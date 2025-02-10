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Крымский мост сейчас: очередь растет
Крымский мост сейчас: очередь растет - РИА Новости Крым, 10.02.2025
Крымский мост сейчас: очередь растет
Крымский мост работает в штатном режиме, ограничений движения нет, очередь на досмотр с кубанской стороны составляет 45 автомобилей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T15:19
2025-02-10T15:19
2025-02-10T15:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, ограничений движения нет, очередь на досмотр с кубанской стороны составляет 45 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал информационного центра о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.В январе на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики. Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостНа Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, керчь, тамань
Крымский мост сейчас: очередь растет
На Крымском мосту очередь выросла до 45 машин