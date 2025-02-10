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В ДНР открыты перинатальный и региональный сосудистый центры – Пушилин

В ДНР открыты перинатальный и региональный сосудистый центры – Пушилин - РИА Новости Крым, 10.02.2025

В ДНР открыты перинатальный и региональный сосудистый центры – Пушилин

В 2024 году в Донецке был открыт перинатальный центр, а в Мариуполе – региональный сосудистый центр. В Мариуполе сданы в эксплуатацию 64 компенсационных дома из РИА Новости Крым, 10.02.2025

2025-02-10T14:12

2025-02-10T14:12

2025-02-10T14:16

владимир путин (политик)

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В 2024 году в Донецке был открыт перинатальный центр, а в Мариуполе – региональный сосудистый центр. В Мариуполе сданы в эксплуатацию 64 компенсационных дома из запланированного 71. Об этом во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.В 2025 году начнется восстановление Донецко-Макеевской агломерации – это стало возможным благодаря отдалению линии фронта, подчеркнул Пушилин."Переходим на Донецко-Макеевскую агломерацию с учетом того, что линия фронта отодвинулась, и Авдеевка освобождена, и Курахово. Теперь уже и в Донецке совершенно ситуация другая. Мы объезжали Киевский, Куйбышевский районы, которые долгое время находились под обстрелом. Повреждений там достаточно много", - рассказал он.За 2024 год доходы республики выросли 28,4 процента по сравнению с 2023 годом, отметил Денис Пушилин. В республике построено 10 ФАПов, в 2025 году запланировано открытие еще 18-ти. На 5 миллиардов 200 миллионов рублей будут в этом году увеличены расходы на образование – на эти цели будет выделено более 34 миллиардов рублей.В ходе встречи также обсуждались вопросы водоснабжения республика в условиях водной блокады со тороны Украины, а также работа межведомственной комиссии по реализации трудовых, пенсионных и социальных прав отдельных категорий граждан.ВСУ ежедневно наносят удары по мирным кварталам и инфраструктуре городов Донбасса. Так, 8 февраля один мирный житель погиб и еще десять были ранены в результате ракетного удара ВСУ по центру Макеевки. Среди пострадавших оказался один ребенок, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Четвертого февраля во время обстрела рынка и жилых кварталов Горловки получили ранения семь мирных жителей.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших при украинских атаках на ДНР выросло до 12Восемь сотрудников "Донбассгаза" ранены при атаке ударного БПЛАВСУ нанесли удар возле больницы в Горловке - ранены восемь человек

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), денис пушилин, донецкая народная республика (днр), новости, новые регионы россии