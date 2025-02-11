https://crimea.ria.ru/20250211/40-ukrainskikh-bespilotnikov-sbity-nad-regionami-rossii-1144074494.html

40 украинских беспилотников сбиты над регионами России

40 украинских беспилотников сбиты над регионами России - РИА Новости Крым, 11.02.2025

40 украинских беспилотников сбиты над регионами России

Силы ПВО за ночь сбили 40 украинских беспилотников над регионами России. Об этом утром во вторник сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.02.2025

2025-02-11T07:24

2025-02-11T07:24

2025-02-11T07:24

беспилотник (бпла, дрон)

пво

министерство обороны рф

россия

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь сбили 40 украинских беспилотников над регионами России. Об этом утром во вторник сообщает Минобороны РФ.В том числе 18 беспилотников сбиты над территорией Саратовской области, 13 – над Ростовской, шесть – над Брянской, два – над Волгоградской и один – над Белгородской областью.В Саратове в результате атаки беспилотников повреждено промышленное предприятие, сообщал ранее губернатор региона Роман Бусаргин. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Накануне дежурные средства российской ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Брянской областью и Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбиты еще два беспилотникаДрон атаковал машину с ребенком и двумя взрослыми в Запорожской областиБеспилотники атаковали Краснодар - повреждена многоэтажка

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), пво, министерство обороны рф, россия, обстрелы всу, новости