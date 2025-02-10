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В Севастополе на пожаре спасли семью с ребенком
В Севастополе на пожаре спасли семью с ребенком - РИА Новости Крым, 10.02.2025
В Севастополе на пожаре спасли семью с ребенком
Севастополе сотрудники МЧС потушили пожар на территории садового товарищества "Мираж", из задымленного помещения в специальных устройствах вывели семью – двоих... РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T11:32
2025-02-10T11:32
2025-02-10T11:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники МЧС потушили пожар на территории садового товарищества "Мираж", из задымленного помещения в специальных устройствах вывели семью – двоих супругов с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по городу.Вызов на пульт пожарной охраны поступил в 04:53 10 февраля, в двухэтажном частном доме случилось возгорание на первом этаже.Пожар был ликвидирован в течение часа, площадь возгорания составила восемь квадратных метров. Причины устанавливаются.За выходные в Севастополе сотрудники МЧС дважды выезжали на тушение огня, сообщает пресс-служба. 8 февраля в доме на улице Киянченко загорелись вещи, огонь распространился на все здание. Погибших и пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.9 февраля в селе Передовое загорелись вещи на площади двух квадратных метров в одноэтажном частном доме. Жильцы успели самостоятельно одолеть пожар, сообщили в МЧС. Причиной возгорания стала аварийная работа оборудования.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в Севастополе пострадала женщина и эвакуировали 37 человекКрупный пожар в Москве: спасены 80 и эвакуированы 120 человекДве женщины с маленькими детьми погибли на пожаре в Перми
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пожар, происшествия, севастополь, мчс севастополя, новости севастополя, крым
В Севастополе на пожаре спасли семью с ребенком
В Севастополе на пожаре в частном доме спасли супругов с семилетней дочерью
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники МЧС потушили пожар на территории садового товарищества "Мираж", из задымленного помещения в специальных устройствах вывели семью – двоих супругов с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по городу.
Вызов на пульт пожарной охраны поступил в 04:53 10 февраля, в двухэтажном частном доме случилось возгорание на первом этаже.
"На втором этаже находились супруги и их семилетняя дочь. Огнеборцы вывели жильцов из задымленной комнаты в устройствах защиты органов дыхания. Медики осмотрели людей, госпитализация им не потребовалась", - говорится в сообщении.
Пожар был ликвидирован в течение часа, площадь возгорания составила восемь квадратных метров. Причины устанавливаются.
За выходные в Севастополе сотрудники МЧС дважды выезжали на тушение огня, сообщает пресс-служба. 8 февраля в доме на улице Киянченко загорелись вещи, огонь распространился на все здание. Погибших и пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.
9 февраля в селе Передовое загорелись вещи на площади двух квадратных метров в одноэтажном частном доме. Жильцы успели самостоятельно одолеть пожар, сообщили в МЧС. Причиной возгорания стала аварийная работа оборудования.
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