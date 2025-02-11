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Госдума приняла закон о защите россиян от мошенников
Госдума приняла закон о защите россиян от мошенников - РИА Новости Крым, 11.02.2025
Госдума приняла закон о защите россиян от мошенников
Депутаты Государственной Думы приняли закон о защите людей от мошенников, принуждающих брать кредиты. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T13:28
2025-02-11T13:28
2025-02-11T14:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Депутаты Государственной Думы приняли закон о защите людей от мошенников, принуждающих брать кредиты. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.Граждан, особенно пенсионеров, под разными предлогами вынуждают взять в кредит внушительную сумму денег. Путем обмана и злоупотребления доверием убеждают людей перевести или передать их преступникам, напомнил Володин.Для защиты граждан вводится:* "период охлаждения" при выдаче кредита, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции: 4 часа – для сумм от 50 до 200 тысяч рублей; 48 часов – для сумм от 200 тысяч рублей;* возлагается на кредитные и микрофинансовые организации обязанность осуществлять дополнительные проверочные мероприятия на предмет мошенничества при проведении операций и транзакций;*устанавливается запрет на взыскание с заемщика выплат по кредитному договору, если кредитором не были проведены установленные проверочные мероприятия, в результате чего возбуждено уголовное дело по факту хищения средств.Ранее во вторник Госдума приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военные пенсии в России проиндексируют в приоритетном порядке – ВолодинПособия на детей в Крыму в 2025 году – названы размерыНадбавки к пенсии и по уходу за инвалидами – как посчитают доплату и стаж
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Госдума приняла закон о защите россиян от мошенников
Закон о защите россиян от мошенников принят Госдумой России
13:28 11.02.2025 (обновлено: 14:13 11.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Депутаты Государственной Думы приняли закон о защите людей от мошенников, принуждающих брать кредиты. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Закон был поддержан депутатами единогласно", – подчеркнул председатель Госдумы.
Граждан, особенно пенсионеров, под разными предлогами вынуждают взять в кредит внушительную сумму денег. Путем обмана и злоупотребления доверием убеждают людей перевести или передать их преступникам, напомнил Володин.
Для защиты граждан вводится:
* "период охлаждения" при выдаче кредита, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции: 4 часа – для сумм от 50 до 200 тысяч рублей; 48 часов – для сумм от 200 тысяч рублей;
* возлагается на кредитные и микрофинансовые организации обязанность осуществлять дополнительные проверочные мероприятия на предмет мошенничества при проведении операций и транзакций;
*устанавливается запрет на взыскание с заемщика выплат по кредитному договору, если кредитором не были проведены установленные проверочные мероприятия, в результате чего возбуждено уголовное дело по факту хищения средств.
Ранее во вторник
Госдума приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам.
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