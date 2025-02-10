https://crimea.ria.ru/20250210/nepogoda-snizila-chislo-dtp-na-dorogakh-kryma-1144051643.html

Непогода снизила число ДТП на дорогах Крыма

Непогода снизила число ДТП на дорогах Крыма - РИА Новости Крым, 10.02.2025

Непогода снизила число ДТП на дорогах Крыма

За минувшие выходные в Крыму произошла 41 дорожная авария, пострадал один человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила инспектор по особым... РИА Новости Крым, 10.02.2025

2025-02-10T09:54

2025-02-10T09:54

2025-02-10T10:33

ситуация на дорогах крыма

госавтоинспекция крыма

происшествия

дтп в крыму и севастополе

погода в крыму

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/05/1128568624_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_0a198ad0cb95f1a517d17780d7b08876.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. За минувшие выходные в Крыму произошла 41 дорожная авария, пострадал один человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила инспектор по особым поручениям группы пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции МВД по РК Анна Щенникова.По ее словам, аварий с участием пешеходов в минувшие выходные не было.Инспектор уточнила, что больше половины всех произошедших аварий – результат столкновения машин. Согласно статистике, за два выходных дня было восемь наездов на препятствие, а каждое пятое ДТП – это наезд на стоящее транспортное средство.Среди причин аварий были и заносы на дороге, но не всегда пострадавшие автолюбители в таких случаях обращаются в полицию, отметила Щенникова."Иногда водители не звонят в Госавтоинспекцию и сами выбираются. Все зависит от того, насколько велика степень повреждения и необходима ли помощь водителю", – добавила Щенникова.Несмотря на то, что зима в Крым "пришла в разных вариациях", число аварий в республике на минувших выходных на 60% ниже, чем в аналогичный период в прошлом году, когда снега не было. Так что риск ДТП в республике в такие дни снижают сами водители, подчеркнула инспектор.За минувшую неделю, по данным Госавтоинспекции, в ДТП на дорогах Крыма погибли два человека, 19. в том числе четверо несовершеннолетних, получили ранения различной степени тяжести.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежные переметы затруднили проезд по автодороге Судак-Солнечная Долина В ДТП на "Тавриде" пострадал водитель и два сотрудника ДПС Убрать пробки: улучшить обстановку на дорогах Крыма поможет новый закон В страшном ДТП в Белгороде погибли фельдшеры скорой помощи

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госавтоинспекция крыма, происшествия, дтп в крыму и севастополе, погода в крыму, новости крыма, крым