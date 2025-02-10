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Рост ОРВИ в Крыму - целые школы уводят на дистант

Рост ОРВИ в Крыму - целые школы уводят на дистант - РИА Новости Крым, 10.02.2025

Рост ОРВИ в Крыму - целые школы уводят на дистант

В Крыму шесть школ переведены на дистанционное обучение полностью и ряд образовательных учреждений - частично из-за роста заболеваемости острыми респираторными... РИА Новости Крым, 10.02.2025

2025-02-10T17:17

2025-02-10T17:17

2025-02-10T17:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В Крыму шесть школ переведены на дистанционное обучение полностью и ряд образовательных учреждений - частично из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Такую статистику приводит Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.В Севастополе за прошедшую неделю респираторными инфекциями заболели 3721 человек. Чаще всего речь идет о вирусах не гриппозной этиологии, но отмечается и циркуляция вирусов гриппа типов В и Н1N1. При этом в двух регионах больше половины от общего числа заболевших - дети. В этой связи часть школьников и дошколят учатся удаленно.В ведомстве призывают соблюдать меры профилактики и напоминают о возможном развитии осложнений поле гриппа и ОРВИ. В том числе это могут быть бронхиты, пневмонии, синуситы. В этой связи специалисты призывают не заниматься самолечением, а своевременно обращаться за квалифицированной медицинской помощью в случае недомогания.России также фиксируют рост заболеваемости метапневмонией, однако ситуация не представляет опасности, сообщал ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму установлен коллективный иммунитет к COVID-19В школе Керчи у учеников выявили микоплазменную пневмониюКак птичий грипп может перерасти в пандемию среди людей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орви, роспотребнадзор, крым, новости крыма, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе