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В Симферополе на борьбу со снегом вышли 400 дворников - РИА Новости Крым, 10.02.2025
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В Симферополе на борьбу со снегом вышли 400 дворников
В Симферополе на борьбу со снегом вышли 400 дворников - РИА Новости Крым, 10.02.2025
В Симферополе на борьбу со снегом вышли 400 дворников
Улицы Симферополя очищают от снега 400 дворников и 10 единиц техники, дороги крымской столицы после обильного снегопада приведены в нормативное состояние. Об... РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T10:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Улицы Симферополя очищают от снега 400 дворников и 10 единиц техники, дороги крымской столицы после обильного снегопада приведены в нормативное состояние. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал исполняющий обязанности директора муниципального бюджетного учреждения "Город" Роман Гусынин.Он уточнил, что сейчас ситуация со снегом примерно одинаковая по всему Симферополю, единственный массив, где наблюдаются переметы - Каменский, где много открытых участков. Что касается ветра, несмотря на сильные порывы, в крымской столице серьезных происшествий за выходные дни не зафиксировано.Рекордное количество снега выпало в Симферополе в ночь на 7 февраля. По информации ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, таких снегопадов в этот день не было 15 лет. По прогнозам синоптиков, в понедельник в Крыму вероятен небольшой снег, на дорогах сохранится гололедица.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дороги Крыма чистят 75 спецмашин - ситуация на утро понедельникаСнежный шторм в Крыму: в каких районах полуострова самая сложная ситуацияЧто задумала зима в Крыму: когда ждать потепления
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крым, новости крыма, мбу "город", дороги крыма, симферополь, штормовое предупреждение, крымская погода
В Симферополе на борьбу со снегом вышли 400 дворников

В Симферополе на борьбу со снегом вышли 400 дворников и 10 погрузчиков

10:10 10.02.2025
 
© Пресс-служба администрации СимферополяУборка снега на улицах Симферополя
Уборка снега на улицах Симферополя
© Пресс-служба администрации Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Улицы Симферополя очищают от снега 400 дворников и 10 единиц техники, дороги крымской столицы после обильного снегопада приведены в нормативное состояние. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал исполняющий обязанности директора муниципального бюджетного учреждения "Город" Роман Гусынин.

"Выходные прошли в работе. На дорогах порядок навели - они в нормативном состоянии. Со вчерашнего дня и сейчас продолжаем работы по вывозу снега. На данный момент в городе работает 400 дворников и 10 экипажей погрузчик-самосвал - они заняты вывозом, поскольку пока температуры не повышаются и снег таять не будет", - сказал Гусынин.

Он уточнил, что сейчас ситуация со снегом примерно одинаковая по всему Симферополю, единственный массив, где наблюдаются переметы - Каменский, где много открытых участков. Что касается ветра, несмотря на сильные порывы, в крымской столице серьезных происшествий за выходные дни не зафиксировано.

"Точечно были насколько заявок, пару деревьев упало - мы оперативно их распилили и убрали", - констатировал он.

Рекордное количество снега выпало в Симферополе в ночь на 7 февраля. По информации ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, таких снегопадов в этот день не было 15 лет. По прогнозам синоптиков, в понедельник в Крыму вероятен небольшой снег, на дорогах сохранится гололедица.
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КрымНовости КрымаМБУ "Город"Дороги КрымаСимферопольШтормовое предупреждениеКрымская погода
 
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