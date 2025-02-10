Ученые прогнозируют новые магнитные бури
Магнитные бури могут обрушиться на Землю в ближайшие два дня - ученые
© xras.ruВспышка на Солнце X2.0 от 01 ноября 2024 года
© xras.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Земля пересекла край потока быстрого солнечного ветра и находится в зоне действия так называемой корональной дыры, что может спровоцировать магнитные бури. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
"Слабые возмущения и магнитные бури по прогнозу возможны уже сегодня и завтра", - сказано на сайте Лаборатории.
Ученые поясняют такой прогноз переходом Земли из области медленного ветра в зону быстрого: в этой ситуации происходят перепады давления и обычно это сопровождается колебаниями магнитного поля. Магнитосферные возмущения в этой связи уже зафиксированы в ночь на понедельник, они могут повториться в ближайшее время, но не будут сильными.
"При любом варианте развития событий, рекордных бурь при текущем прохождении корональной дыры не ожидается", - констатируют эксперты Лаборатории.
В 2025 году на Землю обрушится максимальное с 2013 года количество магнитных бурь. Это связано с пиком солнечной активности, заявил ранее доцент базовой кафедры астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Кувшинов.
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