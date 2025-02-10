https://crimea.ria.ru/20250210/v-simferopole-na-borbu-so-snegom-vyshli-400-dvornikov--1144052603.html

В Симферополе на борьбу со снегом вышли 400 дворников

В Симферополе на борьбу со снегом вышли 400 дворников - РИА Новости Крым, 10.02.2025

В Симферополе на борьбу со снегом вышли 400 дворников

Улицы Симферополя очищают от снега 400 дворников и 10 единиц техники, дороги крымской столицы после обильного снегопада приведены в нормативное состояние. Об... РИА Новости Крым, 10.02.2025

2025-02-10T10:10

2025-02-10T10:10

2025-02-10T10:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Улицы Симферополя очищают от снега 400 дворников и 10 единиц техники, дороги крымской столицы после обильного снегопада приведены в нормативное состояние. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал исполняющий обязанности директора муниципального бюджетного учреждения "Город" Роман Гусынин.Он уточнил, что сейчас ситуация со снегом примерно одинаковая по всему Симферополю, единственный массив, где наблюдаются переметы - Каменский, где много открытых участков. Что касается ветра, несмотря на сильные порывы, в крымской столице серьезных происшествий за выходные дни не зафиксировано.Рекордное количество снега выпало в Симферополе в ночь на 7 февраля. По информации ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, таких снегопадов в этот день не было 15 лет. По прогнозам синоптиков, в понедельник в Крыму вероятен небольшой снег, на дорогах сохранится гололедица.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дороги Крыма чистят 75 спецмашин - ситуация на утро понедельникаСнежный шторм в Крыму: в каких районах полуострова самая сложная ситуацияЧто задумала зима в Крыму: когда ждать потепления

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, мбу "город", дороги крыма, симферополь, штормовое предупреждение, крымская погода