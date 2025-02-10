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Магнитная буря накрыла Землю
Магнитная буря накрыла Землю - РИА Новости Крым, 10.02.2025
Магнитная буря накрыла Землю
В ночь на понедельник на Землю обрушилась очередная магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и... РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T06:44
2025-02-10T06:44
2025-02-10T06:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В ночь на понедельник на Землю обрушилась очередная магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Согласно прогнозу, после 9 часов утра космический шторм пойдет на спад и после 12 часов дня успокоится. 11 февраля ночью и утром также возможны небольшие колебания в магнитосфере Земли, однако они не будут достигать штормовых значений, полагают ученые.В 2025 году на Землю обрушится максимальное с 2013 года количество магнитных бурь. Это связано с пиком солнечной активности, заявил ранее доцент базовой кафедры астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Кувшинов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 годуНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карлика
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РИА Новости Крым
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магнитные бури, космос, солнце, земля, метеозависимость, стихия, новости
Магнитная буря накрыла Землю
Магнитная буря началась на Земле