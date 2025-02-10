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В Совфеде назвали последствия участия Киева и ЕС в переговорах по Украине

В Совфеде назвали последствия участия Киева и ЕС в переговорах по Украине - РИА Новости Крым, 10.02.2025

В Совфеде назвали последствия участия Киева и ЕС в переговорах по Украине

Возможное участие Киева и европейских союзников США в переговорах по урегулированию на Украине приведет лишь к срыву диалога и затягиванию конфликта, убежден... РИА Новости Крым, 10.02.2025

2025-02-10T15:57

2025-02-10T15:57

2025-02-10T15:57

переговоры

алексей пушков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Возможное участие Киева и европейских союзников США в переговорах по урегулированию на Украине приведет лишь к срыву диалога и затягиванию конфликта, убежден сенатор РФ Алексей Пушков.По мнению сенатора, Владимир Зеленский будет требовать передать Украине ядерное оружие, а руководители стран Европы - вернуть Украине территории, уже ставшие частью России.Главной задачей лидеров Франции, Великобритании и Германии будет не урегулирование, а "создание впечатления, что они одержали победу, которую они не одержали и не одержат", убежден Пушков.Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц ранее заявил, что американский лидер Дональд Трамп намерен возложить на Европу гарантии безопасности Украины после завершения конфликта. Советник Трампа добавил, что на этой неделе в Европе пройдут переговоры с участием госсекретаря Соединенных Штатов, министра обороны, вице-президента и спецпредставителя. На них намерены обсудить все детали урегулирования.Президент РФ Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно указывали, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине, но они должны основываться на базе стамбульских договоренностей 2022 года, а также учитывать реалии "на земле" и устранять первопричины конфликта.Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что потенциальные мирные соглашения России с Киевом должны быть подписаны законным руководством Украины, а нелегитимность Владимира Зеленского может "осложнить переговорный процесс и фиксацию его итогов".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте на РИА Новости Крым:Трамп хочет окончания войны: Зеленский сделал заявлениеРешить конфликт на Украине за один день: в МИД России назвали условиеПосланник Трампа сделал заявление о получении Украиной ядерного оружия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

переговоры, алексей пушков, совет федерации, новости, украина, россия, политика