https://crimea.ria.ru/20250210/kiev-poteryal-bolee-59-tysyach-boevikov-v-kurskoy-oblasti-1144060466.html

Киев потерял более 59 тысяч боевиков в Курской области

Киев потерял более 59 тысяч боевиков в Курской области - РИА Новости Крым, 10.02.2025

Киев потерял более 59 тысяч боевиков в Курской области

За сутки ВСУ потеряли в Курской области более 380 боевиков, пятеро сдались в плен, сообщили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости Крым, 10.02.2025

2025-02-10T14:02

2025-02-10T14:02

2025-02-10T14:02

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

новости сво

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. За сутки ВСУ потеряли в Курской области более 380 боевиков, пятеро сдались в плен, сообщили в понедельник в Минобороны России.Подразделения группировки "Север" в ходе наступления поразили формирования двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 59250 военнослужащих, 357 танков, 260 боевых машин пехоты, 207 бронетранспортеров, 1833 боевые бронированные машины, 1908 автомобилей, 423 артиллерийских орудия, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня и другие вооружения и технику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более тысячи боевиков и пять складов боеприпасов: потери ВСУ за суткиВСУ несут катастрофические потери на всех направлениях спецоперацииВ Минобороны раскрыли значение освобождения Дзержинска

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, потери всу