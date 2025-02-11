https://crimea.ria.ru/20250211/gosduma-prinyala-zakon-o-zaschite-lyudey-ot-moshennikov-1144090039.html

Госдума приняла закон о защите россиян от мошенников

Госдума приняла закон о защите россиян от мошенников - РИА Новости Крым, 11.02.2025

Госдума приняла закон о защите россиян от мошенников

Депутаты Государственной Думы приняли закон о защите людей от мошенников, принуждающих брать кредиты. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости Крым, 11.02.2025

2025-02-11T13:28

2025-02-11T13:28

2025-02-11T14:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Депутаты Государственной Думы приняли закон о защите людей от мошенников, принуждающих брать кредиты. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.Граждан, особенно пенсионеров, под разными предлогами вынуждают взять в кредит внушительную сумму денег. Путем обмана и злоупотребления доверием убеждают людей перевести или передать их преступникам, напомнил Володин.Для защиты граждан вводится:* "период охлаждения" при выдаче кредита, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции: 4 часа – для сумм от 50 до 200 тысяч рублей; 48 часов – для сумм от 200 тысяч рублей;* возлагается на кредитные и микрофинансовые организации обязанность осуществлять дополнительные проверочные мероприятия на предмет мошенничества при проведении операций и транзакций;*устанавливается запрет на взыскание с заемщика выплат по кредитному договору, если кредитором не были проведены установленные проверочные мероприятия, в результате чего возбуждено уголовное дело по факту хищения средств.Ранее во вторник Госдума приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военные пенсии в России проиндексируют в приоритетном порядке – ВолодинПособия на детей в Крыму в 2025 году – названы размерыНадбавки к пенсии и по уходу за инвалидами – как посчитают доплату и стаж

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, вячеслав володин, новости, россия, закон и право, общество, мошенничество