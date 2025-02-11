https://crimea.ria.ru/20250211/Glavnyy-film-Menshova----on--nas-s-toboyu-1117940276.html

Москва слезам не верит: фильму "о нас с тобою" исполнилось 45 лет

Москва слезам не верит: фильму "о нас с тобою" исполнилось 45 лет - РИА Новости Крым, 11.02.2025

Москва слезам не верит: фильму "о нас с тобою" исполнилось 45 лет

45 лет назад, 11 февраля 1980 года в СССР прошли премьерные показы фильма "Москва слезам не верит", который был затем удостоен "Оскара". Один из самых любимых... РИА Новости Крым, 11.02.2025

2025-02-11T08:36

2025-02-11T08:36

2025-02-11T08:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. 45 лет назад, 11 февраля 1980 года в СССР прошли премьерные показы фильма "Москва слезам не верит", который был затем удостоен "Оскара". Один из самых любимых фильмов на постсоветском пространстве. Он покорил и другие страны, рассказав им о жизни простых людей в Советском союзе так, просто и задушевно, и правдиво.Двухсерийная сага о жизни трех девушек, попавших в столицу и пытающихся устроиться в большом городе. Сказка со счастливым концом или иллюстрация реальности советского прошлого?За 19 дней был написан сценарий, который лег в основу ленты. Валентин Черных писал его специально для конкурса сценариев о Москве. И занял он в соревновании всего почетное третье место. По признанию Меньшова, сначала сценарий его не заинтересовал, но затем все же привлек некой общностью жизни с описанными "лимитчиками". Ведь и сам режиссер Меньшов, и его жена Вера Алентова, сыгравшая главную роль, были для москвичей "понаехавшими".Кстати о ролях. Очевидно, что успех фильму придал и, как сейчас говорят, звездный состав актеров: Ирина Муравьева, Алексей Баталов, Олег Табаков, Лия Ахеджакова, Владимир Басов и другие. Стихи популярнейших в 1970-е Юрия Визбора, Юрия Левитанского и Дмитрия Сухарева, песни, исполненные Татьяной и Сергеем Никитиными – все это сделало картину классикой советского кинематографа с печатью "знака качества".Лента получила признание советского зрителя – сначала в кинотеатрах (лидер проката – 90 млн зрителей!), а потом несчетное количество раз показанная с экранов телевизоров (тут уж и зрителей посчитать совсем невозможно).И критики, и ценители едины во мнении – "Москва слезам не верит", как и любая хорошая история, – это рассказ о жизни как она есть. Недаром американский президент Рейган смотрел ленту восемь раз, пытаясь разгадать загадочную душу современного русского человека. Смотрел ее и Тарантино, это был его первый фильм на иностранном языке. Картина, в 1980 году взявшая "Оскар", ему очень понравилась.Этот фильм - культурный код позднего советского человека, состоящий из электричек и Визбора, генералов из химчистки и их таранов-жен, печальной крутизны ломающегося "Жигуля" и физика-отшельника, умного, но не справляющегося с карьерными ступенями советского времени. Код женщины и код успеха жизни, сильных слабостей и железной повседневки.Это кино, разобранное на песни и реплики. Они прочно вошли в жизни даже тех, кто родился спустя 20 лет после выхода картины на большой экран. И вот уже 20-летние, не зная происхождения фраз, безапелляционно заявляют "шашлык женских рук не терпит", риторически спрашивают, "не погладить ли шнурки", толкаются в транспорте с приезжими, упоминая, что тот или иной город "не резиновый", качают в спортазалах "комок нервов" и просят "не учить жить, а помочь материально". А в ответ слышат от родителей, что у них "станок печатный сломался". И поколения понимают друг друга. Даже если живут далеко от Москвы.Десятка лучших цитат из фильма:1. Незамужние женщины смотрят по-особенному. Они смотрят оценивающе. Так смотрят милиционеры, руководящие работники и незамужние женщины.2. Одиночество — это когда рождаемость падает, а алкоголизм растет.3. У тебя каждое утро эти «крайние обстоятельства». «Похмельный синдром» называется!4. Все и всегда я буду решать сам. На том простом основании, что я мужчина. 5. Как там погода? — С утра шел дождь. — А что вообще в мире делается? — Стабильности нет. Террористы опять захватили самолет.6. Москва — это большая лотерея. Ведь можно сразу все выиграть.7. Тогда, когда всего добьешься в жизни, больше всего волком завыть хочется.8. Иногда такую глупость услышишь, а оказывается – точка зрения.9. Телевидению принадлежит будущее. Не будет ни газет, ни книг, ни кино, ни театров, а будет одно сплошное телевидение.10. Гляжу я на них - такая тоска меня берет. Сами себе, дуры, хомут на шею надеваем. Все ж заранее известно! Сначала будут деньги копить на телевизор, потом на стиральную машину, потом холодильник купят. Все, как в Госплане, на двадцать лет вперед расписано.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:И опасна, и трудна: "народные" милиционеры от Анискина до ГоцманаО коллегах и мироустройстве: острый язык Валентина ГафтаСемен Фарада: неглавные роли великого артиста

https://crimea.ria.ru/20210705/Skonchalsya-Vladimir-Menshov-1119765000.html

https://crimea.ria.ru/20231120/Lyubov-i-zhuravli-Gosha-on-zhe-Goga-on-zhe-Aleksey-Batalov_-1117647986.html

https://crimea.ria.ru/20250208/Provintsialka-iz-Moskvy-zhizn-i-karnaval-Iriny-Muravevoy-1119229620.html

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

культура, новости, звезды и судьбы, кино, ссср, общество