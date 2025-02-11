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40 украинских беспилотников сбиты над регионами России
40 украинских беспилотников сбиты над регионами России - РИА Новости Крым, 11.02.2025
40 украинских беспилотников сбиты над регионами России
Силы ПВО за ночь сбили 40 украинских беспилотников над регионами России. Об этом утром во вторник сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.02.2025
2025-02-11T07:24
2025-02-11T07:24
2025-02-11T07:24
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь сбили 40 украинских беспилотников над регионами России. Об этом утром во вторник сообщает Минобороны РФ.В том числе 18 беспилотников сбиты над территорией Саратовской области, 13 – над Ростовской, шесть – над Брянской, два – над Волгоградской и один – над Белгородской областью.В Саратове в результате атаки беспилотников повреждено промышленное предприятие, сообщал ранее губернатор региона Роман Бусаргин. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Накануне дежурные средства российской ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Брянской областью и Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбиты еще два беспилотникаДрон атаковал машину с ребенком и двумя взрослыми в Запорожской областиБеспилотники атаковали Краснодар - повреждена многоэтажка
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беспилотник (бпла, дрон), пво, министерство обороны рф, россия, обстрелы всу, новости
40 украинских беспилотников сбиты над регионами России
40 вражеских беспилотников сбиты над регионами России за ночь - Минобороны