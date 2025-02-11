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Крымский участок трассы "Новороссия" расширят до 4-х полос - РИА Новости Крым, 11.02.2025
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Крымский участок трассы "Новороссия" расширят до 4-х полос
Крымский участок трассы "Новороссия" расширят до 4-х полос - РИА Новости Крым, 11.02.2025
Крымский участок трассы "Новороссия" расширят до 4-х полос
Росавтодор планирует капитально отремонтировать участок трассы "Новороссия" от пункта пропуска "Джанкой" до населенного пункта Островское. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T07:17
2025-02-11T07:17
крым
росавтодор
дороги крыма
ремонт дорог
новости крыма
джанкой
инфраструктура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Росавтодор планирует капитально отремонтировать участок трассы "Новороссия" от пункта пропуска "Джанкой" до населенного пункта Островское. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.До конца года также планируют привести в порядок около 70 км трассы на разных отрезках. Как отметили в Росавтодоре, трасса не ремонтировалась несколько лет, поэтому сейчас активно ведутся работы по ликвидации образовавшихся дефектов покрытия. Трасса "Новороссия" идет от Ростова-на-Дону через Мариуполь, Мелитополь в Симферополь. В Крыму дорога соединяет Симферополь и Джанкой. Ее протяженность в границах региона — более 118 км, она стала федеральной летом 2024 года.Поток автомобильного транспорта через пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма превысил трафик через Крымской мост, заявил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, росавтодор, дороги крыма, ремонт дорог, новости крыма, джанкой, инфраструктура, логистика
Крымский участок трассы "Новороссия" расширят до 4-х полос

В Крыму участок трассы "Новороссия" расширят до 4-х полос - Росавтодор

07:17 11.02.2025
 
© РосавтодорСтроительство дорог
Строительство дорог
© Росавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Росавтодор планирует капитально отремонтировать участок трассы "Новороссия" от пункта пропуска "Джанкой" до населенного пункта Островское. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Модернизируем трассу Р-280 "Новороссия" для комфортного проезда по Азовскому транспортному кольцу. В этом году планируем приступить к проектированию капитального ремонта на участке от МАПП "Джанкой" до н.п. Островское, где расширим трассу с двух до четырех полос", - говорится в сообщении.
До конца года также планируют привести в порядок около 70 км трассы на разных отрезках. Как отметили в Росавтодоре, трасса не ремонтировалась несколько лет, поэтому сейчас активно ведутся работы по ликвидации образовавшихся дефектов покрытия.
Трасса "Новороссия" идет от Ростова-на-Дону через Мариуполь, Мелитополь в Симферополь. В Крыму дорога соединяет Симферополь и Джанкой. Ее протяженность в границах региона — более 118 км, она стала федеральной летом 2024 года.
Поток автомобильного транспорта через пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма превысил трафик через Крымской мост, заявил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымРосавтодорДороги КрымаРемонт дорогНовости КрымаДжанкойИнфраструктураЛогистика
 
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