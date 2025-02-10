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Удары нанесены по инфраструктуре военных аэропортов Украины
Удары нанесены по инфраструктуре военных аэропортов Украины - РИА Новости Крым, 10.02.2025
Удары нанесены по инфраструктуре военных аэропортов Украины
Вооруженные силы России нанесли удары по инфраструктуре военных аэропортов Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T12:58
2025-02-10T12:58
2025-02-10T12:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по инфраструктуре военных аэропортов Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, управляемая авиационная бомба Hammer и реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган", а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: взрывы гремели в Киеве и нескольких областях страны15 беспилотников сбиты над Крымом и еще пятью регионами России Киев потерял за неделю 10,5 тысяч боевиков
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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россия, новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), украина, вооруженные силы россии
Удары нанесены по инфраструктуре военных аэропортов Украины
Российские военные нанесли удары по инфраструктуре военных аэропортов Украины