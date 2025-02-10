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В Севастополе задержали курьера с 2 кг синтетических наркотиков

В Севастополе задержали курьера с 2 кг синтетических наркотиков - РИА Новости Крым, 10.02.2025

В Севастополе задержали курьера с 2 кг синтетических наркотиков

В Севастополе сотрудники полиции перекрыли крупный канал поставки синтетических наркотиков, задержав курьера с двумя килограммами "соли". Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 10.02.2025

2025-02-10T17:11

2025-02-10T17:11

2025-02-10T17:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники полиции перекрыли крупный канал поставки синтетических наркотиков, задержав курьера с двумя килограммами "соли". Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по региону.По данным ведомства, 33-летний владелец небольшого грузовика устроился на работу наркокурьером. В декабре прошлого года по заданию куратора он должен был забрать у другого посыльного четыре коробки с насосными станциями водоснабжения, в двух баках которых были спрятаны наркотики.Получив нелегальный груз, курьер пометил его в кузов своего грузовика и планировал. Наркотики он должен был доставить в один из приграничных регионов. За перевозку запрещенных средств мужчине пообещали 1500 долларов.Злоумышленника задержали оперативники наркоконтроля. У фигуранта при обыске нашли два килограммовых пакета с наркотиком "альфа-PVP".Мужчине грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. На время следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Ранее в Севастополе в суд направили уголовное дело в отношении участников организованной группы, которые пытались сбыть в городе почти килограмм синтетических наркотиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СК предложил снизить возраст привлечения к ответственности за наркотикиКрымчанину вынесли приговор за сбыт крупной партии наркотиков7,5 кг наркотиков изъяли полицейские у жителя Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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