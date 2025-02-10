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На Порошенко* могут завести еще одно дело из-за Крыма

На Порошенко* могут завести еще одно дело из-за Крыма - РИА Новости Крым, 10.02.2025

На Порошенко* могут завести еще одно дело из-за Крыма

На Украине могут возбудить еще одно уголовное дело против Петра Порошенко*, который, будучи министром иностранных дел, способствовал продлению срока пребывания... РИА Новости Крым, 10.02.2025

2025-02-10T15:55

2025-02-10T15:55

2025-02-10T16:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. На Украине могут возбудить еще одно уголовное дело против Петра Порошенко*, который, будучи министром иностранных дел, способствовал продлению срока пребывания в Севастополе Черноморского флота. Об этом сообщают украинские СМИ.В 2010 году в ходе рабочего визита в Москву в качестве министра иностранных дел он провел переговоры с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Тогда главы министерств договорились о продлении срока базирования ЧФ в обмен на снижение цены на газ для Украины. Об итогах переговоров Порошенко* заявил публично в ходе совместной пресс-конференции с российской стороной.Как сообщает украинское издание "Страна.UA", Петр Порошенко* также участвовал в подготовке Харьковских соглашений между Украиной и Россией, согласно которым срок аренды акватории и объектов в Севастопольской бухте был продлен с 2017 до 2042 года.В украинских СМИ высказываются версии, что эти договоренности были продиктованы зависимостью Порошенко* от России, поскольку на тот момент его бизнес работал на территории РФ. Ему также принадлежал Севастопольский морской завод, где ремонтировались российские корабли.По мнению украинских журналистов, такими решениями Порошенко* нарушил решение СНБО от 2008 года, которое предписывало "подготовить в двухмесячный срок и обеспечить внесение в установленном порядке законопроекта о прекращении с 2017 года действия международных договоров о временном пребывании на территории Украины Черноморского флота Российской Федерации".В сентябре 2024 года Петр Порошенко и его сын были внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. Акции кондитерской фабрики Roshen, принадлежавшей экс-президенту Украины Петру Порошенко*, были переданы в доход Российской Федерации.Севастопольский морской завод после воссоединения Крыма и Севастополя с российской Федерацией был национализирован. Как сообщал в 2018 году Директор "Севморзавода" Игорь Дрей, бывший собственник завода не может ни материально, ни морально претендовать на восстановление своих имущественных прав, поскольку превратил завод в "груду металла".С тех пор "Севморзавод" стал базовым предприятием Черноморского флота, для него была разработана масштабная программа модернизации и технического перевооружения. Он был загружен государственными заказами, включая проекты оборонного ведомства.*Внесен в российский список террористов и экстремистовГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Принял от Порошенко и отмыл": Азаров о коррупционных схемах ЗеленскогоСына Порошенко* объявили в розыск на Украине из-за неявки в ТЦККомпания Порошенко присвоила право на "Киевский торт"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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