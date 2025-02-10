https://crimea.ria.ru/20250210/v-sevastopole-92-letnyuyu-zhenschinu-ostavili-v-dome-bez-otopleniya-1144060753.html
В Севастополе 92-летнюю женщину оставили в доме без отопления
В Севастополе 92-летнюю женщину оставили в доме без отопления - РИА Новости Крым, 10.02.2025
В Севастополе 92-летнюю женщину оставили в доме без отопления
В Севастополе волонтеры нашли 92-летнюю женщину в неотапливаемом жилище. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, по данному факту открыта проверка. РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T14:25
2025-02-10T14:25
2025-02-10T14:25
севастополь
новости севастополя
отопление
прокуратура города севастополя
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121112115_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c44bb88666b2a91c609ef0e12d042c9e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе волонтеры нашли 92-летнюю женщину в неотапливаемом жилище. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, по данному факту открыта проверка.Уточняется, что о факте стало известно после публикации в СМИ. Сейчас пенсионерка ожидает скорого приезда родственника и пока находится в городской больнице № 4 под наблюдением врачей. Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания предоставил ей теплые вещи и продукты. Прокурор района Дмитрий Рейх взял вопрос соблюдения прав пожилой женщины на личный контроль.Проверку проводит прокуратура Нахимовского района. По итогам выезда на место сотрудники надзорного ведомства оценят условия проживания в доме пожилой женщины. При необходимости ей окажут юридическую помощь, а при наличии оснований - примут меры прокурорского реагирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть учебных заведений Симферополя без тепла – идет проверкаХолодная зима 2021-го: в Феодосии замерзает блокадницаВ России изменится порядок оплаты за отопление
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121112115_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_128452c0a64b5dfe5ebe34256b85dd01.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, отопление, прокуратура города севастополя, крым, новости крыма
В Севастополе 92-летнюю женщину оставили в доме без отопления
Прокуратура: 92-летнюю женщину оставили в неотапливаемом частном доме в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе волонтеры нашли 92-летнюю женщину в неотапливаемом жилище. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, по данному факту открыта проверка.
"Женщину 1933 года рождения волонтеры нашли в частном доме на улице Весенней на Северной стороне Севастополя. Она проживала без родственников и в силу возраста не могла обеспечивать себе нормальные условия жизни. При этом, по предварительной информации, в органы социального обслуживания она не обращалась", - сказано в сообщении.
Уточняется, что о факте стало известно после публикации в СМИ. Сейчас пенсионерка ожидает скорого приезда родственника и пока находится в городской больнице № 4 под наблюдением врачей. Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания предоставил ей теплые вещи и продукты. Прокурор района Дмитрий Рейх взял вопрос соблюдения прав пожилой женщины на личный контроль.
Проверку проводит прокуратура Нахимовского района. По итогам выезда на место сотрудники надзорного ведомства оценят условия проживания в доме пожилой женщины. При необходимости ей окажут юридическую помощь, а при наличии оснований - примут меры прокурорского реагирования.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: