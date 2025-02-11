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Кличко предсказал Украине "болезненный компромисс" и внутренний раскол - РИА Новости Крым, 11.02.2025
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Кличко предсказал Украине "болезненный компромисс" и внутренний раскол
Кличко предсказал Украине "болезненный компромисс" и внутренний раскол - РИА Новости Крым, 11.02.2025
Кличко предсказал Украине "болезненный компромисс" и внутренний раскол
Конфликт может закончиться для Украины "болезненным компромиссом" и "борьбой на уничтожение" внутри общества, заявил мэр Киева Виталий Кличко на форуме... РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T20:07
2025-02-11T20:07
виталий кличко
мнения
украина
политика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Конфликт может закончиться для Украины "болезненным компромиссом" и "борьбой на уничтожение" внутри общества, заявил мэр Киева Виталий Кличко на форуме. Видеофрагмент его выступления опубликовали украинские Telegram-каналы.По его словам, этот вероятный "компромисс" может очень больно восприниматься в обществе. Поэтому когда настанет пора выборов, в обществе может вспыхнуть "борьба на уничтожение", считает политик."Очень боюсь, чтобы не было беспорядков и гражданского противостояния. Но мы видим по истории разных стран, что такие вещи случались после окончания боевых действий", – добавил мэр Киева.Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц ранее заявил, что американский лидер Дональд Трамп намерен возложить на Европу гарантии безопасности Украины после завершения конфликта. Советник Трампа добавил, что на этой неделе в Европе пройдут переговоры с участием госсекретаря Соединенных Штатов, министра обороны, вице-президента и спецпредставителя. На них намерены обсудить все детали урегулирования.Президент РФ Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно указывали, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине, но они должны основываться на базе стамбульских договоренностей 2022 года, а также учитывать реалии "на земле" и устранять первопричины конфликта.Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что потенциальные мирные соглашения России с Киевом должны быть подписаны законным руководством Украины, а нелегитимность Владимира Зеленского может "осложнить переговорный процесс и фиксацию его итогов".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте на РИА Новости Крым:Трамп хочет окончания войны: Зеленский сделал заявлениеРешить конфликт на Украине за один день: в МИД России назвали условиеПосланник Трампа сделал заявление о получении Украиной ядерного оружия
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виталий кличко, мнения, украина, политика, общество
Кличко предсказал Украине "болезненный компромисс" и внутренний раскол

Конфликт на Украине может закончиться болезненным компромиссом и расколом страны – Кличко

20:07 11.02.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Конфликт может закончиться для Украины "болезненным компромиссом" и "борьбой на уничтожение" внутри общества, заявил мэр Киева Виталий Кличко на форуме. Видеофрагмент его выступления опубликовали украинские Telegram-каналы.

"Мы можем моделировать окончание боевых действий, надеюсь, через месяц-два. Непонятно на каких условиях. Но уверен в том, что это (условия заключения мира – ред.) будет сложно назвать позитивными. Так называемый компромисс может быть очень болезненным для каждого украинца", – сказал Кличко.

По его словам, этот вероятный "компромисс" может очень больно восприниматься в обществе. Поэтому когда настанет пора выборов, в обществе может вспыхнуть "борьба на уничтожение", считает политик.
"Очень боюсь, чтобы не было беспорядков и гражданского противостояния. Но мы видим по истории разных стран, что такие вещи случались после окончания боевых действий", – добавил мэр Киева.
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц ранее заявил, что американский лидер Дональд Трамп намерен возложить на Европу гарантии безопасности Украины после завершения конфликта. Советник Трампа добавил, что на этой неделе в Европе пройдут переговоры с участием госсекретаря Соединенных Штатов, министра обороны, вице-президента и спецпредставителя. На них намерены обсудить все детали урегулирования.
Президент РФ Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно указывали, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине, но они должны основываться на базе стамбульских договоренностей 2022 года, а также учитывать реалии "на земле" и устранять первопричины конфликта.
Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что потенциальные мирные соглашения России с Киевом должны быть подписаны законным руководством Украины, а нелегитимность Владимира Зеленского может "осложнить переговорный процесс и фиксацию его итогов".
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