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Россия наладила диалог с новыми властями Сирии – МИД

Россия наладила диалог с новыми властями Сирии – МИД - РИА Новости Крым, 10.02.2025

Россия наладила диалог с новыми властями Сирии – МИД

Диалог России и новых властей в Сирии налажен, отношения между странами не зависят от конъюнктуры. Об этом заявил постпред РФ при Отделении ООН и других... РИА Новости Крым, 10.02.2025

2025-02-10T17:38

2025-02-10T17:38

2025-02-10T17:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Диалог России и новых властей в Сирии налажен, отношения между странами не зависят от конъюнктуры. Об этом заявил постпред РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов в интервью РИА Новости.По словам дипломата, в конце января Дамаск посетили спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и Северной Африке, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, а также спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.Он добавил, что Россия "всегда рассматривала и продолжает видеть в сирийцах близкий и дружественный народ".В начале декабря вооруженная оппозиция в Сирии установила контроль над Дамаском. Президент Башар Асад ушел со своего поста и покинул страну. Правление династии Асадов, продолжающееся более 50 лет, закончилось. Президент РФ Владимир Путин предоставил бывшему сирийскому лидеру политическое убежище.Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа в конце января был провозглашен президентом Сирии на время действия переходного периода в стране.Планируется созыв учредительного собрания, которое разработает новую конституции Сирии и организует выборы.Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос сохранения российских военных баз в Сирии еще не решен, над ним предстоит серьезно подумать. Он также отметил, что Москва поддерживает отношения как со всеми группировками, которые контролируют ситуацию в Сирии, так со всеми странами региона, и заверил, что произошедшее в Сирии нельзя трактовать как какое-то поражение России. По его словам, Вооруженные силы РФ пришли в Сирию 10 лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав, и в целом эти цели были достигнуты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Герасимов назвал причины поражения правительственных войск в СирииУход Асада: какими будут последствия событий в Сирии для РоссииВ Крыму оценили влияние событий в Сирии на безопасность в Черном море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сирия, новости, политика, в мире, геннадий гатилов, оон, министерство иностранных дел рф (мид рф)