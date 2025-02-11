https://crimea.ria.ru/20250211/krymskiy-uchastok-trassy-novorossiya-rasshiryat-do-4-kh-polos-1144073792.html

Крымский участок трассы "Новороссия" расширят до 4-х полос

Крымский участок трассы "Новороссия" расширят до 4-х полос - РИА Новости Крым, 11.02.2025

Крымский участок трассы "Новороссия" расширят до 4-х полос

Росавтодор планирует капитально отремонтировать участок трассы "Новороссия" от пункта пропуска "Джанкой" до населенного пункта Островское. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.02.2025

2025-02-11T07:17

2025-02-11T07:17

2025-02-11T07:17

крым

росавтодор

дороги крыма

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джанкой

инфраструктура

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Росавтодор планирует капитально отремонтировать участок трассы "Новороссия" от пункта пропуска "Джанкой" до населенного пункта Островское. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.До конца года также планируют привести в порядок около 70 км трассы на разных отрезках. Как отметили в Росавтодоре, трасса не ремонтировалась несколько лет, поэтому сейчас активно ведутся работы по ликвидации образовавшихся дефектов покрытия. Трасса "Новороссия" идет от Ростова-на-Дону через Мариуполь, Мелитополь в Симферополь. В Крыму дорога соединяет Симферополь и Джанкой. Ее протяженность в границах региона — более 118 км, она стала федеральной летом 2024 года.Поток автомобильного транспорта через пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма превысил трафик через Крымской мост, заявил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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