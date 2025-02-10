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Рост ОРВИ в Крыму - целые школы уводят на дистант - РИА Новости Крым, 10.02.2025
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Рост ОРВИ в Крыму - целые школы уводят на дистант
Рост ОРВИ в Крыму - целые школы уводят на дистант - РИА Новости Крым, 10.02.2025
Рост ОРВИ в Крыму - целые школы уводят на дистант
В Крыму шесть школ переведены на дистанционное обучение полностью и ряд образовательных учреждений - частично из-за роста заболеваемости острыми респираторными... РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T17:17
2025-02-10T17:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В Крыму шесть школ переведены на дистанционное обучение полностью и ряд образовательных учреждений - частично из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Такую статистику приводит Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.В Севастополе за прошедшую неделю респираторными инфекциями заболели 3721 человек. Чаще всего речь идет о вирусах не гриппозной этиологии, но отмечается и циркуляция вирусов гриппа типов В и Н1N1. При этом в двух регионах больше половины от общего числа заболевших - дети. В этой связи часть школьников и дошколят учатся удаленно.В ведомстве призывают соблюдать меры профилактики и напоминают о возможном развитии осложнений поле гриппа и ОРВИ. В том числе это могут быть бронхиты, пневмонии, синуситы. В этой связи специалисты призывают не заниматься самолечением, а своевременно обращаться за квалифицированной медицинской помощью в случае недомогания.России также фиксируют рост заболеваемости метапневмонией, однако ситуация не представляет опасности, сообщал ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму установлен коллективный иммунитет к COVID-19В школе Керчи у учеников выявили микоплазменную пневмониюКак птичий грипп может перерасти в пандемию среди людей
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орви, роспотребнадзор, крым, новости крыма, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе
Рост ОРВИ в Крыму - целые школы уводят на дистант

В Крыму растет заболеваемость ОРВИ - Роспотребнадзор

17:17 10.02.2025
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПреподаватель в пустом учебном классе в одной из школ. Архивное фото
Преподаватель в пустом учебном классе в одной из школ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В Крыму шесть школ переведены на дистанционное обучение полностью и ряд образовательных учреждений - частично из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Такую статистику приводит Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
"На последней отчетной неделе в Республике Крым продолжился рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, зарегистрировано 11127 заболевших, заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 47,5%", - привели данные в профильном ведомстве.
В Севастополе за прошедшую неделю респираторными инфекциями заболели 3721 человек. Чаще всего речь идет о вирусах не гриппозной этиологии, но отмечается и циркуляция вирусов гриппа типов В и Н1N1. При этом в двух регионах больше половины от общего числа заболевших - дети. В этой связи часть школьников и дошколят учатся удаленно.
"В Республике Крым в 51 школе на дистанционном обучении находилось 183 класса, в 42 дошкольных образовательных учреждениях закрывалось 59 групп. Полностью на дистанционном обучении находятся 6 школ, закрыто 1 детское дошкольное учреждение. В Севастополе в 28 школах на дистанционном обучении - 78 классов", - уточнили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве призывают соблюдать меры профилактики и напоминают о возможном развитии осложнений поле гриппа и ОРВИ. В том числе это могут быть бронхиты, пневмонии, синуситы. В этой связи специалисты призывают не заниматься самолечением, а своевременно обращаться за квалифицированной медицинской помощью в случае недомогания.
России также фиксируют рост заболеваемости метапневмонией, однако ситуация не представляет опасности, сообщал ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
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