуполь, Мелитополь в Симферополь. В Крыму дорога соединяет Симферополь и Джанкой. Ее протяженность в границах региона — более 118 км, она стала федеральной летом 2024 года.Поток автомобильного транспорта через пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма превысил трафик через Крымской мост, заявил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, росавтодор, дороги крыма, ремонт дорог, новости крыма, джанкой, инфраструктура, логистика
Крымский участок трассы "Новороссия" расширят до 4-х полос
В Крыму участок трассы "Новороссия" расширят до 4-х полос - Росавтодор
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Росавтодор планирует капитально отремонтировать участок трассы "Новороссия" от пункта пропуска "Джанкой" до населенного пункта Островское. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Модернизируем трассу Р-280 "Новороссия" для комфортного проезда по Азовскому транспортному кольцу. В этом году планируем приступить к проектированию капитального ремонта на участке от МАПП "Джанкой" до н.п. Островское, где расширим трассу с двух до четырех полос", - говорится в сообщении.
До конца года также планируют привести в порядок около 70 км трассы на разных отрезках. Как отметили в Росавтодоре, трасса не ремонтировалась несколько лет, поэтому сейчас активно ведутся работы по ликвидации образовавшихся дефектов покрытия.
Трасса "Новороссия" идет от Ростова-на-Дону через Мариуполь, Мелитополь в Симферополь. В Крыму дорога соединяет Симферополь и Джанкой. Ее протяженность в границах региона — более 118 км, она стала федеральной летом 2024 года.
Поток автомобильного транспорта через пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма превысил трафик через Крымской мост, заявил
ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
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