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Удары по Украине: взрывы гремели в Киеве и нескольких областях страны
Удары по Украине: взрывы гремели в Киеве и нескольких областях страны - РИА Новости Крым, 10.02.2025
Удары по Украине: взрывы гремели в Киеве и нескольких областях страны
На Украине ночью в течение нескольких часов была объявлена воздушная тревога, взрывы звучали в Киеве и Киевской области. Громко было также в Хмельницкой,... РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T08:21
2025-02-10T08:21
2025-02-10T08:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. На Украине ночью в течение нескольких часов была объявлена воздушная тревога, взрывы звучали в Киеве и Киевской области. Громко было также в Хмельницкой, Полтавской, Николаевской и Сумской областях, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.На фоне воздушной тревоги взрывы прозвучали в городе Обухов Киевской области. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Киевской области звучала с 22.37 по московскому времени.Неоднократно за ночь звуки взрывов слышали в самом Киеве. В Соломенском районе столицы Украины после взрыва возник пожар, сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.В Сумской области после воздушной атаки возник пожар, который устранили сотрудники украинского МЧС, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.Также взрывы на фоне объявления воздушной тревоги раздались в Хмельницкой области, где воздушная тревога была объявлена в 2:33 по московскому времени. В Миргороде Полтавской области также было громко, звуки взрывов слышали и в самой Полтаве.В Николаевской области взрывы прозвучали в городе Вознесенск, воздушная тревога в области была объявлена в 23.32 по московскому времени и звучала почти всю ночь.9 февраля серии взрывов прогремели в Киевской, Одесской, Волынской, Ровненской и других областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь групповых ударов нанесено по аэродромам и объектам ВПК УкраиныДроны атакуют Украину: взрывы прогремели в Киеве и ХарьковеВ Ровно взорвали военкомат - есть погибшие
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удары по украине, взрыв, украина, киев, новости, в мире
Удары по Украине: взрывы гремели в Киеве и нескольких областях страны
Удары по Украине - взрывы прогремели ночью в Киеве и других областях страны
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. На Украине ночью в течение нескольких часов была объявлена воздушная тревога, взрывы звучали в Киеве и Киевской области. Громко было также в Хмельницкой, Полтавской, Николаевской и Сумской областях, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
На фоне воздушной тревоги взрывы прозвучали в городе Обухов Киевской области. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Киевской области звучала с 22.37 по московскому времени.
Неоднократно за ночь звуки взрывов слышали в самом Киеве. В Соломенском районе столицы Украины после взрыва возник пожар, сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.
"В Соломенском районе столицы горит одноэтажное нежилое строение. Возгорание на территории рядом. Все службы на месте", - написал он.
В Сумской области после воздушной атаки возник пожар, который устранили сотрудники украинского МЧС, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
Также взрывы на фоне объявления воздушной тревоги раздались в Хмельницкой области, где воздушная тревога была объявлена в 2:33 по московскому времени. В Миргороде Полтавской области также было громко, звуки взрывов слышали и в самой Полтаве.
В Николаевской области взрывы прозвучали в городе Вознесенск, воздушная тревога в области была объявлена в 23.32 по московскому времени и звучала почти всю ночь.
9 февраля серии взрывов прогремели
в Киевской, Одесской, Волынской, Ровненской и других областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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