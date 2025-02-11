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Еще один населенный пункт в Донбассе взят под контроль российской армией - РИА Новости Крым, 11.02.2025
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Еще один населенный пункт в Донбассе взят под контроль российской армией
Еще один населенный пункт в Донбассе взят под контроль российской армией - РИА Новости Крым, 11.02.2025
Еще один населенный пункт в Донбассе взят под контроль российской армией
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Ясеневое в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T12:14
2025-02-11T12:20
новости сво
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
вооруженные силы россии
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Ясеневое в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.В воскресенье российские военные взяли под контроль населенный пункт Орехово-Василевка в ДНР.В пятницу Минобороны РФ сообщило об освобождении города Дзержинска в ДНР. Также в пятницу сообщалось, что подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Крымское, Барановка и Дружба в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250207/v-minoborony-raskryli-znachenie-osvobozhdeniya-dzerzhinska-1144007368.html
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новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Еще один населенный пункт в Донбассе взят под контроль российской армией

Российские войска освободили еще один населенный пункт в Донбассе

12:14 11.02.2025 (обновлено: 12:20 11.02.2025)
 
© Пресс-служба Минобороны РФАрмия РФ
Армия РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Ясеневое в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Ясеновое Донецкой Народной Республики", – сказано в сообщении.
В воскресенье российские военные взяли под контроль населенный пункт Орехово-Василевка в ДНР.
В пятницу Минобороны РФ сообщило об освобождении города Дзержинска в ДНР. Также в пятницу сообщалось, что подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Крымское, Барановка и Дружба в ДНР.
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Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
7 февраля, 18:31
В Минобороны раскрыли значение освобождения Дзержинска
 
Новости СВОМинистерство обороны РФДонецкая Народная Республика (ДНР)Новые регионы РоссииВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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