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Как мошенники играют на романтических чувствах - РИА Новости Крым, 11.02.2025
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Как мошенники играют на романтических чувствах
Как мошенники играют на романтических чувствах - РИА Новости Крым, 11.02.2025
Как мошенники играют на романтических чувствах
В преддверии 14 февраля активизируются киберпреступники, использующие романтические настроения для обмана. Об этом граждан предупреждают сотрудники полиции. РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T08:56
2025-02-11T08:56
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
мошенничество
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В преддверии 14 февраля активизируются киберпреступники, использующие романтические настроения для обмана. Об этом граждан предупреждают сотрудники полиции.Так, в управлении МВД по Краснодарскому краю назвали наиболее популярные схемы обмана. Во-первых, это фейковые знакомства – мошенники создают ложные профили в соцсетях и на сайтах знакомств, разыгрывают вспыхнувшие чувства и, в итоге, выманивают средства.Накануне и в сам день 14 февраля активизируются ложные сайты доставки цветов и подарков – предлагают "скидки и эксклюзивные букеты", но после оплаты заказа прекращают общение.Также, вероятно, упреждают в полиции, будет использоваться схема с доставкой цветов от "неизвестного поклонника", предназначенная для выманивания смс-кода и получения неправомерного доступа к аккаунтам.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте на РИА Новости Крым:Представляются врачами: новая схема телефонных мошенников"Помощь" храмам и монастырям: лжесвященники обманывают верующих"Доиндексация" пенсий: в полиции рассказали о новых схемах мошенников
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РИА Новости Крым
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мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), мошенничество, новости, общество, кибербезопасность
Как мошенники играют на романтических чувствах

Полиция предупредила о мошенниках накануне 14 февраля

08:56 11.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоМобильная связь в Крыму
Мобильная связь в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. В преддверии 14 февраля активизируются киберпреступники, использующие романтические настроения для обмана. Об этом граждан предупреждают сотрудники полиции.
Так, в управлении МВД по Краснодарскому краю назвали наиболее популярные схемы обмана. Во-первых, это фейковые знакомства – мошенники создают ложные профили в соцсетях и на сайтах знакомств, разыгрывают вспыхнувшие чувства и, в итоге, выманивают средства.
Накануне и в сам день 14 февраля активизируются ложные сайты доставки цветов и подарков – предлагают "скидки и эксклюзивные букеты", но после оплаты заказа прекращают общение.
"Фишинговые акции и скидки – предложения якобы от известных брендов, которые приведут вас на сайты, похищающие персональные данные или распространяющие вредоносное ПО", - называют в полиции третий вид популярных мошенничеств.
Также, вероятно, упреждают в полиции, будет использоваться схема с доставкой цветов от "неизвестного поклонника", предназначенная для выманивания смс-кода и получения неправомерного доступа к аккаунтам.
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