https://crimea.ria.ru/20250210/v-krymu-chetvero-molodykh-lyudey-izbili-passazhira-i-voditelya-1144054980.html

В Крыму четверо молодых людей избили пассажира и водителя

В Крыму четверо молодых людей избили пассажира и водителя - РИА Новости Крым, 10.02.2025

В Крыму четверо молодых людей избили пассажира и водителя

Парни, избившие пожилого мужчину в троллейбусе в Симферополе и ставшие "героями" резонансного видео, являются студентами симферопольских колледжей. Их личности... РИА Новости Крым, 10.02.2025

2025-02-10T12:06

2025-02-10T12:06

2025-02-10T12:06

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крым

симферополь

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закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Парни, избившие пожилого мужчину в троллейбусе в Симферополе и ставшие "героями" резонансного видео, являются студентами симферопольских колледжей. Их личности были оперативно установлены, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести вреда, причиненного здоровью. По факту нанесения побоев группой лиц возбуждено уголовное дело."В рамках расследования уголовного дела также устанавливаются обстоятельства и полнота воспитательного и образовательного процессов в семьях и колледжах, в связи с чем будут приняты меры профилактического характера в адрес уполномоченных органов и лиц", - сообщает пресс-служба СК.В МВД Республики сообщают о еще одном инциденте в транспорте, в ходе которого двое молодых людей 18-ти и 21-го года избили водителя. Конфликт произошел из-за непрошедшей оплаты за проезд.Ранее глава СК РФ поручил крымскому Следкому возбудить уголовное дело по резонансному видео, получившему распространение в соцсетях. На нем двое молодых людей нарушали общественный порядок в троллейбусе и избили пожилого пассажира. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму тренера подозревают в домогательствах к юным спортсменкамПодросток обстрелял электричку: в Подмосковье задержали "зацеперов"В школе Ялты подростки избили сверстника – проводится проверка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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