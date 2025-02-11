https://crimea.ria.ru/20250211/kak-moshenniki-igrayut-na-romanticheskikh-chuvstvakh-1144035942.html

Как мошенники играют на романтических чувствах

Как мошенники играют на романтических чувствах - РИА Новости Крым, 11.02.2025

Как мошенники играют на романтических чувствах

В преддверии 14 февраля активизируются киберпреступники, использующие романтические настроения для обмана. Об этом граждан предупреждают сотрудники полиции. РИА Новости Крым, 11.02.2025

2025-02-11T08:56

2025-02-11T08:56

2025-02-11T08:56

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

мошенничество

новости

общество

кибербезопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В преддверии 14 февраля активизируются киберпреступники, использующие романтические настроения для обмана. Об этом граждан предупреждают сотрудники полиции.Так, в управлении МВД по Краснодарскому краю назвали наиболее популярные схемы обмана. Во-первых, это фейковые знакомства – мошенники создают ложные профили в соцсетях и на сайтах знакомств, разыгрывают вспыхнувшие чувства и, в итоге, выманивают средства.Накануне и в сам день 14 февраля активизируются ложные сайты доставки цветов и подарков – предлагают "скидки и эксклюзивные букеты", но после оплаты заказа прекращают общение.Также, вероятно, упреждают в полиции, будет использоваться схема с доставкой цветов от "неизвестного поклонника", предназначенная для выманивания смс-кода и получения неправомерного доступа к аккаунтам.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте на РИА Новости Крым:Представляются врачами: новая схема телефонных мошенников"Помощь" храмам и монастырям: лжесвященники обманывают верующих"Доиндексация" пенсий: в полиции рассказали о новых схемах мошенников

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), мошенничество, новости, общество, кибербезопасность