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Киев потерял более 59 тысяч боевиков в Курской области - РИА Новости Крым, 10.02.2025
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Киев потерял более 59 тысяч боевиков в Курской области
Киев потерял более 59 тысяч боевиков в Курской области - РИА Новости Крым, 10.02.2025
Киев потерял более 59 тысяч боевиков в Курской области
За сутки ВСУ потеряли в Курской области более 380 боевиков, пятеро сдались в плен, сообщили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T14:02
2025-02-10T14:02
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
новости сво
министерство обороны рф
новости
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. За сутки ВСУ потеряли в Курской области более 380 боевиков, пятеро сдались в плен, сообщили в понедельник в Минобороны России.Подразделения группировки "Север" в ходе наступления поразили формирования двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 59250 военнослужащих, 357 танков, 260 боевых машин пехоты, 207 бронетранспортеров, 1833 боевые бронированные машины, 1908 автомобилей, 423 артиллерийских орудия, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня и другие вооружения и технику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более тысячи боевиков и пять складов боеприпасов: потери ВСУ за суткиВСУ несут катастрофические потери на всех направлениях спецоперацииВ Минобороны раскрыли значение освобождения Дзержинска
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РИА Новости Крым
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, потери всу
Киев потерял более 59 тысяч боевиков в Курской области

ВСУ потеряли под Курском 380 боевиков за сутки - Минобороны

14:02 10.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ 2С3 "Акация" группы "Пресса" спецназа "Ахмат" в Курской области
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. За сутки ВСУ потеряли в Курской области более 380 боевиков, пятеро сдались в плен, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, 18 автомобилей, артиллерийское орудие, семь минометов, а также семь пунктов управления БПЛА и три склада боеприпасов. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сказано в сообщении ведомства.
Подразделения группировки "Север" в ходе наступления поразили формирования двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 59250 военнослужащих, 357 танков, 260 боевых машин пехоты, 207 бронетранспортеров, 1833 боевые бронированные машины, 1908 автомобилей, 423 артиллерийских орудия, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня и другие вооружения и технику.
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьНовости СВОМинистерство обороны РФНовостиВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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