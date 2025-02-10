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Россия наладила диалог с новыми властями Сирии – МИД - РИА Новости Крым, 10.02.2025
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Россия наладила диалог с новыми властями Сирии – МИД
Россия наладила диалог с новыми властями Сирии – МИД - РИА Новости Крым, 10.02.2025
Россия наладила диалог с новыми властями Сирии – МИД
Диалог России и новых властей в Сирии налажен, отношения между странами не зависят от конъюнктуры. Об этом заявил постпред РФ при Отделении ООН и других... РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T17:38
2025-02-10T17:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Диалог России и новых властей в Сирии налажен, отношения между странами не зависят от конъюнктуры. Об этом заявил постпред РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов в интервью РИА Новости.По словам дипломата, в конце января Дамаск посетили спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и Северной Африке, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, а также спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.Он добавил, что Россия "всегда рассматривала и продолжает видеть в сирийцах близкий и дружественный народ".В начале декабря вооруженная оппозиция в Сирии установила контроль над Дамаском. Президент Башар Асад ушел со своего поста и покинул страну. Правление династии Асадов, продолжающееся более 50 лет, закончилось. Президент РФ Владимир Путин предоставил бывшему сирийскому лидеру политическое убежище.Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа в конце января был провозглашен президентом Сирии на время действия переходного периода в стране.Планируется созыв учредительного собрания, которое разработает новую конституции Сирии и организует выборы.Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос сохранения российских военных баз в Сирии еще не решен, над ним предстоит серьезно подумать. Он также отметил, что Москва поддерживает отношения как со всеми группировками, которые контролируют ситуацию в Сирии, так со всеми странами региона, и заверил, что произошедшее в Сирии нельзя трактовать как какое-то поражение России. По его словам, Вооруженные силы РФ пришли в Сирию 10 лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав, и в целом эти цели были достигнуты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Герасимов назвал причины поражения правительственных войск в СирииУход Асада: какими будут последствия событий в Сирии для РоссииВ Крыму оценили влияние событий в Сирии на безопасность в Черном море
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россия, сирия, новости, политика, в мире, геннадий гатилов, оон, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Россия наладила диалог с новыми властями Сирии – МИД

Диалог России и новых властей в Сирии налажен - постпред РФ при ООН в Женеве Гатилов

17:38 10.02.2025 (обновлено: 17:39 10.02.2025)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНовый флаг Сирии
Новый флаг Сирии - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Диалог России и новых властей в Сирии налажен, отношения между странами не зависят от конъюнктуры. Об этом заявил постпред РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов в интервью РИА Новости.
"Что касается текущей ситуации, то диалог с новыми властями Сирии налажен. Отношения России и Сирии не являются конъюнктурными, а имеют глубокие исторические корни и основаны на принципах дружбы, взаимного уважения и стратегического партнерства", - сказал он.
По словам дипломата, в конце января Дамаск посетили спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и Северной Африке, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, а также спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
"В развитие этих контактов в тесном взаимодействии с сирийской стороной будут определены приоритетные области дальнейшего развития сотрудничества между нашими двумя странами, которое имеет прочный проверенный десятилетиями фундамент", - подчеркнул Гатилов.
Он добавил, что Россия "всегда рассматривала и продолжает видеть в сирийцах близкий и дружественный народ".
В начале декабря вооруженная оппозиция в Сирии установила контроль над Дамаском. Президент Башар Асад ушел со своего поста и покинул страну. Правление династии Асадов, продолжающееся более 50 лет, закончилось. Президент РФ Владимир Путин предоставил бывшему сирийскому лидеру политическое убежище.
Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа в конце января был провозглашен президентом Сирии на время действия переходного периода в стране.
Планируется созыв учредительного собрания, которое разработает новую конституции Сирии и организует выборы.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос сохранения российских военных баз в Сирии еще не решен, над ним предстоит серьезно подумать. Он также отметил, что Москва поддерживает отношения как со всеми группировками, которые контролируют ситуацию в Сирии, так со всеми странами региона, и заверил, что произошедшее в Сирии нельзя трактовать как какое-то поражение России. По его словам, Вооруженные силы РФ пришли в Сирию 10 лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав, и в целом эти цели были достигнуты.
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