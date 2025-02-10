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Президент Румынии объявил об уходе в отставку

Президент Румынии объявил об уходе в отставку - РИА Новости Крым, 10.02.2025

Президент Румынии объявил об уходе в отставку

Президент Румынии Клаус Йоханнис объявил о своем уходе в отставку с 12 февраля, чтобы в стране не начался политический кризис из-з его импичмента. Об этом он... РИА Новости Крым, 10.02.2025

2025-02-10T16:24

2025-02-10T16:24

2025-02-10T16:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Президент Румынии Клаус Йоханнис объявил о своем уходе в отставку с 12 февраля, чтобы в стране не начался политический кризис из-з его импичмента. Об этом он заявил на брифинге.По словам главы государства, что от этого решения никто не выиграет, но референдум отрицательно бы повлиял на внутреннюю и внешнюю политику и привел бы к разделению общества. Йоханнис заявил, что не хотел бы, чтобы Румыния стала "посмешищем для всего мира".Срок президентских полномочий Йоханниса завершился 21 декабря 2024 года. С тех пор он продолжает исполнять свои обязанности, пока в стране не будет избран новый глава государства. Ранее партии "Альянс за объединение румын", "Спасите Румынию S.O.S" и "Партия молодых людей" выступили с инициативой объявить ему импичмент.Президентские выборы в Румынии состоялись 24 ноября прошлого года. В первом туре победу одержал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, получивший 22,94% голосов. Он является сторонником налаживания конструктивных взаимоотношений с Россией.Второе место с результатом 19,18% заняла лидер правоцентристского "Союза за спасение Румынии" Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и СШАДжорджеску и Ласкони должны были стать соперниками во втором туре выборов 8 декабря., однако за несколько дней до голосования Конституционный суд Румынии аннулировал весь избирательный процесс и постановил провести голосование заново, включая предвыборную кампанию. Это решение было принято после того, как румынские спецслужбы рассекретили документы, в которых утверждалось, что Джорджеску якобы незаконно финансировал свою предвыборную кампанию. Также власти Румынии заявили, что якобы имело место "вмешательство" России в процесс.Новые выборы президента Румынии назначены на 4 мая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Молдавия утвердила программу партнерства с НАТОВ Румынии не допустят оппозицию к власти – политолог"Поймать рыбу в мутной воде": зачем США создают проблемы в мире

румыния

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, в мире, румыния, политика, референдум