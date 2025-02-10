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Непогода снизила число ДТП на дорогах Крыма - РИА Новости Крым, 10.02.2025
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Непогода снизила число ДТП на дорогах Крыма
Непогода снизила число ДТП на дорогах Крыма - РИА Новости Крым, 10.02.2025
Непогода снизила число ДТП на дорогах Крыма
За минувшие выходные в Крыму произошла 41 дорожная авария, пострадал один человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила инспектор по особым... РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T09:54
2025-02-10T10:33
ситуация на дорогах крыма
госавтоинспекция крыма
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. За минувшие выходные в Крыму произошла 41 дорожная авария, пострадал один человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила инспектор по особым поручениям группы пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции МВД по РК Анна Щенникова.По ее словам, аварий с участием пешеходов в минувшие выходные не было.Инспектор уточнила, что больше половины всех произошедших аварий – результат столкновения машин. Согласно статистике, за два выходных дня было восемь наездов на препятствие, а каждое пятое ДТП – это наезд на стоящее транспортное средство.Среди причин аварий были и заносы на дороге, но не всегда пострадавшие автолюбители в таких случаях обращаются в полицию, отметила Щенникова."Иногда водители не звонят в Госавтоинспекцию и сами выбираются. Все зависит от того, насколько велика степень повреждения и необходима ли помощь водителю", – добавила Щенникова.Несмотря на то, что зима в Крым "пришла в разных вариациях", число аварий в республике на минувших выходных на 60% ниже, чем в аналогичный период в прошлом году, когда снега не было. Так что риск ДТП в республике в такие дни снижают сами водители, подчеркнула инспектор.За минувшую неделю, по данным Госавтоинспекции, в ДТП на дорогах Крыма погибли два человека, 19. в том числе четверо несовершеннолетних, получили ранения различной степени тяжести.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежные переметы затруднили проезд по автодороге Судак-Солнечная Долина В ДТП на "Тавриде" пострадал водитель и два сотрудника ДПС Убрать пробки: улучшить обстановку на дорогах Крыма поможет новый закон В страшном ДТП в Белгороде погибли фельдшеры скорой помощи
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госавтоинспекция крыма, происшествия, дтп в крыму и севастополе, погода в крыму, новости крыма, крым
Непогода снизила число ДТП на дорогах Крыма

В Крыму за выходные произошло более 40 дорожно-транспортных происшествий – МВД

09:54 10.02.2025 (обновлено: 10:33 10.02.2025)
 
© РИА Новости КрымЗнак ДТП
Знак ДТП - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. За минувшие выходные в Крыму произошла 41 дорожная авария, пострадал один человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила инспектор по особым поручениям группы пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции МВД по РК Анна Щенникова.
"В выходные у нас произошло 41 дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал один человек", – рассказала Щенникова.
По ее словам, аварий с участием пешеходов в минувшие выходные не было.
Инспектор уточнила, что больше половины всех произошедших аварий – результат столкновения машин. Согласно статистике, за два выходных дня было восемь наездов на препятствие, а каждое пятое ДТП – это наезд на стоящее транспортное средство.
Среди причин аварий были и заносы на дороге, но не всегда пострадавшие автолюбители в таких случаях обращаются в полицию, отметила Щенникова.
"Иногда водители не звонят в Госавтоинспекцию и сами выбираются. Все зависит от того, насколько велика степень повреждения и необходима ли помощь водителю", – добавила Щенникова.
Несмотря на то, что зима в Крым "пришла в разных вариациях", число аварий в республике на минувших выходных на 60% ниже, чем в аналогичный период в прошлом году, когда снега не было. Так что риск ДТП в республике в такие дни снижают сами водители, подчеркнула инспектор.
"Непогода в Крыму не так часто встречается, и радует, что водители у нас становятся внимательнее, осознаннее, снижают скорость, и это влияет на количество дорожно-транспортных происшествий", – заключила инспектор.
За минувшую неделю, по данным Госавтоинспекции, в ДТП на дорогах Крыма погибли два человека, 19. в том числе четверо несовершеннолетних, получили ранения различной степени тяжести.
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