https://crimea.ria.ru/20250211/esche-odin-naselennyy-punkt-v-donbasse-vzyat-pod-kontrol-rossiyskoy-armiey-1144087353.html

Еще один населенный пункт в Донбассе взят под контроль российской армией

Еще один населенный пункт в Донбассе взят под контроль российской армией - РИА Новости Крым, 11.02.2025

Еще один населенный пункт в Донбассе взят под контроль российской армией

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Ясеневое в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.02.2025

2025-02-11T12:14

2025-02-11T12:14

2025-02-11T12:20

новости сво

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донецкая народная республика (днр)

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вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Ясеневое в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.В воскресенье российские военные взяли под контроль населенный пункт Орехово-Василевка в ДНР.В пятницу Минобороны РФ сообщило об освобождении города Дзержинска в ДНР. Также в пятницу сообщалось, что подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Крымское, Барановка и Дружба в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250207/v-minoborony-raskryli-znachenie-osvobozhdeniya-dzerzhinska-1144007368.html

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу