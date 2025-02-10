https://crimea.ria.ru/20250210/uchenye-prognoziruyut-novye-magnitnye-buri-1144056839.html

Ученые прогнозируют новые магнитные бури

Ученые прогнозируют новые магнитные бури - РИА Новости Крым, 10.02.2025

Ученые прогнозируют новые магнитные бури

Земля пересекла край потока быстрого солнечного ветра и находится в зоне действия так называемой корональной дыры, что может спровоцировать магнитные бури. Об... РИА Новости Крым, 10.02.2025

2025-02-10T20:10

2025-02-10T20:10

2025-02-10T20:10

магнитные бури

здоровье

метеозависимость

новости

вспышки на солнце

солнце

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Земля пересекла край потока быстрого солнечного ветра и находится в зоне действия так называемой корональной дыры, что может спровоцировать магнитные бури. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Ученые поясняют такой прогноз переходом Земли из области медленного ветра в зону быстрого: в этой ситуации происходят перепады давления и обычно это сопровождается колебаниями магнитного поля. Магнитосферные возмущения в этой связи уже зафиксированы в ночь на понедельник, они могут повториться в ближайшее время, но не будут сильными.В 2025 году на Землю обрушится максимальное с 2013 года количество магнитных бурь. Это связано с пиком солнечной активности, заявил ранее доцент базовой кафедры астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Кувшинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеАстероид может столкнуться с ЗемлейОткрытая в 2024 году комета ATLAS безвозвратно погибла

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, здоровье, метеозависимость, новости, вспышки на солнце, солнце