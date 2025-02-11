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Глава Пентагона сделал заявление об отправке военных США на Украину

Глава Пентагона сделал заявление об отправке военных США на Украину - РИА Новости Крым, 11.02.2025

Глава Пентагона сделал заявление об отправке военных США на Украину

Соединенные Штаты Америки не будут посылать своих военнослужащих на Украину, заявил новый глава Пентагона Пит Хегсет журналистам в ходе поездки в Германию. РИА Новости Крым, 11.02.2025

2025-02-11T19:28

2025-02-11T19:28

2025-02-11T19:28

сша

пентагон

новости

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пит хегсет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Соединенные Штаты Америки не будут посылать своих военнослужащих на Украину, заявил новый глава Пентагона Пит Хегсет журналистам в ходе поездки в Германию.Хегсет добавил, что президент США Дональд Трамп рассчитывает на скорое достижение мирной сделки по Украине."Мы должны обеспечивать безопасность Израиля, мирное разрешение конфликта на Украине. Но это не должно определять, как мы ориентируемся. Надеюсь, со скорой мирной сделкой по Украине, достижению которой привержен президент, мы сможем завершить оценку развертывания сил", – сказал глава американского военного ведомства.Постпред России при ООН Василий Небензя накануне заявил, что миротворцы, которых некоторые западные политики предлагают ввести на Украину, без мандата Совета Безопасности ООН станут просто участниками военных действий и законной целью для российской армии.Как сообщало ранее пресс-бюро Службы внешней разведки, Запад планирует развернуть в стране так называемый "миротворческий" контингент численностью около 100 тысяч человек.Быстрое урегулирование украинского вопроса было одним из главных обещаний Дональда Трампа в ходе избирательной кампании. Он обещал закончить боевые действия в стране "за один день". В своей инаугурационной речи он заявил о желании быть миротворцем, пообещав при этом сделать американскую армию "самой сильной в мировой истории".В январе издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп поручил своему спецпредставителю Киту Келлогу добиться урегулирования конфликта на Украине за сто дней.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Миротворцы НАТО на Украине: когда примут окончательно решениеДемилитаризованная зона: в НАТО обсуждают ввод войск на УкраинуВ Крыму план Трампа по Украине назвали сигналом к эвакуации Зеленского

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, пентагон, новости, украина, пит хегсет