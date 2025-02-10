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В Крым идет антициклон: чего ждать от погоды в понедельник
В Крым идет антициклон: чего ждать от погоды в понедельник - РИА Новости Крым, 10.02.2025
В Крым идет антициклон: чего ждать от погоды в понедельник
В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Вероятен небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица. Об этом... РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T00:01
2025-02-10T00:01
2025-02-10T00:01
погода в крыму
крымская погода
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севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Вероятен небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Временами небольшой снег. Гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем -1...-3.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +1...+3 градуса. На дорогах местами гололедица.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от -3 градусов до нуля, днем столбики термометров покажут от нуля до +5 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
В Крым идет антициклон: чего ждать от погоды в понедельник
В понедельник в Крыму небольшой снег и от -9 до +5 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Вероятен небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9 градусов, на южном побережье -2…+3, днем -4…+1, на южном побережье +3…+5 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Временами небольшой снег. Гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем -1...-3.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +1...+3 градуса. На дорогах местами гололедица.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от -3 градусов до нуля, днем столбики термометров покажут от нуля до +5 градусов.
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