https://crimea.ria.ru/20250210/pri-kakikh-usloviyakh-mogut-nachatsya-peregovory-po-ukraine-1144049306.html

При каких условиях могут начаться переговоры по Украине

При каких условиях могут начаться переговоры по Украине - РИА Новости Крым, 10.02.2025

При каких условиях могут начаться переговоры по Украине

Потенциальные мирные соглашения России с Киевом должны быть подписаны законным руководством Украины, нелегитимность Владимира Зеленского может "осложнить... РИА Новости Крым, 10.02.2025

2025-02-10T06:33

2025-02-10T06:33

2025-02-10T06:33

василий небензя

оон

россия

украина

переговоры

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владимир зеленский

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Потенциальные мирные соглашения России с Киевом должны быть подписаны законным руководством Украины, нелегитимность Владимира Зеленского может "осложнить переговорный процесс и фиксацию его итогов". Об этом заявил в интервью РИА Новости российский постпред при ООН Василий Небензя.Он напомнил, что Зеленский ранее своим указом запретил переговоры с Россией. Кроме того, его полномочия истекли в мае прошлого года, когда он отказался от проведения выборов, сославшись на военное положение в стране. В связи с этим возникает вопрос — кто будет подписывать потенциальные мирные договоренности, как они будут юридически оформлены, отметил Небензя.Постпред при ООН еще раз подчеркнул, что Россия всегда заявляла о готовности к диалогу "со всеми лицами, которые заинтересованы в поиске устойчивого долгосрочного мира на взаимоприемлемых условиях". Он также акцентировал, что Россия выступает "за мир, а не перемирие", а мир возможен только при выполнении российских условий, озвученных ранее президентом Владимиром Путиным: это вывод украинских войск с территории новых регионов России, отказ от намерений вступить в НАТО, демилитаризация и денацификация, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте на РИА Новости Крым:Трамп хочет окончания войны: Зеленский сделал заявлениеРешить конфликт на Украине за один день: в МИД России назвали условиеПосланник Трампа сделал заявление о получении Украиной ядерного оружияКиеву самое время проявить заинтересованность в переговорах – Песков

https://crimea.ria.ru/20250205/zelenskiy-sdelal-priznanie-o-poteryannykh-territoriyakh-i-peregovorakh-s-rf-1143925274.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий небензя, оон, россия, украина, переговоры, политика, владимир зеленский, новости