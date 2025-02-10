https://crimea.ria.ru/20250210/pvo-srabotalo-nad-krymom-tretiy-raz-za-vecher-sbit-esche-odin-bespilotnik-1144072849.html

ПВО сработала над Крымом в третий раз за вечер: сбит еще один беспилотник

ПВО сработала над Крымом в третий раз за вечер: сбит еще один беспилотник - РИА Новости Крым, 10.02.2025

ПВО сработала над Крымом в третий раз за вечер: сбит еще один беспилотник

Дежурные средства российской ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Брянской областью и Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.02.2025

2025-02-10T22:42

2025-02-10T22:42

2025-02-10T22:52

министерство обороны рф

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пво

безопасность республики крым и севастополя

атаки всу на крым

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Брянской областью и Крымом, сообщили в Минобороны РФ.Накануне, в промежутке времени между 19.20 и 19.35 мск дежурными средствами ПВО уничтожены были три украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА – над территорией Республики Крым и один над северо-западной частью акватории Черного моряРанее сообщалось, что около 18:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым.В Краснодаре в результате падения беспилотника поврежден многоэтажный жилой дом, еще один беспилотник упал в поселке Афипском Северского района – там поврежден частный дом.Вечером в воскресенье средствами российской ПВО над Крымом и Черным морем сбили три украинских беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, крым, пво, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины)