https://crimea.ria.ru/20250210/v-sevastopole-92-letnyuyu-zhenschinu-ostavili-v-dome-bez-otopleniya-1144060753.html

В Севастополе 92-летнюю женщину оставили в доме без отопления

В Севастополе 92-летнюю женщину оставили в доме без отопления - РИА Новости Крым, 10.02.2025

В Севастополе 92-летнюю женщину оставили в доме без отопления

В Севастополе волонтеры нашли 92-летнюю женщину в неотапливаемом жилище. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, по данному факту открыта проверка. РИА Новости Крым, 10.02.2025

2025-02-10T14:25

2025-02-10T14:25

2025-02-10T14:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе волонтеры нашли 92-летнюю женщину в неотапливаемом жилище. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, по данному факту открыта проверка.Уточняется, что о факте стало известно после публикации в СМИ. Сейчас пенсионерка ожидает скорого приезда родственника и пока находится в городской больнице № 4 под наблюдением врачей. Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания предоставил ей теплые вещи и продукты. Прокурор района Дмитрий Рейх взял вопрос соблюдения прав пожилой женщины на личный контроль.Проверку проводит прокуратура Нахимовского района. По итогам выезда на место сотрудники надзорного ведомства оценят условия проживания в доме пожилой женщины. При необходимости ей окажут юридическую помощь, а при наличии оснований - примут меры прокурорского реагирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть учебных заведений Симферополя без тепла – идет проверкаХолодная зима 2021-го: в Феодосии замерзает блокадницаВ России изменится порядок оплаты за отопление

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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