Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде назвали последствия участия Киева и ЕС в переговорах по Украине - РИА Новости Крым, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250210/v-sovfede-nazvali-posledstviya-uchastiya-kieva-i-es-v-peregovorakh-po-ukraine-1144063100.html
В Совфеде назвали последствия участия Киева и ЕС в переговорах по Украине
В Совфеде назвали последствия участия Киева и ЕС в переговорах по Украине - РИА Новости Крым, 10.02.2025
В Совфеде назвали последствия участия Киева и ЕС в переговорах по Украине
Возможное участие Киева и европейских союзников США в переговорах по урегулированию на Украине приведет лишь к срыву диалога и затягиванию конфликта, убежден... РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T15:57
2025-02-10T15:57
переговоры
алексей пушков
совет федерации
новости
украина
россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111775/23/1117752384_0:138:3150:1910_1920x0_80_0_0_da54d449164dc984fb8d11cd3104253d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Возможное участие Киева и европейских союзников США в переговорах по урегулированию на Украине приведет лишь к срыву диалога и затягиванию конфликта, убежден сенатор РФ Алексей Пушков.По мнению сенатора, Владимир Зеленский будет требовать передать Украине ядерное оружие, а руководители стран Европы - вернуть Украине территории, уже ставшие частью России.Главной задачей лидеров Франции, Великобритании и Германии будет не урегулирование, а "создание впечатления, что они одержали победу, которую они не одержали и не одержат", убежден Пушков.Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц ранее заявил, что американский лидер Дональд Трамп намерен возложить на Европу гарантии безопасности Украины после завершения конфликта. Советник Трампа добавил, что на этой неделе в Европе пройдут переговоры с участием госсекретаря Соединенных Штатов, министра обороны, вице-президента и спецпредставителя. На них намерены обсудить все детали урегулирования.Президент РФ Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно указывали, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине, но они должны основываться на базе стамбульских договоренностей 2022 года, а также учитывать реалии "на земле" и устранять первопричины конфликта.Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что потенциальные мирные соглашения России с Киевом должны быть подписаны законным руководством Украины, а нелегитимность Владимира Зеленского может "осложнить переговорный процесс и фиксацию его итогов".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте на РИА Новости Крым:Трамп хочет окончания войны: Зеленский сделал заявлениеРешить конфликт на Украине за один день: в МИД России назвали условиеПосланник Трампа сделал заявление о получении Украиной ядерного оружия
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111775/23/1117752384_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_6fdb6ef413fce9bf9eaa12acf684a8c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
переговоры, алексей пушков, совет федерации, новости, украина, россия, политика
В Совфеде назвали последствия участия Киева и ЕС в переговорах по Украине

Участие ЕС и Киева в переговорах по Украине приведет к затягиванию войны – сенатор Пушков

15:57 10.02.2025
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Возможное участие Киева и европейских союзников США в переговорах по урегулированию на Украине приведет лишь к срыву диалога и затягиванию конфликта, убежден сенатор РФ Алексей Пушков.
"Их (Украины и европейских союзников США – ред.) участие в переговорах способно привести лишь к одному: их срыву и затягиванию войны на неопределенное время", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
По мнению сенатора, Владимир Зеленский будет требовать передать Украине ядерное оружие, а руководители стран Европы - вернуть Украине территории, уже ставшие частью России.
Главной задачей лидеров Франции, Великобритании и Германии будет не урегулирование, а "создание впечатления, что они одержали победу, которую они не одержали и не одержат", убежден Пушков.
"Их амбиции и непримиримость перекроют путь к соглашениям. При этом переговоры потонут в оголтелой демагогии", - добавил политик.
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц ранее заявил, что американский лидер Дональд Трамп намерен возложить на Европу гарантии безопасности Украины после завершения конфликта. Советник Трампа добавил, что на этой неделе в Европе пройдут переговоры с участием госсекретаря Соединенных Штатов, министра обороны, вице-президента и спецпредставителя. На них намерены обсудить все детали урегулирования.
Президент РФ Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно указывали, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине, но они должны основываться на базе стамбульских договоренностей 2022 года, а также учитывать реалии "на земле" и устранять первопричины конфликта.
Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что потенциальные мирные соглашения России с Киевом должны быть подписаны законным руководством Украины, а нелегитимность Владимира Зеленского может "осложнить переговорный процесс и фиксацию его итогов".
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте на РИА Новости Крым:
Трамп хочет окончания войны: Зеленский сделал заявление
Решить конфликт на Украине за один день: в МИД России назвали условие
Посланник Трампа сделал заявление о получении Украиной ядерного оружия
 
ПереговорыАлексей ПушковСовет ФедерацииНовостиУкраинаРоссияПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:55Что с водными запасами на Южном берегу Крыма
16:31Дрон атаковал машину с ребенком и двумя взрослыми в Запорожской области
16:24Президент Румынии объявил об уходе в отставку
16:09Когда потеплеет в Крыму
15:57В Совфеде назвали последствия участия Киева и ЕС в переговорах по Украине
15:55На Порошенко* могут завести еще одно дело из-за Крыма
15:48В Крыму много лет производят лечебный хлеб по рецептам библейских времен
15:36Диалог Путина и Трампа - МИД обозначил ближайшую перспективу
15:27Покушение на Аксенова: в Крыму будут судить членов ОПГ
15:19Крымский мост сейчас: очередь растет
15:00Два руководителя МУПа в Ялте попались на взятке в 3 млн рублей
14:51Житель Симферопольского района задушил мать
14:42В Евпатории дрифтер на BMW заплатит штраф за опасный маневр
14:34Сбил пешехода: в Ялте вынесли приговор виновнику смертельного ДТП
14:25В Севастополе 92-летнюю женщину оставили в доме без отопления
14:12В ДНР открыты перинатальный и региональный сосудистый центры – Пушилин
14:02Киев потерял более 59 тысяч боевиков в Курской области
13:31Дорогое удовольствие: цены на газ в Европе бьют двухлетние рекорды
13:15Более тысячи боевиков и пять складов боеприпасов: потери ВСУ за сутки
12:58Удары нанесены по инфраструктуре военных аэропортов Украины
Лента новостейМолния