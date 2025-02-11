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Друг или враг: правда ли Трамп хочет договориться с Путиным
Друг или враг: правда ли Трамп хочет договориться с Путиным - РИА Новости Крым, 11.02.2025
Друг или враг: правда ли Трамп хочет договориться с Путиным
Новая администрация США не видит в России врага, поэтому не считает продолжение украинского конфликта в неприоритетной для Америки части света логичным. Такое... РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T06:02
2025-02-11T06:02
2025-02-11T06:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Новая администрация США не видит в России врага, поэтому не считает продолжение украинского конфликта в неприоритетной для Америки части света логичным. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт Института нового общества Владимир Киреев, отметив что Дональд Трамп говорит правду о намерении найти общий язык с президентом РФ Владимиром Путиным.Следуя поставленным целям, Дональд Трамп осуществляет в США настоящую революцию, ломая политическую и экономическую систему, чего не было на протяжении всего ХХ века, сказал Киреев.В затеянной Трампом масштабной реструктуризации закрытие USAID стало лишь малой частью внутренней и внешней политики новой администрации США, добавил он. И хотя закрытие финансирования множества проектов отразилось на деятельности киевского режима, напрямую к украинскому конфликту эти мероприятия не относились, поскольку украинский вопрос Трампу неинтересен, добавил он."Украинское направление является сегментом, логичным для всей предыдущей американской политики, которая с 1945 года ХХ века была построена на том, чтобы нанести максимальный ущерб сначала СССР, а потом России. Новая администрация США в качестве врага Россию не видит, как и логики продолжения этого конфликта", – сказал Киреев.Причина в том, что Европа и Россия перестали быть для США приоритетными направлениями во внешней политике, считает Киреев.Тем не менее, хотя Россия, по меркам Трампа и его команды, и не является врагом, явно дружественной США страной ее тоже назвать нельзя, заметил эксперт. Поэтому 47-й американский президент и его ближайшее окружение неоднократно повторяют, что РФ "надо ввести в орбиту влияния США и сделать потенциально партнером", добавил он.По мнению Киреева, какие-то переговоры США и РФ, безусловно, уже ведутся. И то, как их комментируют обе стороны, говорит о том, что процесс это непростой, считает Киреев."Белый дом заявлял уже неоднократно, что коммуникации налаживаются. Со стороны России подчеркивают, что никаких переговоров не ведется. Достоверной информации пока нет. И можно судить о том, какая реакция на эти переговоры у обеих сторон. Но это точка не финальная, а только начало процесса. И велика вероятность, что будут какие-то изменения", – заключил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отношения России и Китая при президентстве Трампа: что изменится Трамп хочет окончания войны: Зеленский сделал заявление Умывают руки: США возложат гарантии безопасности по Украине на Европу
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Друг или враг: правда ли Трамп хочет договориться с Путиным
Трамп не считает Россию врагом и намерен договариваться с Путиным – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Новая администрация США не видит в России врага, поэтому не считает продолжение украинского конфликта в неприоритетной для Америки части света логичным. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт Института нового общества Владимир Киреев, отметив что Дональд Трамп говорит правду о намерении найти общий язык с президентом РФ Владимиром Путиным.
Следуя поставленным целям, Дональд Трамп осуществляет в США настоящую революцию, ломая политическую и экономическую систему, чего не было на протяжении всего ХХ века, сказал Киреев.
"Это можно сравнить разве что с реформами Вудро Вильсона (28-й президент США – ред.) по интенсивности и глубине перемен", – заметил он.
В затеянной Трампом масштабной реструктуризации закрытие USAID
стало лишь малой частью внутренней и внешней политики новой администрации США
, добавил он. И хотя закрытие финансирования множества проектов отразилось на деятельности киевского режима, напрямую к украинскому конфликту эти мероприятия не относились, поскольку украинский вопрос Трампу неинтересен, добавил он.
"Украинское направление является сегментом, логичным для всей предыдущей американской политики, которая с 1945 года ХХ века была построена на том, чтобы нанести максимальный ущерб сначала СССР, а потом России. Новая администрация США в качестве врага Россию не видит, как и логики продолжения этого конфликта", – сказал Киреев.
Причина в том, что Европа и Россия перестали быть для США приоритетными направлениями во внешней политике, считает Киреев.
"Основной мировой пульс бьется уже не в Европе – он в Азии. И в качестве приоритета они (команда Трампа – ред.) заявляют Юго-Восточную Азию, Индонезию, Китай – в целом Тихоокеанский регион. Это их экономический и политический оппонент в XXI веке, и на его сдерживание направлены все их силы и внимание", – сказал Киреев.
Тем не менее, хотя Россия, по меркам Трампа и его команды, и не является врагом, явно дружественной США страной ее тоже назвать нельзя, заметил эксперт. Поэтому 47-й американский президент и его ближайшее окружение неоднократно повторяют, что РФ "надо ввести в орбиту влияния США и сделать потенциально партнером", добавил он.
"Россия важна как регион, который может потенциально, с их точки зрения, быть партнером в давлении на Китай. Нужно ли это России – большой вопрос", – заметил Киреев.
По мнению Киреева, какие-то переговоры США и РФ, безусловно, уже ведутся. И то, как их комментируют обе стороны, говорит о том, что процесс это непростой, считает Киреев.
"Белый дом заявлял уже неоднократно, что коммуникации налаживаются. Со стороны России подчеркивают, что никаких переговоров не ведется. Достоверной информации пока нет. И можно судить о том, какая реакция на эти переговоры у обеих сторон. Но это точка не финальная, а только начало процесса. И велика вероятность, что будут какие-то изменения", – заключил он.
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