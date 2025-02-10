https://crimea.ria.ru/20250210/pvo-otrabotala-nad-krymom-1144071324.html

ПВО отработала над Крымом

ПВО отработала над Крымом - РИА Новости Крым, 10.02.2025

ПВО отработала над Крымом

Средства российской противовоздушной обороны сбили над Крымом украинский беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.02.2025

2025-02-10T19:37

2025-02-10T19:37

2025-02-10T19:47

министерство обороны рф

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

вооруженные силы россии

пво

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Средства российской противовоздушной обороны сбили над Крымом украинский беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ночь на понедельник российские средства противовоздушной обороны сбили 15 украинских дронов, в том числе один над Крымским полуостровом.В Краснодаре в результате падения беспилотника поврежден многоэтажный жилой дом, еще один беспилотник упал в поселке Афипском Северского района – там поврежден частный дом.Вечером в воскресенье средствами российской ПВО над Крымом и Черным морем сбили три украинских беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии, пво, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)