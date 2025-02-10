https://crimea.ria.ru/20250210/v-krym-idet-antitsiklon-chego-zhdat-ot-pogody-v-ponedelnik-1143929429.html

В Крым идет антициклон: чего ждать от погоды в понедельник

В Крым идет антициклон: чего ждать от погоды в понедельник - РИА Новости Крым, 10.02.2025

В Крым идет антициклон: чего ждать от погоды в понедельник

В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Вероятен небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица. Об этом... РИА Новости Крым, 10.02.2025

2025-02-10T00:01

2025-02-10T00:01

2025-02-10T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1c/1133140347_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_a9754d656de1c4018380bfa652890bc6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Вероятен небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Временами небольшой снег. Гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем -1...-3.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +1...+3 градуса. На дорогах местами гололедица.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от -3 градусов до нуля, днем столбики термометров покажут от нуля до +5 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр