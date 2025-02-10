https://crimea.ria.ru/20250210/psb-zapustil-v-krymu-prodazhu-nalichnykh-yuaney-i-dragotsennykh-monet-1144070350.html
ПСБ запустил в Крыму продажу наличных юаней и драгоценных монет
ПСБ запустил в Крыму продажу наличных юаней и драгоценных монет - РИА Новости Крым, 10.02.2025
ПСБ запустил в Крыму продажу наличных юаней и драгоценных монет
Жителям Крыма в местных отделениях ПСБ стали доступны операции по купле-продажи юаней, также банк запустил продажу памятных серебряных монет, сообщает... РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T18:19
2025-02-10T18:19
2025-02-10T18:20
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промсвязьбанк (псб)
банк
крым
общество
экономика
памятные монеты
юань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Жителям Крыма в местных отделениях ПСБ стали доступны операции по купле-продажи юаней, также банк запустил продажу памятных серебряных монет, сообщает пресс-служба кредитной организации.Теперь приобрести китайскую валюту можно в офисах банка в Симферополе, Ялте, Евпатории и Керчи.В ПСБ также можно открыть вклад в юанях с доходностью до 5% годовых. Максимальную ставку получают клиенты, которые открывают депозит "В юанях"* на два года. Доходность при размещении средств на шесть месяцев составляет 4,4% годовых, на три месяца – 3,9% годовых. Минимальная сумма размещения – 10 тысяч китайских юаней. Открыть вклад можно в безналичной форме в мобильном приложении (14+) и интернет-банке или в отделении ПСБ.Кроме того, в преддверии Дня защитника Отечества Крымский филиал ПСБ начал реализацию эксклюзивного набора памятных серебряных монет "Русские летающие рептилии", посвященного армейской авиации России. На них изображены легендарные боевые вертолеты KA-52 и МИ-35М, известные в мире как Alligator ("Аллигатор") и Crocodile ("Крокодил"). Монеты отчеканены Волго-Вятским монетным двором по заказу Республики Камерун в ограниченном тираже. Набор помещен в сохранный футляр, стилизованный под прибор "Авиагоризонт", устанавливающийся в кабинах вертолетов.*Срочный банковский вклад "В юанях": валюта вклада – китайские юани. Срок вклада: 91, 181, 367, 547, 731 дней. Порядок внесения вклада: безналичным путем в офисе, в мобильном и интернет-банке (перечислением на текущий счет). Режим работы вклада: непополняемый; расходные операции не допускаются; пролонгируемый неограниченное количество раз. Режим выплаты процентов: в конце срока вклада (на депозитный счет по учету вклада). Досрочное расторжение вклада: проценты по вкладу выплачиваются из расчета ставки по вкладу "до востребования", действующей в банке на дату расторжения договора, со дня, следующего за днем зачисления первоначальной суммы вклада на счет вклада, по день расторжения договора. Сумма вклада: от 10 тысяч юаней, срок – 91 день, годовая процентная ставка – 3,9%; 181 день - 4,4%; 367 дней - 4,6%; 547 дней - 4,9%; 731 день - 5%. Открытие вклада возможно при наличии у клиента действующего договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО "Промсвязьбанк". Вклад не может быть открыт в пользу третьих лиц. Полные условия – на сайте и по телефону: 8 800 333 03 03. Информация актуальна на дату публикации. ПАО "Промсвязьбанк", лицензия № 3251 ЦБ.Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", erid: F7NfYUJCUneP6Uy9twbr
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реклама, промсвязьбанк (псб), банк, крым, общество, экономика, памятные монеты, юань
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Жителям Крыма в местных отделениях ПСБ стали доступны операции по купле-продажи юаней, также банк запустил продажу памятных серебряных монет, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Теперь приобрести китайскую валюту можно в офисах банка в Симферополе, Ялте, Евпатории и Керчи.
В ПСБ также можно открыть вклад в юанях с доходностью до 5% годовых. Максимальную ставку получают клиенты, которые открывают депозит "В юанях"* на два года. Доходность при размещении средств на шесть месяцев составляет 4,4% годовых, на три месяца – 3,9% годовых. Минимальная сумма размещения – 10 тысяч китайских юаней. Открыть вклад можно в безналичной форме в мобильном приложении (14+) и интернет-банке или в отделении ПСБ.
Кроме того, в преддверии Дня защитника Отечества Крымский филиал ПСБ начал реализацию эксклюзивного набора памятных серебряных монет "Русские летающие рептилии", посвященного армейской авиации России. На них изображены легендарные боевые вертолеты KA-52 и МИ-35М, известные в мире как Alligator ("Аллигатор") и Crocodile ("Крокодил"). Монеты отчеканены Волго-Вятским монетным двором по заказу Республики Камерун в ограниченном тираже. Набор помещен в сохранный футляр, стилизованный под прибор "Авиагоризонт", устанавливающийся в кабинах вертолетов.
"В Крымском филиале ПСБ можно приобрести не только памятные, но и инвестиционные монеты, выпущенные Центральным банком России. К ним стоит присмотреться тем, кто заботится о своих сбережениях, так как стоимость драгоценных металлов постоянно растет, а доход от продажи не облагается налогом. Поэтому покупка золотых и серебряных монет станет хорошим инструментом защиты от инфляции и оригинальным подарком для родных и близких", – рассказала управляющий Крымским филиалом ПСБ Светлана Сидорова.
*Срочный банковский вклад "В юанях": валюта вклада – китайские юани. Срок вклада: 91, 181, 367, 547, 731 дней. Порядок внесения вклада: безналичным путем в офисе, в мобильном и интернет-банке (перечислением на текущий счет). Режим работы вклада: непополняемый; расходные операции не допускаются; пролонгируемый неограниченное количество раз. Режим выплаты процентов: в конце срока вклада (на депозитный счет по учету вклада). Досрочное расторжение вклада: проценты по вкладу выплачиваются из расчета ставки по вкладу "до востребования", действующей в банке на дату расторжения договора, со дня, следующего за днем зачисления первоначальной суммы вклада на счет вклада, по день расторжения договора. Сумма вклада: от 10 тысяч юаней, срок – 91 день, годовая процентная ставка – 3,9%; 181 день - 4,4%; 367 дней - 4,6%; 547 дней - 4,9%; 731 день - 5%. Открытие вклада возможно при наличии у клиента действующего договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО "Промсвязьбанк". Вклад не может быть открыт в пользу третьих лиц. Полные условия – на сайте
и по телефону: 8 800 333 03 03.
Информация актуальна на дату публикации.
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