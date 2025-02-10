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При каких условиях могут начаться переговоры по Украине - РИА Новости Крым, 10.02.2025
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При каких условиях могут начаться переговоры по Украине
При каких условиях могут начаться переговоры по Украине - РИА Новости Крым, 10.02.2025
При каких условиях могут начаться переговоры по Украине
Потенциальные мирные соглашения России с Киевом должны быть подписаны законным руководством Украины, нелегитимность Владимира Зеленского может "осложнить... РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T06:33
2025-02-10T06:33
василий небензя
оон
россия
украина
переговоры
политика
владимир зеленский
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Потенциальные мирные соглашения России с Киевом должны быть подписаны законным руководством Украины, нелегитимность Владимира Зеленского может "осложнить переговорный процесс и фиксацию его итогов". Об этом заявил в интервью РИА Новости российский постпред при ООН Василий Небензя.Он напомнил, что Зеленский ранее своим указом запретил переговоры с Россией. Кроме того, его полномочия истекли в мае прошлого года, когда он отказался от проведения выборов, сославшись на военное положение в стране. В связи с этим возникает вопрос — кто будет подписывать потенциальные мирные договоренности, как они будут юридически оформлены, отметил Небензя.Постпред при ООН еще раз подчеркнул, что Россия всегда заявляла о готовности к диалогу "со всеми лицами, которые заинтересованы в поиске устойчивого долгосрочного мира на взаимоприемлемых условиях". Он также акцентировал, что Россия выступает "за мир, а не перемирие", а мир возможен только при выполнении российских условий, озвученных ранее президентом Владимиром Путиным: это вывод украинских войск с территории новых регионов России, отказ от намерений вступить в НАТО, демилитаризация и денацификация, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте на РИА Новости Крым:Трамп хочет окончания войны: Зеленский сделал заявлениеРешить конфликт на Украине за один день: в МИД России назвали условиеПосланник Трампа сделал заявление о получении Украиной ядерного оружияКиеву самое время проявить заинтересованность в переговорах – Песков
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василий небензя, оон, россия, украина, переговоры, политика, владимир зеленский, новости
При каких условиях могут начаться переговоры по Украине

Мирное соглашение по Украине возможно только с легитимной властью в Киеве - Небензя

06:33 10.02.2025
 
© БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
© БелТА
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Потенциальные мирные соглашения России с Киевом должны быть подписаны законным руководством Украины, нелегитимность Владимира Зеленского может "осложнить переговорный процесс и фиксацию его итогов". Об этом заявил в интервью РИА Новости российский постпред при ООН Василий Небензя.
Он напомнил, что Зеленский ранее своим указом запретил переговоры с Россией. Кроме того, его полномочия истекли в мае прошлого года, когда он отказался от проведения выборов, сославшись на военное положение в стране.
В связи с этим возникает вопрос — кто будет подписывать потенциальные мирные договоренности, как они будут юридически оформлены, отметил Небензя.

"Эти факторы могут осложнить переговорный процесс и фиксацию его итогов. Если переговоры будут нелегитимными, значит и их итоги могут быть позднее объявлены юридически ничтожными. Принципиально важно, чтобы люди, которые будут подписывать мирные соглашения, имели на то законные полномочия", – сказал Небензя.

Постпред при ООН еще раз подчеркнул, что Россия всегда заявляла о готовности к диалогу "со всеми лицами, которые заинтересованы в поиске устойчивого долгосрочного мира на взаимоприемлемых условиях".
Он также акцентировал, что Россия выступает "за мир, а не перемирие", а мир возможен только при выполнении российских условий, озвученных ранее президентом Владимиром Путиным: это вывод украинских войск с территории новых регионов России, отказ от намерений вступить в НАТО, демилитаризация и денацификация, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны.
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