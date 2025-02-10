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Передавала данные о военных РФ - жительница Севастополя получила срок
Передавала данные о военных РФ - жительница Севастополя получила срок - РИА Новости Крым, 10.02.2025
Передавала данные о военных РФ - жительница Севастополя получила срок
Жительница Севастополя приговорена к пяти годам колонии за сотрудничество со спецслужбами Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Черноморскому флоту. РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T11:49
2025-02-10T11:49
2025-02-10T11:49
управление фсб россии по черноморскому флоту
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Жительница Севастополя приговорена к пяти годам колонии за сотрудничество со спецслужбами Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Черноморскому флоту.Противоправную деятельность пресекли сотрудники ФСБ. По статье о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством 3 сентября суд приговорил женщину к 5 годам и 3 месяцам колонии общего режима с ограничением свободы на год. Третьим апелляционным судом общей юрисдикции приговор Севастопольского городского суда оставлен без изменений и вступил в законную силу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе за покупку БЭКов для Украины осужден житель ИспанииКрымчанку будут судить за финансирование ВСУЖитель Севастополя осужден на 18 лет за госизмену
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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управление фсб россии по черноморскому флоту , закон и право, новости севастополя, севастополь, приговор, украина
Передавала данные о военных РФ - жительница Севастополя получила срок
Жительница Севастополя получила срок за сотрудничество со спецслужбами Украины - ФСБ