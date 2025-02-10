https://crimea.ria.ru/20250210/udary-naneseny-po-infrastrukture-voennykh-aeroportov-ukrainy-1144056943.html

Удары нанесены по инфраструктуре военных аэропортов Украины

Удары нанесены по инфраструктуре военных аэропортов Украины - РИА Новости Крым, 10.02.2025

Удары нанесены по инфраструктуре военных аэропортов Украины

Вооруженные силы России нанесли удары по инфраструктуре военных аэропортов Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.02.2025

2025-02-10T12:58

2025-02-10T12:58

2025-02-10T12:58

россия

новости сво

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всу (вооруженные силы украины)

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по инфраструктуре военных аэропортов Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, управляемая авиационная бомба Hammer и реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган", а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: взрывы гремели в Киеве и нескольких областях страны15 беспилотников сбиты над Крымом и еще пятью регионами России Киев потерял за неделю 10,5 тысяч боевиков

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украина

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), украина, вооруженные силы россии