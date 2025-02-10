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На Крымском мосту выросла очередь - РИА Новости Крым, 10.02.2025
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На Крымском мосту выросла очередь
На Крымском мосту выросла очередь - РИА Новости Крым, 10.02.2025
На Крымском мосту выросла очередь
Крымский мост работает в штатном режиме, очередь на досмотр со стороны Краснодарского края составляет 65 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T18:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, очередь на досмотр со стороны Краснодарского края составляет 65 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал информационного центра о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.Тремя часами ранее в очереди стояли 45 автомобилей.Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра по-прежнему нет.В январе на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики. Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостНа Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль
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новости, транспорт, керчь, керченский пролив, тамань, логистика, крым, новости крыма
На Крымском мосту выросла очередь

На Крымском мосту очередь выросла до 65 машин со стороны Тамани

18:06 10.02.2025 (обновлено: 18:07 10.02.2025)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, очередь на досмотр со стороны Краснодарского края составляет 65 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал информационного центра о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
"По состоянию на 18:00 в очереди со стороны Тамани находится 65 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Тремя часами ранее в очереди стояли 45 автомобилей.
Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра по-прежнему нет.
В январе на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики. Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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