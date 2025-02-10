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В Севастополе задержали курьера с 2 кг синтетических наркотиков
В Севастополе задержали курьера с 2 кг синтетических наркотиков - РИА Новости Крым, 10.02.2025
В Севастополе задержали курьера с 2 кг синтетических наркотиков
В Севастополе сотрудники полиции перекрыли крупный канал поставки синтетических наркотиков, задержав курьера с двумя килограммами "соли". Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T17:11
2025-02-10T17:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники полиции перекрыли крупный канал поставки синтетических наркотиков, задержав курьера с двумя килограммами "соли". Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по региону.По данным ведомства, 33-летний владелец небольшого грузовика устроился на работу наркокурьером. В декабре прошлого года по заданию куратора он должен был забрать у другого посыльного четыре коробки с насосными станциями водоснабжения, в двух баках которых были спрятаны наркотики.Получив нелегальный груз, курьер пометил его в кузов своего грузовика и планировал. Наркотики он должен был доставить в один из приграничных регионов. За перевозку запрещенных средств мужчине пообещали 1500 долларов.Злоумышленника задержали оперативники наркоконтроля. У фигуранта при обыске нашли два килограммовых пакета с наркотиком "альфа-PVP".Мужчине грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. На время следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Ранее в Севастополе в суд направили уголовное дело в отношении участников организованной группы, которые пытались сбыть в городе почти килограмм синтетических наркотиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СК предложил снизить возраст привлечения к ответственности за наркотикиКрымчанину вынесли приговор за сбыт крупной партии наркотиков7,5 кг наркотиков изъяли полицейские у жителя Крыма
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В Севастополе задержали курьера с 2 кг синтетических наркотиков
В Севастополе водителя грузовика задержали при перевозке 2 кг синтетических наркотиков
17:11 10.02.2025 (обновлено: 17:12 10.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники полиции перекрыли крупный канал поставки синтетических наркотиков, задержав курьера с двумя килограммами "соли". Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по региону.
По данным ведомства, 33-летний владелец небольшого грузовика устроился на работу наркокурьером. В декабре прошлого года по заданию куратора он должен был забрать у другого посыльного четыре коробки с насосными станциями водоснабжения, в двух баках которых были спрятаны наркотики.
Получив нелегальный груз, курьер пометил его в кузов своего грузовика и планировал. Наркотики он должен был доставить в один из приграничных регионов. За перевозку запрещенных средств мужчине пообещали 1500 долларов.
Злоумышленника задержали оперативники наркоконтроля. У фигуранта при обыске нашли два килограммовых пакета с наркотиком "альфа-PVP".
Мужчине грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. На время следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в Севастополе в суд направили уголовное дело в отношении участников организованной группы, которые пытались сбыть в городе почти килограмм синтетических наркотиков
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