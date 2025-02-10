https://crimea.ria.ru/20250210/v-krymu-chetvero-molodykh-lyudey-izbili-passazhira-i-voditelya-1144054980.html
В Крыму четверо молодых людей избили пассажира и водителя
В Крыму четверо молодых людей избили пассажира и водителя - РИА Новости Крым, 10.02.2025
В Крыму четверо молодых людей избили пассажира и водителя
Парни, избившие пожилого мужчину в троллейбусе в Симферополе и ставшие "героями" резонансного видео, являются студентами симферопольских колледжей. Их личности... РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T12:06
2025-02-10T12:06
2025-02-10T12:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Парни, избившие пожилого мужчину в троллейбусе в Симферополе и ставшие "героями" резонансного видео, являются студентами симферопольских колледжей. Их личности были оперативно установлены, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести вреда, причиненного здоровью. По факту нанесения побоев группой лиц возбуждено уголовное дело."В рамках расследования уголовного дела также устанавливаются обстоятельства и полнота воспитательного и образовательного процессов в семьях и колледжах, в связи с чем будут приняты меры профилактического характера в адрес уполномоченных органов и лиц", - сообщает пресс-служба СК.В МВД Республики сообщают о еще одном инциденте в транспорте, в ходе которого двое молодых людей 18-ти и 21-го года избили водителя. Конфликт произошел из-за непрошедшей оплаты за проезд.Ранее глава СК РФ поручил крымскому Следкому возбудить уголовное дело по резонансному видео, получившему распространение в соцсетях. На нем двое молодых людей нарушали общественный порядок в троллейбусе и избили пожилого пассажира. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму тренера подозревают в домогательствах к юным спортсменкамПодросток обстрелял электричку: в Подмосковье задержали "зацеперов"В школе Ялты подростки избили сверстника – проводится проверка
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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гсу ск россии по крыму и севастополю, крым, симферополь, происшествия, закон и право, рго (русское географическое общество), мвд по республике крым
В Крыму четверо молодых людей избили пассажира и водителя
В Крыму возбуждены уголовные дела по факту избиения пенсионера и водителя в транспорте
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Парни, избившие пожилого мужчину в троллейбусе в Симферополе и ставшие "героями" резонансного видео, являются студентами симферопольских колледжей. Их личности были оперативно установлены, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.
"Во взаимодействии с коллегами из МВД подозреваемые были оперативно установлены. Ими оказались двое студентов симферопольских колледжей 2006 года рождения. Потерпевшему пенсионеру причинена травма носа", - говорится в сообщении.
Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести вреда, причиненного здоровью. По факту нанесения побоев группой лиц возбуждено уголовное дело.
"В рамках расследования уголовного дела также устанавливаются обстоятельства и полнота воспитательного и образовательного процессов в семьях и колледжах, в связи с чем будут приняты меры профилактического характера в адрес уполномоченных органов и лиц", - сообщает пресс-служба СК.
В МВД Республики сообщают о еще одном инциденте в транспорте, в ходе которого двое молодых людей 18-ти и 21-го года избили водителя. Конфликт произошел из-за непрошедшей оплаты за проезд.
"В ходе конфликта водителю причинены телесные повреждения. По данному факту следственным отделом УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - сообщает пресс-служба МВД.
Ранее глава СК РФ поручил крымскому Следкому
возбудить уголовное дело по резонансному видео, получившему распространение в соцсетях. На нем двое молодых людей нарушали общественный порядок в троллейбусе и избили пожилого пассажира. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
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