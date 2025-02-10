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ПВО отработала над Крымом - РИА Новости Крым, 10.02.2025
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ПВО отработала над Крымом
ПВО отработала над Крымом - РИА Новости Крым, 10.02.2025
ПВО отработала над Крымом
Средства российской противовоздушной обороны сбили над Крымом украинский беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T19:37
2025-02-10T19:47
министерство обороны рф
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
вооруженные силы россии
пво
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Средства российской противовоздушной обороны сбили над Крымом украинский беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ночь на понедельник российские средства противовоздушной обороны сбили 15 украинских дронов, в том числе один над Крымским полуостровом.В Краснодаре в результате падения беспилотника поврежден многоэтажный жилой дом, еще один беспилотник упал в поселке Афипском Северского района – там поврежден частный дом.Вечером в воскресенье средствами российской ПВО над Крымом и Черным морем сбили три украинских беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии, пво, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)
ПВО отработала над Крымом

Над Крымом отработала ПВО

19:37 10.02.2025 (обновлено: 19:47 10.02.2025)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Средства российской противовоздушной обороны сбили над Крымом украинский беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Около 18:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым", – сказано в сообщении.
В ночь на понедельник российские средства противовоздушной обороны сбили 15 украинских дронов, в том числе один над Крымским полуостровом.
В Краснодаре в результате падения беспилотника поврежден многоэтажный жилой дом, еще один беспилотник упал в поселке Афипском Северского района – там поврежден частный дом.
Вечером в воскресенье средствами российской ПВО над Крымом и Черным морем сбили три украинских беспилотника.
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Министерство обороны РФНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяВооруженные силы РоссииПВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)
 
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