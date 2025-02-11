https://crimea.ria.ru/20250211/esche-odin-naselennyy-punkt-v-donbasse-vzyat-pod-kontrol-rossiyskoy-armiey-1144087353.html
Еще один населенный пункт в Донбассе взят под контроль российской армией
Еще один населенный пункт в Донбассе взят под контроль российской армией - РИА Новости Крым, 11.02.2025
Еще один населенный пункт в Донбассе взят под контроль российской армией
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Ясеневое в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T12:14
2025-02-11T12:14
2025-02-11T12:20
новости сво
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Ясеневое в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.В воскресенье российские военные взяли под контроль населенный пункт Орехово-Василевка в ДНР.В пятницу Минобороны РФ сообщило об освобождении города Дзержинска в ДНР. Также в пятницу сообщалось, что подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Крымское, Барановка и Дружба в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Еще один населенный пункт в Донбассе взят под контроль российской армией
Российские войска освободили еще один населенный пункт в Донбассе
12:14 11.02.2025 (обновлено: 12:20 11.02.2025)