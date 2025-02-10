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В ДНР открыты перинатальный и региональный сосудистый центры – Пушилин - РИА Новости Крым, 10.02.2025
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В ДНР открыты перинатальный и региональный сосудистый центры – Пушилин
В ДНР открыты перинатальный и региональный сосудистый центры – Пушилин - РИА Новости Крым, 10.02.2025
В ДНР открыты перинатальный и региональный сосудистый центры – Пушилин
В 2024 году в Донецке был открыт перинатальный центр, а в Мариуполе – региональный сосудистый центр. В Мариуполе сданы в эксплуатацию 64 компенсационных дома из РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T14:12
2025-02-10T14:16
владимир путин (политик)
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В 2024 году в Донецке был открыт перинатальный центр, а в Мариуполе – региональный сосудистый центр. В Мариуполе сданы в эксплуатацию 64 компенсационных дома из запланированного 71. Об этом во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.В 2025 году начнется восстановление Донецко-Макеевской агломерации – это стало возможным благодаря отдалению линии фронта, подчеркнул Пушилин."Переходим на Донецко-Макеевскую агломерацию с учетом того, что линия фронта отодвинулась, и Авдеевка освобождена, и Курахово. Теперь уже и в Донецке совершенно ситуация другая. Мы объезжали Киевский, Куйбышевский районы, которые долгое время находились под обстрелом. Повреждений там достаточно много", - рассказал он.За 2024 год доходы республики выросли 28,4 процента по сравнению с 2023 годом, отметил Денис Пушилин. В республике построено 10 ФАПов, в 2025 году запланировано открытие еще 18-ти. На 5 миллиардов 200 миллионов рублей будут в этом году увеличены расходы на образование – на эти цели будет выделено более 34 миллиардов рублей.В ходе встречи также обсуждались вопросы водоснабжения республика в условиях водной блокады со тороны Украины, а также работа межведомственной комиссии по реализации трудовых, пенсионных и социальных прав отдельных категорий граждан.ВСУ ежедневно наносят удары по мирным кварталам и инфраструктуре городов Донбасса. Так, 8 февраля один мирный житель погиб и еще десять были ранены в результате ракетного удара ВСУ по центру Макеевки. Среди пострадавших оказался один ребенок, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Четвертого февраля во время обстрела рынка и жилых кварталов Горловки получили ранения семь мирных жителей.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших при украинских атаках на ДНР выросло до 12Восемь сотрудников "Донбассгаза" ранены при атаке ударного БПЛАВСУ нанесли удар возле больницы в Горловке - ранены восемь человек
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), денис пушилин, донецкая народная республика (днр), новости, новые регионы россии
В ДНР открыты перинатальный и региональный сосудистый центры – Пушилин

Пушилин доложил Путину о строительстве жилья в Мариуполе и социальном развитии республики

14:12 10.02.2025 (обновлено: 14:16 10.02.2025)
 
© Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
© Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В 2024 году в Донецке был открыт перинатальный центр, а в Мариуполе – региональный сосудистый центр. В Мариуполе сданы в эксплуатацию 64 компенсационных дома из запланированного 71. Об этом во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"64 дома уже на данный момент сданы – это 4 789 квартир. В качестве компенсационного жилья мы два источника видим, это новое жилье и жиль брошенное, которое сейчас по судебным делам проходит, это более 5 000 квартир. Таким образом мы закрываем то количество заявлений, которое поступило", - сказал он.

В 2025 году начнется восстановление Донецко-Макеевской агломерации – это стало возможным благодаря отдалению линии фронта, подчеркнул Пушилин.
"Переходим на Донецко-Макеевскую агломерацию с учетом того, что линия фронта отодвинулась, и Авдеевка освобождена, и Курахово. Теперь уже и в Донецке совершенно ситуация другая. Мы объезжали Киевский, Куйбышевский районы, которые долгое время находились под обстрелом. Повреждений там достаточно много", - рассказал он.
За 2024 год доходы республики выросли 28,4 процента по сравнению с 2023 годом, отметил Денис Пушилин. В республике построено 10 ФАПов, в 2025 году запланировано открытие еще 18-ти. На 5 миллиардов 200 миллионов рублей будут в этом году увеличены расходы на образование – на эти цели будет выделено более 34 миллиардов рублей.
В ходе встречи также обсуждались вопросы водоснабжения республика в условиях водной блокады со тороны Украины, а также работа межведомственной комиссии по реализации трудовых, пенсионных и социальных прав отдельных категорий граждан.
ВСУ ежедневно наносят удары по мирным кварталам и инфраструктуре городов Донбасса. Так, 8 февраля один мирный житель погиб и еще десять были ранены в результате ракетного удара ВСУ по центру Макеевки. Среди пострадавших оказался один ребенок, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Четвертого февраля во время обстрела рынка и жилых кварталов Горловки получили ранения семь мирных жителей.
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Владимир Путин (политик)Денис ПушилинДонецкая Народная Республика (ДНР)НовостиНовые регионы России
 
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