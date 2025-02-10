В Симферополе на борьбу со снегом вышли 400 дворников
В Симферополе на борьбу со снегом вышли 400 дворников и 10 погрузчиков
© Пресс-служба администрации СимферополяУборка снега на улицах Симферополя
© Пресс-служба администрации Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Улицы Симферополя очищают от снега 400 дворников и 10 единиц техники, дороги крымской столицы после обильного снегопада приведены в нормативное состояние. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал исполняющий обязанности директора муниципального бюджетного учреждения "Город" Роман Гусынин.
"Выходные прошли в работе. На дорогах порядок навели - они в нормативном состоянии. Со вчерашнего дня и сейчас продолжаем работы по вывозу снега. На данный момент в городе работает 400 дворников и 10 экипажей погрузчик-самосвал - они заняты вывозом, поскольку пока температуры не повышаются и снег таять не будет", - сказал Гусынин.
Он уточнил, что сейчас ситуация со снегом примерно одинаковая по всему Симферополю, единственный массив, где наблюдаются переметы - Каменский, где много открытых участков. Что касается ветра, несмотря на сильные порывы, в крымской столице серьезных происшествий за выходные дни не зафиксировано.
"Точечно были насколько заявок, пару деревьев упало - мы оперативно их распилили и убрали", - констатировал он.
Рекордное количество снега выпало в Симферополе в ночь на 7 февраля. По информации ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, таких снегопадов в этот день не было 15 лет. По прогнозам синоптиков, в понедельник в Крыму вероятен небольшой снег, на дорогах сохранится гололедица.
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