https://crimea.ria.ru/20250210/obschestvennyy-transport-sevastopolya-poedet-po-novym-marshrutam-1144056252.html

Общественный транспорт Севастополя поедет по новым маршрутам

Общественный транспорт Севастополя поедет по новым маршрутам - РИА Новости Крым, 10.02.2025

Общественный транспорт Севастополя поедет по новым маршрутам

В Севастополе меняются схемы движения общественного транспорта из-за капитального ремонта дороги. Об этом сообщает городская дирекция по развитию... РИА Новости Крым, 10.02.2025

2025-02-10T12:48

2025-02-10T12:48

2025-02-10T12:48

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе меняются схемы движения общественного транспорта из-за капитального ремонта дороги. Об этом сообщает городская дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.Уточняется, что изменения в движении маршрутов запланированы с 12 февраля. Актуальные схемы маршрутов доступны нашем сайте ведомства. Горожанам и гостям города рекомендуют следить за обновлениями и планировать поездки заранее.В связи с ремонтом дорог ограничения движения транспорта с 3 февраля действуют на трех улицах Севастополя в районе Красной горки Ограничения продлятся до 15 февраля включительно, сообщал департамент транспорта ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на год закроют улицу Адмирала Октябрьского – схемы объездаВ Джанкое до конца февраля ограничат движение транспорта на одной из улицК каким объектам в Крыму в 2025 году отремонтируют подъездные дороги

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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