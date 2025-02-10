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Общественный транспорт Севастополя поедет по новым маршрутам - РИА Новости Крым, 10.02.2025
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Общественный транспорт Севастополя поедет по новым маршрутам
Общественный транспорт Севастополя поедет по новым маршрутам - РИА Новости Крым, 10.02.2025
Общественный транспорт Севастополя поедет по новым маршрутам
В Севастополе меняются схемы движения общественного транспорта из-за капитального ремонта дороги. Об этом сообщает городская дирекция по развитию... РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T12:48
2025-02-10T12:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе меняются схемы движения общественного транспорта из-за капитального ремонта дороги. Об этом сообщает городская дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.Уточняется, что изменения в движении маршрутов запланированы с 12 февраля. Актуальные схемы маршрутов доступны нашем сайте ведомства. Горожанам и гостям города рекомендуют следить за обновлениями и планировать поездки заранее.В связи с ремонтом дорог ограничения движения транспорта с 3 февраля действуют на трех улицах Севастополя в районе Красной горки Ограничения продлятся до 15 февраля включительно, сообщал департамент транспорта ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на год закроют улицу Адмирала Октябрьского – схемы объездаВ Джанкое до конца февраля ограничат движение транспорта на одной из улицК каким объектам в Крыму в 2025 году отремонтируют подъездные дороги
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РИА Новости Крым
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транспорт, общественный транспорт, севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма
Общественный транспорт Севастополя поедет по новым маршрутам

Из-за ремонта дороги в Севастополе меняют схему движения транспорта - дептранс

12:48 10.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевВид на Севастополь
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе меняются схемы движения общественного транспорта из-за капитального ремонта дороги. Об этом сообщает городская дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.
"Маршрут №93 будет следовать без заезда на Балку Бермана. Маршрут №63 продлевается до Балки Бермана", - сказано в сообщении дептранса.
Уточняется, что изменения в движении маршрутов запланированы с 12 февраля. Актуальные схемы маршрутов доступны нашем сайте ведомства. Горожанам и гостям города рекомендуют следить за обновлениями и планировать поездки заранее.
В связи с ремонтом дорог ограничения движения транспорта с 3 февраля действуют на трех улицах Севастополя в районе Красной горки Ограничения продлятся до 15 февраля включительно, сообщал департамент транспорта ранее.
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