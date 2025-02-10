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В Севастополе 92-летнюю женщину оставили в доме без отопления - РИА Новости Крым, 10.02.2025
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В Севастополе 92-летнюю женщину оставили в доме без отопления
В Севастополе 92-летнюю женщину оставили в доме без отопления - РИА Новости Крым, 10.02.2025
В Севастополе 92-летнюю женщину оставили в доме без отопления
В Севастополе волонтеры нашли 92-летнюю женщину в неотапливаемом жилище. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, по данному факту открыта проверка. РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T14:25
2025-02-10T14:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе волонтеры нашли 92-летнюю женщину в неотапливаемом жилище. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, по данному факту открыта проверка.Уточняется, что о факте стало известно после публикации в СМИ. Сейчас пенсионерка ожидает скорого приезда родственника и пока находится в городской больнице № 4 под наблюдением врачей. Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания предоставил ей теплые вещи и продукты. Прокурор района Дмитрий Рейх взял вопрос соблюдения прав пожилой женщины на личный контроль.Проверку проводит прокуратура Нахимовского района. По итогам выезда на место сотрудники надзорного ведомства оценят условия проживания в доме пожилой женщины. При необходимости ей окажут юридическую помощь, а при наличии оснований - примут меры прокурорского реагирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть учебных заведений Симферополя без тепла – идет проверкаХолодная зима 2021-го: в Феодосии замерзает блокадницаВ России изменится порядок оплаты за отопление
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РИА Новости Крым
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4.7
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севастополь, новости севастополя, отопление, прокуратура города севастополя, крым, новости крыма
В Севастополе 92-летнюю женщину оставили в доме без отопления

Прокуратура: 92-летнюю женщину оставили в неотапливаемом частном доме в Севастополе

14:25 10.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОтопление
Отопление - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе волонтеры нашли 92-летнюю женщину в неотапливаемом жилище. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, по данному факту открыта проверка.
"Женщину 1933 года рождения волонтеры нашли в частном доме на улице Весенней на Северной стороне Севастополя. Она проживала без родственников и в силу возраста не могла обеспечивать себе нормальные условия жизни. При этом, по предварительной информации, в органы социального обслуживания она не обращалась", - сказано в сообщении.
Уточняется, что о факте стало известно после публикации в СМИ. Сейчас пенсионерка ожидает скорого приезда родственника и пока находится в городской больнице № 4 под наблюдением врачей. Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания предоставил ей теплые вещи и продукты. Прокурор района Дмитрий Рейх взял вопрос соблюдения прав пожилой женщины на личный контроль.
Проверку проводит прокуратура Нахимовского района. По итогам выезда на место сотрудники надзорного ведомства оценят условия проживания в доме пожилой женщины. При необходимости ей окажут юридическую помощь, а при наличии оснований - примут меры прокурорского реагирования.
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