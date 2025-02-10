https://crimea.ria.ru/20250210/na-krymskom-mostu-vyrosla-ochered-1144070005.html

На Крымском мосту выросла очередь

На Крымском мосту выросла очередь - РИА Новости Крым, 10.02.2025

На Крымском мосту выросла очередь

Крымский мост работает в штатном режиме, очередь на досмотр со стороны Краснодарского края составляет 65 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 10.02.2025

2025-02-10T18:06

2025-02-10T18:06

2025-02-10T18:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, очередь на досмотр со стороны Краснодарского края составляет 65 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал информационного центра о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.Тремя часами ранее в очереди стояли 45 автомобилей.Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра по-прежнему нет.В январе на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики. Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостНа Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, транспорт, керчь, керченский пролив, тамань, логистика, крым, новости крыма