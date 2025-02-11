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Армия РФ наступает в Курской области – разбиты формирования 14 бригад ВСУ - РИА Новости Крым, 11.02.2025
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Армия РФ наступает в Курской области – разбиты формирования 14 бригад ВСУ
Армия РФ наступает в Курской области – разбиты формирования 14 бригад ВСУ - РИА Новости Крым, 11.02.2025
Армия РФ наступает в Курской области – разбиты формирования 14 бригад ВСУ
Подразделения Вооруженных сил России в ходе наступления в Курской области за минувшие сутки нанесли поражение формированиям 14 бригад и трех штурмовых полков... РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T14:13
2025-02-11T14:13
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
новости сво
потери всу
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России в ходе наступления в Курской области за минувшие сутки нанесли поражение формированиям 14 бригад и трех штурмовых полков ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.Поражение формированиям противника нанесены в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Меловой, Николаевка, Никольский, Олешня, Свердликово и Суджа, уточнили в ведомстве.Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия ВС РФ, нанесли удары по живой силе и технике противника в районах 19 населенных пунктов Курской и Сумской областей.За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих. Кроме того, уничтожены два танка, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, два миномета, а также шесть пунктов управления БПЛА. Два боевика сдались в плен.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 59 550 военнослужащих, 359 танков, 260 боевых машин пехоты, 208 бронетранспортеров, 1844 боевые бронированные машины, 1924 автомобиля, 424 артиллерийских орудия, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев потерял более 59 тысяч боевиков в Курской областиПодразделения армии России отбили три контратаки ВСУ в Курской областиВоенные РФ сорвали новую попытку контрнаступления ВСУ в Курской области
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, потери всу , вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости
Армия РФ наступает в Курской области – разбиты формирования 14 бригад ВСУ

Украинские войска потеряли более 300 боевиков в Курской области за сутки – Минобороны

14:13 11.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота сводной артиллерийской группы "Пресса" спецназа "Ахмат"
Работа сводной артиллерийской группы Пресса спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России в ходе наступления в Курской области за минувшие сутки нанесли поражение формированиям 14 бригад и трех штурмовых полков ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, штурмовой бригады, бригады территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ", - говорится в сообщении.
Поражение формированиям противника нанесены в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Меловой, Николаевка, Никольский, Олешня, Свердликово и Суджа, уточнили в ведомстве.
Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия ВС РФ, нанесли удары по живой силе и технике противника в районах 19 населенных пунктов Курской и Сумской областей.
За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих. Кроме того, уничтожены два танка, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, два миномета, а также шесть пунктов управления БПЛА. Два боевика сдались в плен.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 59 550 военнослужащих, 359 танков, 260 боевых машин пехоты, 208 бронетранспортеров, 1844 боевые бронированные машины, 1924 автомобиля, 424 артиллерийских орудия, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня.
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьНовости СВОПотери ВСУВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФНовости
 
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