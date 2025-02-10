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ПВО сработала над Крымом в третий раз за вечер: сбит еще один беспилотник - РИА Новости Крым, 10.02.2025
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ПВО сработала над Крымом в третий раз за вечер: сбит еще один беспилотник
ПВО сработала над Крымом в третий раз за вечер: сбит еще один беспилотник - РИА Новости Крым, 10.02.2025
ПВО сработала над Крымом в третий раз за вечер: сбит еще один беспилотник
Дежурные средства российской ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Брянской областью и Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T22:42
2025-02-10T22:52
министерство обороны рф
крым
пво
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Брянской областью и Крымом, сообщили в Минобороны РФ.Накануне, в промежутке времени между 19.20 и 19.35 мск дежурными средствами ПВО уничтожены были три украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА – над территорией Республики Крым и один над северо-западной частью акватории Черного моряРанее сообщалось, что около 18:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым.В Краснодаре в результате падения беспилотника поврежден многоэтажный жилой дом, еще один беспилотник упал в поселке Афипском Северского района – там поврежден частный дом.Вечером в воскресенье средствами российской ПВО над Крымом и Черным морем сбили три украинских беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, крым, пво, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины)
ПВО сработала над Крымом в третий раз за вечер: сбит еще один беспилотник

Над Крымом сбит четвертый беспилотник - Минобороны

22:42 10.02.2025 (обновлено: 22:52 10.02.2025)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Брянской областью и Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
"Десятого февраля текущего года в период с 20.20 до 21.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской области и Республики Крым", - говорится в сообщении.
Накануне, в промежутке времени между 19.20 и 19.35 мск дежурными средствами ПВО уничтожены были три украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА – над территорией Республики Крым и один над северо-западной частью акватории Черного моря
Ранее сообщалось, что около 18:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым.
В Краснодаре в результате падения беспилотника поврежден многоэтажный жилой дом, еще один беспилотник упал в поселке Афипском Северского района – там поврежден частный дом.
Вечером в воскресенье средствами российской ПВО над Крымом и Черным морем сбили три украинских беспилотника.
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Министерство обороны РФКрымПВОБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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Заголовок открываемого материала
22:42ПВО сработала над Крымом в третий раз за вечер: сбит еще один беспилотник
22:35Диалог Путина с Трампом и дело о покушении на Аксенова: главное за день
21:45Что Зеленский предложил 18-летним украинцам в обмен на контракты с ВСУ
21:02МИД: Россия пересмотрит обязательства перед международными организациями
20:48Часть Симферополя останется без тепла из-за прорыва на сетях
20:32Над Крымом сбиты еще два беспилотника
20:10Ученые прогнозируют новые магнитные бури
19:37ПВО отработала над Крымом
19:15Какую судьбу Трамп готовит сектору Газа
18:35ДТП на "Тавриде" парализовало движение из Симферополя в Севастополь
18:19ПСБ запустил в Крыму продажу наличных юаней и драгоценных монет
18:06На Крымском мосту выросла очередь
17:50Трамп исключил возвращение палестинцев в Газу после ее восстановления
17:38Россия наладила диалог с новыми властями Сирии – МИД
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